Meztelenül vág hajat a 21 éves fodrásznő – művészetnek tartja, a szomszédok viszont kiakadtak

Szokatlan vállalkozással hívta fel magára a figyelmet egy 21 éves brazil fodrásznő: Daniella Motta egy olyan borbélyüzletet nyitott, ahol a fodrászok meztelenül dolgoznak. A fiatal nő szerint a koncepció nem provokáció, hanem a szabadságról és a test természetes elfogadásáról szól, bár a környéken élők közül többen nem örülnek az ötletnek.

Fotó: Pexels / Pexels

A brazíliai Florianópolis városában működő szalonban egy hajvágás ára 3000 brazil reál, ami nagyjából 450 angol fontnak, vagyis több mint 200 ezer forintnak felel meg.

„Ez számomra művészet”

Daniella korábban felnőttfilmesként és influenszerként dolgozott, mielőtt megnyitotta különleges borbélyüzletét. Azt mondja, elege lett abból, hogy az emberek automatikusan szexuális tartalmat látnak a meztelenségben.

– Tudom, hogy kíváncsiságot vált ki, de semmi rosszat nem csinálok. Minden előzetes időpontfoglalással történik, szabályok és kölcsönös tisztelet mellett. A meztelenséget nem kellene botrányként kezelni. Számomra ez művészet, szabadság és egyben megélhetés is – fogalmazott.

Nem mindenki lelkes

A fodrásznő elmondása szerint többen is bementek az üzletbe, hogy megtudják, pontosan milyen szolgáltatást nyújtanak. Miután kiderült számukra, hogy egy „meztelen borbélyüzletről” van szó, voltak, akik nem rejtették véka alá a nemtetszésüket.

Egyes helyiek szerint egy ilyen vállalkozásnak nincs helye a környéken, ezért kritikák is érték a szalont.

Csak előzetes bejelentkezéssel fogad vendégeket

Az üzlet nem fogad betérő vendégeket, kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet érkezni. Daniella szerint ezzel is biztosítani tudják a nyugodt, diszkrét környezetet.

A vendégek hajvágást, szakálligazítást és egyéb férfi kozmetikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe, miközben a személyzet meztelenül dolgozik.

– Nem egy átlagos borbélyüzletet akartam létrehozni. Az emberek ide azért jönnek, mert személyes figyelmet kapnak, nem kell sietniük, és nem érzik kellemetlenül magukat a testük miatt. Az egyetlen különbség, hogy a szakemberek meztelenül végzik a munkájukat – mondta.