Meghan Markle fürdőruhában ünnepelte szülinapját: 45 éves lett Harry herceg felesége

Meghan Markle 45. születésnapja ezúttal is óriási figyelmet kapott világszerte. A sussexi hercegné Instagram-oldalán ritka bepillantást engedett családi életébe, miközben megható üzenetben mondott köszönetet szeretteinek és követőinek. Az ünneplésből pedig természetesen a férje sem maradhatott ki: Harry herceg egy humoros pillanattal lepte meg a rajongókat.
A sussexi hercegné számára augusztus 4-e különlegesen telt, ugyanis akkor lett 45 éves, az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem egy nagyszabású, nyilvános eseménnyel ünnepelt. Meghan Markle Instagram-oldalán több, korábban nem látott felvételt is megosztott a születésnapjáról, amelyekből kiderült, hogy az ünnepet kaliforniai otthonukban, férje, Harry herceg, valamint gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő társaságában töltötte. Az egyik fekete-fehér fotón a fürdőruhát viselő hercegné lufikkal a kezében ugrik a medencébe, miközben mosolyogva élvezi a pillanatot. A képhez pedig mindössze annyit írt:
Köszönöm a rengeteg születésnapi szeretetet.
Nem sokkal később egy rövid videót is közzétett Instagram-történetében. A felvételen Meghan Markle a konyhában táncol a 'Happy Birthday' dallamára, miközben papírkoronát visel. A háttérben Harry herceg hallható, aki nevetve reagál a jelenetre és azt mondja:
Jaj istenem
Meghan Markle születésnapja kapcsán ismét felmerült, hogy a brit királyi család nyilvánosan nem köszöntötte fel. Királyi szakértők szerint ennek elsősorban protokolláris oka van: a palota hivatalos felületein jellemzően csak az aktív dolgozó királyi családtagok születésnapjáról emlékeznek meg. Ettől függetlenül több elemző is elképzelhetőnek tartja, hogy III. Károly király magánúton jókívánságokat küldött menyének, erről azonban hivatalos megerősítés nem érkezett. Ellenben Vilmos herceg és Katalin hercegné valószínűleg semmilyen formában nem emlékezett meg a sussexi hercegné nagy napjáról, mivel a királyi szakértők szerint a közöttük lévő viszony mára már teljesen megromlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.