Meghan Markle fürdőruhában ünnepelte szülinapját: 45 éves lett Harry herceg felesége

Meghan Markle 45. születésnapja ezúttal is óriási figyelmet kapott világszerte. A sussexi hercegné Instagram-oldalán ritka bepillantást engedett családi életébe, miközben megható üzenetben mondott köszönetet szeretteinek és követőinek. Az ünneplésből pedig természetesen a férje sem maradhatott ki: Harry herceg egy humoros pillanattal lepte meg a rajongókat.

Meghan Markle 45. születésnapját szerettei körében töltötte a kaliforniai otthonukban (Fotó: PA/Northfoto)

A sussexi hercegné augusztus 4-én 45 éves lett

Meghan Markle születésnapja alkalmából Instagram-oldalán több felvételt is megosztott arról, hogyan ünnepelt

születésnapja alkalmából Instagram-oldalán több felvételt is megosztott arról, hogyan ünnepelt Harry herceg is szerepelt a humoros felvételek között: a sussexi herceg segített feleségének képet készíteni az ünnepi csákókat viselő kutyáikról.

Meghan Markle így ünnepelte 45. születésnapját

A sussexi hercegné számára augusztus 4-e különlegesen telt, ugyanis akkor lett 45 éves, az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem egy nagyszabású, nyilvános eseménnyel ünnepelt. Meghan Markle Instagram-oldalán több, korábban nem látott felvételt is megosztott a születésnapjáról, amelyekből kiderült, hogy az ünnepet kaliforniai otthonukban, férje, Harry herceg, valamint gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő társaságában töltötte. Az egyik fekete-fehér fotón a fürdőruhát viselő hercegné lufikkal a kezében ugrik a medencébe, miközben mosolyogva élvezi a pillanatot. A képhez pedig mindössze annyit írt:

Köszönöm a rengeteg születésnapi szeretetet.

Harry herceg is feleségével együtt ünnepelt

Nem sokkal később egy rövid videót is közzétett Instagram-történetében. A felvételen Meghan Markle a konyhában táncol a 'Happy Birthday' dallamára, miközben papírkoronát visel. A háttérben Harry herceg hallható, aki nevetve reagál a jelenetre és azt mondja:

Jaj istenem

A brit királyi család fel sem köszöntötte Harry herceg feleségét, Meghan Markle-t (Fotó: Stephen Lock/i-Images/Northfoto)

A brit királyi család szóra sem méltatta

Meghan Markle születésnapja kapcsán ismét felmerült, hogy a brit királyi család nyilvánosan nem köszöntötte fel. Királyi szakértők szerint ennek elsősorban protokolláris oka van: a palota hivatalos felületein jellemzően csak az aktív dolgozó királyi családtagok születésnapjáról emlékeznek meg. Ettől függetlenül több elemző is elképzelhetőnek tartja, hogy III. Károly király magánúton jókívánságokat küldött menyének, erről azonban hivatalos megerősítés nem érkezett. Ellenben Vilmos herceg és Katalin hercegné valószínűleg semmilyen formában nem emlékezett meg a sussexi hercegné nagy napjáról, mivel a királyi szakértők szerint a közöttük lévő viszony mára már teljesen megromlott.