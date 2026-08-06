Megkongatták a tudósok a vészharangot: nincs tervünk a földönkívüliek érkezésére

Régóta foglalkoztatja az emberiséget a kérdés, vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy vannak-e más civilizációk a világűrben. Noha az összeesküvés-hívők szerint már rég megtörtént az első harmadik típusú találkozás, a hivatalos álláspont szerint továbbra is kérdéses a földönkívüli élet létezése. Annyi azonban bizonyos: ha netán az idegenek megjelennének, az emberiség nem tudná, mit tegyen, erre a lehetőségre ugyanis nincs kész, kidolgozott terv. Ez pedig rendkívül aggasztja a téma szakértőit.

Vajon kell tartanunk egy esetleges földönkívüli inváziótól?

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A NASA és lelkes csillagászok évtizedek óta küldenek jeleket a világűrbe, válaszra várva. Az idegen életet kutató SETI Intézet már felállított egy 0-tól 10-ig terjedő skálát is a jelek kiértékelésére. 0-t kapnak az olyan jelek, amik valamilyen tévedésből, megfigyelést érintő hibából erednek. egy ötös értékelés már viszonylag biztosan utal a földönkívüli életre, míg a 10-es egyértelmű és tagadhatatlan bizonyíték ugyanerre. Azonban sok szakértő hiányolja a konkrét, kidolgozott, kézzelfogható terveket arra az esetre, ha bebizonyosodik: nem vagyunk egyedül - írja a Daily Star.