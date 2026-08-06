Borzalmas részletek derültek ki: sáros vízbe fulladhatott a 9 éves kislány

Megrázó részletek hangzottak el annak a kanadai üzletembernek a büntetőperében, akit azzal vádolnak, hogy tavaly nyáron megölte kilencéves lányát, majd megpróbálta elhitetni a rendőrökkel, hogy a gyermeket elrabolták. Az igazságügyi orvosszakértő szerint a kislány, Melina Frattolin sárral és növényi törmelékkel teli vízbe fulladt.

Fotó: New York-i Rendőrség

A jelenleg 46 éves Luciano Frattolin ellen másodfokú emberölés és holttest eltitkolása miatt folyik eljárás New York államban. A férfi továbbra is ártatlannak vallja magát.

A boncolás sokkoló részleteket tárt fel

A tárgyaláson Dr. Michael Sikirica igazságügyi orvosszakértő arról beszélt, hogy Melina tüdeje, légútjai és gyomra is tele volt fekete iszappal, sárral és növényi maradványokkal, ami egyértelműen arra utal, hogy még életben volt, amikor a víz alá került.

A szakértő szerint a gyermek testét vastag sárréteg borította, a sekély patakban találták meg, ráadásul egy nagy követ is a testére helyeztek. A boncolás kisebb sérüléseket is feltárt a nyakán, vállán és hasán, de a halál hivatalos oka egyértelműen vízbefulladás, az ügyet pedig emberölésként kezelték.

A kislány nem akart az apjával utazni

A tárgyaláson Melina édesanyja, Kali Galanis is tanúskodott. Elmondta, hogy lánya hónapokkal a tragédia előtt jelezte: nem szeretne az édesapjával külföldre utazni.

Az eredeti terv szerint az apa Etiópiába vitte volna a gyermeket, de a kislány tiltakozása miatt végül ezt lefújták, és helyette New York államba utaztak nyaralni. Az édesanya azt is elmondta, hogy egyre nyugtalanabb lett amiatt, hogy volt párja külföldre akarja vinni a lányukat.

Elrablásról beszélt, de a rendőrök nem hittek neki

A vádirat szerint Luciano Frattolin 2025 júliusában azt állította, hogy ismeretlenek egy pihenőhelynél elrabolták Melinát. Az Amber Alert kiadása után azonban a nyomozók gyorsan ellentmondásokat találtak a történetében.

Mobiltelefonos helyadatok, térfigyelő kamerák felvételei és egyéb bizonyítékok vezették el a hatóságokat ahhoz a mocsaras területhez, ahol végül megtalálták a gyermek holttestét. Az ügyészek szerint a férfi csak azért találta ki az emberrablás történetét, hogy elterelje magáról a gyanút.