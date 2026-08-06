Már csak hónapjai vannak hátra: a 28 éves nő azt hitte, megőrült

A 28 éves észak-írországi Caoimhe Jennings azt hitte, megőrül, amikor férjével, Ollie-val Thaiföldön nyaraltak. A nőt súlyos paranoia gyötörte: szentül meg volt győződve arról, hogy szökőár közeledik, és egyetlen korty ital után metanolmérgezéstől tartott. Emellett látászavarok is felléptek nála: nem vett észre hatalmas, négylábas gyíkokat a folyóparton, és hirtelen elfelejtette azt is, hogyan kell biciklizni.

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„Azt hittem, teljesen megőrülök” – mondta Caoimhe, az írországi Derryből. „Épp vacsoráztunk a tengerparton, amikor a dagály mintha egy kicsit magasabb lett a víz, mint előző este. Teljesen meg voltam győződve arról, hogy cunami közeleg, ezért Ollie-t visszavittem magammal a szállodába. Azzal is meggyőztem magam, hogy egy korty alkoholtól kapott metanolmérgezés miatt érzem rosszul magam. Teljesen paranoiás voltam.”

Először csak azt hitte, mindez a stressz miatt van, ugyanis éppen akkor váltott munkahelyet és elköltözött. Amikor azonban már összepisilte magát és feldagadt a lába és az arca is, tudta, hogy itt valami nincs rendben. Amikor kettős látással ébredt, felkereste az optikust. Az optikusánál elvégzett vizsgálat sokkoló eredményt hozott. Azonnal kórházba küldték, ahol kiderült, hogy egy nagyméretű daganat található az agya közepén, amely miatt sürgős életmentő műtéttel kellett lecsapolni a felgyülemlett agy-gerincvelői folyadékot.

„Az orvos arca elkomorodott, amikor elmondtam nekik, mi történik. Komolyan azt hittem, hogy semmi gond nem lesz. Egy órán belül a vízfejűség miatt műtöttek, ahol drént kellett behelyezni az agyamba, hogy megszabaduljanak a felesleges folyadéktól. Aztán másnap reggel azt mondták, hogy egy nagy agydaganat van az agyam közepén.”

Hónapokat jósoltak neki az orvosok

Bár a kezdeti beavatkozások sikeresnek tűntek, és párja a műtétek előtt megkérte a kezét, a diagnózis 2025 októberében lesújtó fordulatot vett: közölték vele, hogy a tumor mutálódott, és a betegsége terminális fázisba lépett. Az orvosok szerint a kemoterápia már nem segít, és a sugárkezelés is csak időt nyerhet neki. Amikor Caoimhe a várható élettartamáról kérdezte őket, azt mondták, évei helyett már csak hónapjai vannak hátra.