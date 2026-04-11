5 tavaszi zöldség, amely természetesen feltölti a vitaminraktáraid

A retek zöld levele rengeteg vasat tartalmaz.

Spárga

Legyen szó a fehér vagy a zöld változatról, a spárga igazi szuperétel, amely K-vitaminban, folsavban és krómban gazdag. Kiemelkedő vízhajtó hatása segít átmosni a veséket és megszabadítani a szöveteket a felgyülemlett méreganyagoktól.

Hogyan érdemes enni a spárgát?

A legfontosabb szabály: ne főzd túl! Bőven elegendő 3-5 perc párolás, vagy ha egy kevés vajon hirtelen megfuttatod. Így megőrzi rugalmasságát és a benne lévő érzékeny folsavat.

Zsenge spenót

A bébispenót vagy a leveles paraj a tavaszi konyha egyik fő alapélelmiszere, amely rengeteg magnéziumot, vasat, béta-karotint és luteint tartalmaz. Utóbbiak különösen a szemed világát és a bőröd egészségét védik a felerősödő napsugárzással szemben.

Hogyan érdemes enni a spenótót?

A spenót leveleit legjobb nyersen salátaként, esetleg néhány másodpercig blansírozva enni.

Bors-tipp: ha egy kevés citromlevet is csepegtetsz rá, a benne lévő vas sokkal hatékonyabban szívódik fel a szervezetedben.

A spenótot érdemes fokhagymával és citrommal ízesíteni, így nemcsak isteni finom, hanem valóságos vitaminbomba lesz.

Édes újhagyma

Az újhagyma nemcsak finom, hanem komoly immunerősítő is, amely A- és C-vitaminnal, valamint gyulladáscsökkentő kénvegyületekkel lát el. Segít a koleszterinszint szabályozásában és a vérnyomás stabilizálásában is.

Hogyan érdemes enni az újhagymát?

Tedd szendvicsekbe, túrókrémbe, vagy szórd kész leves tetejére, hogy ne érje hosszú ideig hő.

Bors-tipp: használd fel a zöld szárát is, mert abban gyakran több a vitamin, mint a fehér részben.

Roppanós újkaralábé

A tavaszi asztal elengedhetetlen szereplője a zsenge újkaralábé. Ez a zöldség igazi C-vitamin bomba, emellett jelentős mennyiségű szelént és rezet tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a haj szépségének, valamint a köröm és a bőr rugalmasságának megőrzéséhez. A zöldség ezenkívül erősíti az immunrendszert, magas rosttartalma révén pedig kíméletesen tisztítja a bélrendszert anélkül, hogy megterhelné az emésztést.

Hogyan érdemes fogyasztani az újkaralábét?

A legzsengébb karalábét érdemes nyersen, hasábokra vágva rágcsálni, akár egy egészséges mártogatóssal, vagy egy friss tavaszi salátába téve. Ha mégis főznéd, akkor levesnek vagy főzeléknek elkészítve is fantasztikus, csak ne főzd sokáig, hogy megőrizze roppanós, friss ízét.