Halálos vonatgázolás Mezőkövesden: hátborzongató dolgot mondott a szemtanú

Mentősök, tűzoltók és rendőrök dolgoztak szombaton (május 23.) délután Mezőkövesd felsővárosi állomásán. A Dózsa György úti átjáró közelében ugyanis tragikus vonatgázolás történt: információink szerint egy középkorú férfit elütött a Sátoraljaújhely felé közeledő járat. Úgy tudjuk, a gázolás brutális volt, a férfi teljesen a vonat alá került, esélye sem volt a túlélésre: a gázolás pillanatában meghalt.

A vonatgázolás Mezőkövesd felső állomásánál történt. A férfi hirtelen lépett a vonat elé Fotó: Google Maps

Tragikus vonatgázolás: peron mellől lépett vonat elé a férfi

A peronon ekkor emberek várakoztak, így többen is végignézték a tragikus balesetet. Úgy tudni, hogy a férfi az utolsó pillanatban lépett a szerelvény elé, így a vonat vezetőjének esélye sem volt megállni. A történtek után azonnal értesítették a mentősöket, a tűzoltókat és a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre siettek, az érintett sínpárt lezárták.

- Embert gázolt a vonat Mezőkövesden, a Dózsa György úti átjáró közelében. A vonaton körülbelül kettőszáznyolcvan ember utazott. A mezőkövesdni hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő járat megérkezik a helyszínre - közölte aznap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A vonaton ülők és a peron mellett állók teljesen kiborultak a látványtól. Mint kiderült: több helyről szinte teljesen látható volt a baleset, és az utána történő helyszínelés. Információink szerint a látvány annyira elborzasztotta a környékbelieket és a vonaton utazó szemtanúkat, hogy többen is rosszul lettek a történtek után.

Lapunk úgy tudja, hogy a legtöbbek szerint a férfi önszántából léphetett a vonat elé. Információink szerint korábban semmi nem utalt arra, mire készül.

Csomagjaival együtt nyugodtan várakozott a vonatra, majd a szerelvény érkezése előtt hirtelen felpattant, poggyászát maga mögött hagyta, majd a vonat elé lépett

- idézte fel az iszonyú pillanatokat a Borsnak egy szemtanú.

Úgy értesültünk, hogy nem lehetett megmenteni: minden szinte másodpercek alatt történt. A rendőrség a történtek után még hosszú ideig helyszínelt, jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.