Halálos vonatgázolás Mezőkövesden: hátborzongató dolgot mondott a szemtanú

Mentősök, tűzoltók és rendőrök dolgoztak szombaton (május 23.) délután Mezőkövesd felsővárosi állomásán. A Dózsa György úti átjáró közelében ugyanis tragikus vonatgázolás történt: információink szerint egy középkorú férfit elütött a Sátoraljaújhely felé közeledő járat. Úgy tudjuk, a gázolás brutális volt, a férfi teljesen a vonat alá került, esélye sem volt a túlélésre: a gázolás pillanatában meghalt.
A peronon ekkor emberek várakoztak, így többen is végignézték a tragikus balesetet. Úgy tudni, hogy a férfi az utolsó pillanatban lépett a szerelvény elé, így a vonat vezetőjének esélye sem volt megállni. A történtek után azonnal értesítették a mentősöket, a tűzoltókat és a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre siettek, az érintett sínpárt lezárták.
- Embert gázolt a vonat Mezőkövesden, a Dózsa György úti átjáró közelében. A vonaton körülbelül kettőszáznyolcvan ember utazott. A mezőkövesdni hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő járat megérkezik a helyszínre - közölte aznap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A vonaton ülők és a peron mellett állók teljesen kiborultak a látványtól. Mint kiderült: több helyről szinte teljesen látható volt a baleset, és az utána történő helyszínelés. Információink szerint a látvány annyira elborzasztotta a környékbelieket és a vonaton utazó szemtanúkat, hogy többen is rosszul lettek a történtek után.
Lapunk úgy tudja, hogy a legtöbbek szerint a férfi önszántából léphetett a vonat elé. Információink szerint korábban semmi nem utalt arra, mire készül.
Csomagjaival együtt nyugodtan várakozott a vonatra, majd a szerelvény érkezése előtt hirtelen felpattant, poggyászát maga mögött hagyta, majd a vonat elé lépett
- idézte fel az iszonyú pillanatokat a Borsnak egy szemtanú.
Úgy értesültünk, hogy nem lehetett megmenteni: minden szinte másodpercek alatt történt. A rendőrség a történtek után még hosszú ideig helyszínelt, jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
