Könnyekre fakasztja a világot a 90 éves Julie Andrews: Ritka videóban beszélt a pusztító betegségről a Mary Poppins sztárja

Hosszú idő után először állt kamerák elé a britek imádott ikonja, Dame Julie Andrews. A Mary Poppins és A muzsika hangja kilencvenéves sztárja egy végtelenül szomorú és megrázó ügy érdekében vállalta a nyilvánosságot: a Parkinson-kór elleni küzdelem mellé állt, és egy videóüzenetben vallott arról, hogy a saját bőrén tapasztalta meg, mekkora pusztítást végez a betegség.

A 90 éves Julie Andrews ritkán áll kamerák elé, most egy nemes ügyért tette meg Fotó: WALTER / BESTIMAGE

A legendás színésznő egy világos székben ülve, egy hatalmas kertre néző ablak mellett rögzítette a felvételt. Bár látszólag rendkívül elegáns és összeszedett volt – szürke pulóvert, fehér garbót és finom aranyékszereket viselt –, a szavai mindenkit szíven ütöttek a Parkinson Világkongresszus megnyitóján.

Jó estét kívánok mindenkinek, Julie Andrews vagyok. Tudom jól, milyen pusztító lehet ez a szörnyű betegség. Legyünk mindannyian a fény hírnökei, hogy megállítsuk ezt a betegséget. Rám számíthattok!

– mondta elcsukló hangon a színésznő, utalva arra, hogy a környezetében közvetlenül is végignézte a kór lefolyását.

Titokban, teljesen egyedül dolgozik Julie Andrews

Bár a színésznő a mai napig aktívan dolgozik, a nyilvános eseményeket szinte teljesen elkerüli. Hangját legutóbb a Netflix sikersorozatában, a Bridgertonban hallhatták a nézők Lady Whistledownként, ám a színésznő nemrég bevallotta: a stábból valójában senkivel sem találkozott, a narrációt a kollégáitól távol, egy stúdióban rögzítette.

A rajongók most abban reménykednek, hogy a Neveletlen hercegnő hamarosan érkező harmadik részében újra láthatják őt a filmvásznon, addig is Julie a lányával, Emmával közösen írt mesekönyvekkel vigasztalja a közönségét. A mostani, drámai videója után azonban az egész világ egy emberként szorít a kilencvenéves sztárnak – írja a brit Mirror.