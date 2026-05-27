Ez volt az egyetlen vágya a nagybeteg Levinek: több ezren fogtak össze, hogy teljesítsék

Ashlie Hillius mindent megtett volna azért, hogy a fia, Levi születésnapja különleges legyen, miután tavaly agresszív akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála.

A hatéves Levi születésnapját ezrek ünnepelték (Fotó: GoFundMe)

Ez volt az egyetlen vágya a születésnapos kisfiúnak

Az akkor ötéves Levi hetekig szokatlanul kimerült volt, ezért orvoshoz vitték, majd néhány napon belül meg is kapta a diagnózist. A kisfiú ezután kemoterápiás kezelésbe kezdett, majd csontvelő-átültetésen is átesett, amely után két hónapot töltött kórházban, teljes elszigetelve - még a szüleit is alig láthatta. Hét hónapnyi kezelés után végül hazatérhetett.

A 26 éves, négygyermekes édesanya ekkor megkérdezte Levitől, mit szeretne a hatodik születésnapjára. A kisfiú csak egy partiról álmodott, ám ez sajnos nem volt lehetséges.

Levi eredetileg egy Minecraft témájú születésnapi bulira vágyott néhány barátjával és családtaggal. Sajnos, nincs sok rokonunk itt, Idahóban, és mivel Levi a kezelések, valamint a csontvelő-átültetés miatt nem járt iskolába, nem igazán voltak osztálytársai sem, akiket meghívhattunk volna

- mesélte el az édesanya, a legnagyobb gondot azonban mégis az jelentette, hogy a kezelések miatt továbbra is le volt gyengülve a kisfiú immunrendszere, így még azt a kevés barátját is veszélyes lett volna meginvitálni, aki volt neki.

Bár Levi tudta, hogy nem rendezhetnek hatalmas partit, mégis megkérdezte az édesanyjától, láthatna-e pár embert, akár csak egy percre is, kivált, ha maszkot viselnek és kezet mosnak. Ashlie teljesen összeomlott ettől, hiszen hatéves kisfiának a megpróbáltatásai után egyetlen vágya egy normális születésnapi ünnepség lett volna, amit viszont az egészségi állapota miatt nem kaphatott meg.

Több ezren jelentek meg a kisfiú házánál

Ekkor támadt az anyának az az ötlete, hogy autós születésnapi felvonulást szervez, amelyre meghívja Levi barátait és családtagjait, hogy biztonságos távolságból kívánhassanak boldog születésnapot a kisfiúnak.

Levi csontvelő-transzplantációjának történetét és a kórházban töltött életünket az interneten dokumentáltuk, ezért arra gondoltam, talán néhány helyi lakos, aki követte mindezt, elhajt majd a környéken, odainteget neki, vagy odakiáltja, hogy boldog születésnapot kíván. Őszintén szólva, maximum 15-20 helyi anyukára számítottam

- mondta el Ashlie.