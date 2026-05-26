Most érkezett: kórházba került Fábry Sándor

Fábry Sándor továbbra sem lassít, 72 évesen is rengeteg fellépésre jár. A legendás humorista nemrégiben Kaposváron járt, ahová ezúttal nem csak a munka miatt ment.

Fábry Sándor kórházba került - különleges terápiát kap a humorista

Fábry Sándor ugyanis komoly egészségügyi problémával küzd, amely az utóbbi időben már nagyon megnehezítette a mindennapjait. Olyannyira, hogy a dolgot már nem lehetett tovább halogatni és végül kórházi kezelésre volt szükség. A humorista most egy helyi portálnak adott videóinterjúban őszintén mesélt arról, hogy hónapok óta kellemetlen tünetekkel él együtt, és segítséget keresve végül Kaposvárra vezetett az útja.

A beszélgetés során kiderült, hogy Fábry nem talált megfelelő megoldást a problémájára a fővárosban, ezért fordult a szakma egyik elismert szaktekintélyéhez.

Kaposváron van egy csodálatos neurológus professzor, Német Ferenc úr. Hozzá fúrtam be magam ilyen ismeretségek folytán, mert hát kicsit az utóbbi időben szédülök meg labilisan járok, és ezzel próbálnak valamit csinálni

- mondta Fábry Sándor.

A humorista azt is elárulta, hogy rendszeresen jár a klinikára egy különleges terápiára, amelynek célja az egyensúlyérzék és a stabilitás javítása. Bár a kezelések nem mindennapiak, úgy tűnik, bízik bennük, és reméli, hogy végre javulást hoznak számára.

Most ilyen ufótornán veszek részt, különböző gépekkel ezt kell csinálni, azt kell csinálni, leguggolni, félreugrani. Tehát mindaz, ami a stabilitásodat javítja, és állítólag Pesten sincs ilyen. Már nagyon untam ezt az állapotot, és rászántam magam, hogy akkor lejövök Kaposvárra

- mesélte Fábry Sándor.

A mindig ironikus és önmagán is szívesen viccelődő sztár ezúttal sem veszítette el a humorérzékét, még akkor sem, amikor az egészségi állapotáról beszélt. Ugyanakkor szavaiból egyértelműen kiderül: a szédülés és a bizonytalan járás már olyan mértékben zavarta, hogy szakértő segítséget kellett kérnie - írja a Story.