Folsavhiányban szenvedő nő fáradtan a kanapén fekve

Folsavhiány: nem csak várandósoknál jelent problémát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 16:15
A folsavhiányt legtöbben a várandóssághoz kötik, pedig a vitamin hiánya nem terheseknél is komoly tüneteket okozhat. A folsavhiány, másképp a B9-vitamin hiánya az egész szervezet működésére hatással lehet, mivel a vitamin kulcsszerepet játszik a vérképzésben és a sejtek megújulásában.
  • A folsav a sejtosztódás és vérképzés fontos vitaminja.
  • Hiánya vérszegénységet okozhat.
  • Nem csak várandósoknál fordul elő.
  • Étrendbeli hiány vagy felszívódási zavar is okozhatja.
  • Jellemző tünet a fáradtság és gyengeség.
  • Megfelelő táplálkozással megelőzhető.

A folsav, más néven B9-vitamin, egy vízben oldódó vitamin, amely nélkülözhetetlen a sejtosztódáshoz és a DNS-képződéshez. Mivel a szervezet csak korlátozott mennyiségben képes raktározni, folyamatos pótlása szükséges, ha meg akarjuk előzni a folsavhiány kialakulását.

Folsavhiányban szenvedő fiatal nő fáradtan ül egy kanapé tövében a fejét fogva
A folsavhiány jele lehet a tartós fáradtság és gyengeség.
Melyek lehetnek a folsavhiány okai?

A folsavhiány leggyakoribb oka az elégtelen bevitel. A feldolgozott élelmiszerekben szegény étrend, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök hiánya hozzájárulhat a vitaminhiány kialakulásához. Ezenkívül felszívódási zavarok, például bélbetegségek esetén a szervezet nem képes megfelelően hasznosítani a folsavat. Az alkoholfogyasztás szintén csökkentheti a folsav felszívódását és raktározását. Bizonyos gyógyszerek, például egyes epilepszia elleni szerek vagy gyulladáscsökkentők is befolyásolhatják a folsavszintet.

Melyek lehetnek a folsavhiány tünetei?

A folsavhiány egyik legjellemzőbb következménye a megaloblasztos vérszegénység, amely során a vörösvérsejtek képződése zavart szenved. Ennek következtében az érintettek tartós fáradtságot, gyengeséget, csökkent terhelhetőséget tapasztalhatnak, gyakran már kisebb fizikai aktivitás is kimerültséget okozhat számukra. A sápadtság mellett előfordulhat szapora szívverés, légszomj, valamint fejfájás is, különösen előrehaladottabb állapotban.

A neurológiai és mentális tünetek szintén fontos jelzői lehetnek a folsavhiánynak. Gyakori a koncentrációs nehézség, a memória romlása, az ingerlékenység vagy a hangulati ingadozás is. Egyes esetekben alvászavarok vagy szorongás is társulhat a vitaminhiányhoz, ami tovább rontja az életminőséget.

A szájüreg és az emésztőrendszer érintettsége sem ritka. A nyelv simává, érzékennyé válhat, égő, csípő érzés jelentkezhet, amit glossitisnek neveznek. Emellett étvágytalanság, hasmenés vagy puffadás is kialakulhat, amelyek tovább ronthatják a tápanyagok felszívódását. Hosszabb távon a folsavhiány az idegrendszer működésére is hatással lehet, és hozzájárulhat a kognitív funkciók romlásához.

Zöldségsaláta készítése folsavhiány kezelésére
Folsavhiány ellen változatos étrenddel, sok zöldség és gyümölcs fogyasztásával tehetünk a legtöbbet.
Hogyan kezelhető a folsavhiány?

A folsavhiány kezelése komplex megközelítést igényel, amelynek alapja a megfelelő vitaminpótlás. Enyhébb esetekben elegendő lehet az étrend tudatos átalakítása, amely során növelhetjük a természetes folsavforrások bevitelét. A leveles zöldségek – például spenót, brokkoli –, a hüvelyesek, a citrusfélék, valamint a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a folsavszint normalizálásához.

Amennyiben a hiány mértéke jelentősebb, vagy az étrendi pótlás nem elegendő, orvosi javaslatra folsavtartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása szükséges. Ezek adagolása egyénre szabott, a hiány súlyosságától és az alapbetegségektől függ. Fontos, hogy a pótlás során a B12-vitamin szintjét is ellenőrizzék, mivel a két vitamin hiánya hasonló tüneteket okozhat, és a nem megfelelő kezelés elfedheti a B12-hiányt.

A kezelés során kiemelt figyelmet kell fordítani a kiváltó ok megszüntetésére is. Ha a háttérben felszívódási zavar, krónikus bélbetegség, alkoholfogyasztás vagy gyógyszerhatás áll, ezek kezelése nélkül a folsavhiány könnyen visszatérhet. A rendszeres orvosi kontroll és laborvizsgálat segít nyomon követni a javulást és megelőzni a kiújulást.

Hogyan előzhető meg?

A folsavhiány megelőzésének kulcsa a változatos, tápanyagokban gazdag étrend. A rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás segít biztosítani a megfelelő vitaminbevitelt. Az alkoholfogyasztás mérséklése és az egészséges életmód szintén hozzájárulhat a megfelelő folsavszint fenntartásához.

