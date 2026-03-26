Folsavhiány: nem csak várandósoknál jelent problémát

A folsav, más néven B9-vitamin, egy vízben oldódó vitamin, amely nélkülözhetetlen a sejtosztódáshoz és a DNS-képződéshez. Mivel a szervezet csak korlátozott mennyiségben képes raktározni, folyamatos pótlása szükséges, ha meg akarjuk előzni a folsavhiány kialakulását.
A folsavhiány leggyakoribb oka az elégtelen bevitel. A feldolgozott élelmiszerekben szegény étrend, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök hiánya hozzájárulhat a vitaminhiány kialakulásához. Ezenkívül felszívódási zavarok, például bélbetegségek esetén a szervezet nem képes megfelelően hasznosítani a folsavat. Az alkoholfogyasztás szintén csökkentheti a folsav felszívódását és raktározását. Bizonyos gyógyszerek, például egyes epilepszia elleni szerek vagy gyulladáscsökkentők is befolyásolhatják a folsavszintet.
A folsavhiány egyik legjellemzőbb következménye a megaloblasztos vérszegénység, amely során a vörösvérsejtek képződése zavart szenved. Ennek következtében az érintettek tartós fáradtságot, gyengeséget, csökkent terhelhetőséget tapasztalhatnak, gyakran már kisebb fizikai aktivitás is kimerültséget okozhat számukra. A sápadtság mellett előfordulhat szapora szívverés, légszomj, valamint fejfájás is, különösen előrehaladottabb állapotban.
A neurológiai és mentális tünetek szintén fontos jelzői lehetnek a folsavhiánynak. Gyakori a koncentrációs nehézség, a memória romlása, az ingerlékenység vagy a hangulati ingadozás is. Egyes esetekben alvászavarok vagy szorongás is társulhat a vitaminhiányhoz, ami tovább rontja az életminőséget.
A szájüreg és az emésztőrendszer érintettsége sem ritka. A nyelv simává, érzékennyé válhat, égő, csípő érzés jelentkezhet, amit glossitisnek neveznek. Emellett étvágytalanság, hasmenés vagy puffadás is kialakulhat, amelyek tovább ronthatják a tápanyagok felszívódását. Hosszabb távon a folsavhiány az idegrendszer működésére is hatással lehet, és hozzájárulhat a kognitív funkciók romlásához.
A folsavhiány kezelése komplex megközelítést igényel, amelynek alapja a megfelelő vitaminpótlás. Enyhébb esetekben elegendő lehet az étrend tudatos átalakítása, amely során növelhetjük a természetes folsavforrások bevitelét. A leveles zöldségek – például spenót, brokkoli –, a hüvelyesek, a citrusfélék, valamint a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a folsavszint normalizálásához.
Amennyiben a hiány mértéke jelentősebb, vagy az étrendi pótlás nem elegendő, orvosi javaslatra folsavtartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása szükséges. Ezek adagolása egyénre szabott, a hiány súlyosságától és az alapbetegségektől függ. Fontos, hogy a pótlás során a B12-vitamin szintjét is ellenőrizzék, mivel a két vitamin hiánya hasonló tüneteket okozhat, és a nem megfelelő kezelés elfedheti a B12-hiányt.
A kezelés során kiemelt figyelmet kell fordítani a kiváltó ok megszüntetésére is. Ha a háttérben felszívódási zavar, krónikus bélbetegség, alkoholfogyasztás vagy gyógyszerhatás áll, ezek kezelése nélkül a folsavhiány könnyen visszatérhet. A rendszeres orvosi kontroll és laborvizsgálat segít nyomon követni a javulást és megelőzni a kiújulást.
A folsavhiány megelőzésének kulcsa a változatos, tápanyagokban gazdag étrend. A rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás segít biztosítani a megfelelő vitaminbevitelt. Az alkoholfogyasztás mérséklése és az egészséges életmód szintén hozzájárulhat a megfelelő folsavszint fenntartásához.
