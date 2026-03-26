Folsavhiány: nem csak várandósoknál jelent problémát

A folsav a sejtosztódás és vérképzés fontos vitaminja.

Hiánya vérszegénységet okozhat.

Nem csak várandósoknál fordul elő.

Étrendbeli hiány vagy felszívódási zavar is okozhatja.

Jellemző tünet a fáradtság és gyengeség.

Megfelelő táplálkozással megelőzhető.

A folsav, más néven B9-vitamin, egy vízben oldódó vitamin, amely nélkülözhetetlen a sejtosztódáshoz és a DNS-képződéshez. Mivel a szervezet csak korlátozott mennyiségben képes raktározni, folyamatos pótlása szükséges, ha meg akarjuk előzni a folsavhiány kialakulását.

A folsavhiány jele lehet a tartós fáradtság és gyengeség.

Melyek lehetnek a folsavhiány okai?

A folsavhiány leggyakoribb oka az elégtelen bevitel. A feldolgozott élelmiszerekben szegény étrend, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök hiánya hozzájárulhat a vitaminhiány kialakulásához. Ezenkívül felszívódási zavarok, például bélbetegségek esetén a szervezet nem képes megfelelően hasznosítani a folsavat. Az alkoholfogyasztás szintén csökkentheti a folsav felszívódását és raktározását. Bizonyos gyógyszerek, például egyes epilepszia elleni szerek vagy gyulladáscsökkentők is befolyásolhatják a folsavszintet.

Melyek lehetnek a folsavhiány tünetei?

A folsavhiány egyik legjellemzőbb következménye a megaloblasztos vérszegénység, amely során a vörösvérsejtek képződése zavart szenved. Ennek következtében az érintettek tartós fáradtságot, gyengeséget, csökkent terhelhetőséget tapasztalhatnak, gyakran már kisebb fizikai aktivitás is kimerültséget okozhat számukra. A sápadtság mellett előfordulhat szapora szívverés, légszomj, valamint fejfájás is, különösen előrehaladottabb állapotban.

A neurológiai és mentális tünetek szintén fontos jelzői lehetnek a folsavhiánynak. Gyakori a koncentrációs nehézség, a memória romlása, az ingerlékenység vagy a hangulati ingadozás is. Egyes esetekben alvászavarok vagy szorongás is társulhat a vitaminhiányhoz, ami tovább rontja az életminőséget.

A szájüreg és az emésztőrendszer érintettsége sem ritka. A nyelv simává, érzékennyé válhat, égő, csípő érzés jelentkezhet, amit glossitisnek neveznek. Emellett étvágytalanság, hasmenés vagy puffadás is kialakulhat, amelyek tovább ronthatják a tápanyagok felszívódását. Hosszabb távon a folsavhiány az idegrendszer működésére is hatással lehet, és hozzájárulhat a kognitív funkciók romlásához.