Kiderült, kik lehetnek Marsi Anikó és Gönczi Gábor utódai

tények
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 10:57 / FRISSÍTÉS: 2026. május 27. 10:58
Komoly változások jönnek. A Tények helyére teljesen új formátum érkezhet a csatornánál.

Marsi Anikó és Gönczi Gábor másfél hónapja kerültek le a képernyőről. Akkor még úgy kommunikálták, hogy csak pihenőre mennek, de a Blikk információi alapján már meg is lehetnek az utódaik.

Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet Marsi Anikó és Gönczi Gábor utóda. Fotó: TV2

A lap úgy tudja, az új hírműsor két arca Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet. Szedmák Zita az Exatlon Hungary háttérműsoraiból és a Spíler TV-ről lehet ismerős, míg Gajdos Tamás korábban már vezette a Tényeket 1998 és 2002 között, később pedig az ATV-n dolgozott.

A TV2 hivatalosan még nem erősítette meg a neveket. A csatorna annyit közölt, hogy zajlik az infotainment terület átalakítása, és később adnak részletes tájékoztatást az új műsorokról és műsorvezetőkről.

 

