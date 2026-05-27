Kiderült, kik lehetnek Marsi Anikó és Gönczi Gábor utódai

Marsi Anikó és Gönczi Gábor másfél hónapja kerültek le a képernyőről. Akkor még úgy kommunikálták, hogy csak pihenőre mennek, de a Blikk információi alapján már meg is lehetnek az utódaik.
A lap úgy tudja, az új hírműsor két arca Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet. Szedmák Zita az Exatlon Hungary háttérműsoraiból és a Spíler TV-ről lehet ismerős, míg Gajdos Tamás korábban már vezette a Tényeket 1998 és 2002 között, később pedig az ATV-n dolgozott.
A TV2 hivatalosan még nem erősítette meg a neveket. A csatorna annyit közölt, hogy zajlik az infotainment terület átalakítása, és később adnak részletes tájékoztatást az új műsorokról és műsorvezetőkről.
