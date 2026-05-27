Gőzmozdonyos időutazás és vadregényes családi kiruccanás: ide utazz, ha egy kis feltöltődésre vágysz

A térség felfedezésének ideális kiindulópontja Lenti, ahol a helyi erdők mélyén kanyargó kisvasút és a vadregényes tanösvények azonnal elfeledtetik a mindennapi nyüzsgést. Göcsej látnivalói tavasszal és nyár elején mutatják a legszebb arcukat, amikor a sűrű bükkösök és fenyvesek friss zöldbe borulnak, a patakpartokat pedig virágszőnyeg fedi. Ez a vidék csendes, őszinte és hívogató, kiváló célpont egy tavaszi hosszú hétvégére.
A térség legizgalmasabb attrakciója a Csömödéri Állami Erdei Vasút, amely Magyarország leghosszabb összefüggő kisvasúti hálózatával büszkélkedhet. A vágányok fektetését 1918-ban kezdték meg, hogy összekössék a csömödéri fűrészüzemet az Esterházy-birtok erdőségeivel. A rendszeres személyszállítás az 1950-es évek közepén indult meg Csömödér és Kistolmács között, a kétezres évek elejére pedig a pálya elérte Lentit is, így ma már több mint harminc kilométeren keresztül zakatolhatunk a sűrű rengetegben.
Az április végétől közlekedő szerelvények igazi időutazást kínálnak. A vonal legnépszerűbb járműve az Ábel nevű gőzmozdony, amely Tamási Áron híres regényhősére utalva kapta a nevét. A kisvasút lassan halad a zalai dombok között, így az utasoknak bőven van idejük gyönyörködni a tájban, miközben a szerelvény érinti a festői Kistolmácsi-tavat is.
A lenti vasútállomás fogadóépületében egy tartalmas kiállítás várja az érkezőket, amely a „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” címet viseli. A tárlat belső terei hangulatukban a régi Esterházy-uradalom építészeti stílusát idézik meg. A gyűjtemény fotókon, régi dokumentumokon és eredeti tárgyakon keresztül mutatja be a helyi erdészek munkáját, a fafeldolgozás történetét és a híres zalai gímszarvas-gazdálkodást.
A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark egy többgenerációs, kiterjedt komplexum, amely az Európa-szerte ismert, 40 000 éves nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyvizére épült. A fürdő tágas beltéri élményrésszel, szaunavilággal, valamint egy hatalmas, zöld parkosított stranddal várja a látogatókat, így a pihenés és a mozgásszervi panaszok enyhítése mellett a családi kikapcsolódásra is ideális.
Igazi különlegessége a területén található energiapark, amely a bioenergetikusok szerint a Föld jótékony hatású energiavonalainak, az úgynevezett Szent György-vonalaknak az egyik találkozási pontján fekszik. Az itt eltöltött idő és a gyógyvíz együttes hatása bizonyítottan segíti a testi-lelki egyensúly helyreállítását, a stressz levezetését és az öngyógyító folyamatok beindulását.
A Lenti szélén elterülő Lenti Parkerdő tavasszal valóságos botanikai csodává alakul. A terület gazdag flóráját a szomszédos Kerka-pataknak köszönheti, amely a szabályozási munkálatok előtt rendszeresen elárasztotta a környező földeket. Ez a sajátos, nedves mikrokörnyezet kedvezett a kora tavaszi növények elterjedésének: márciusban és áprilisban hatalmas hóvirág- és tőzikemezők borítják az erdő talaját a másfél kilométer hosszú Vadvirág tanösvény mentén, míg késő tavasszal a zöld ezernyi árnyalata csábítja el a túrázót.
A parkerdő közvetlen közelében egy különleges történelmi emlékhelyre bukkanhatunk. A Kerka-patak partján álló barokk stílusú magtár helyén egykor egy középkori vár állt. Az erődítményt először Szent László király idejében említik az oklevelek. A későbbi századokban a vár fontos stratégiai ponttá vált, a török háborúk idején végvárként szolgált, és Kanizsa eleste után komoly szerepet játszott Ausztria védelmében. A hódoltság végén az épületet lerombolták, majd a XVIII. században a romok köveiből húzták fel a ma látható, L alakú magtárat.
Nézd meg a gyönyörű göcseji tájat madártávlatból is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.