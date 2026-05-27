Gőzmozdonyos időutazás és vadregényes családi kiruccanás: ide utazz, ha egy kis feltöltődésre vágysz

A térség felfedezésének ideális kiindulópontja Lenti, ahol a helyi erdők mélyén kanyargó kisvasút és a vadregényes tanösvények azonnal elfeledtetik a mindennapi nyüzsgést. Göcsej látnivalói tavasszal és nyár elején mutatják a legszebb arcukat, amikor a sűrű bükkösök és fenyvesek friss zöldbe borulnak, a patakpartokat pedig virágszőnyeg fedi. Ez a vidék csendes, őszinte és hívogató, kiváló célpont egy tavaszi hosszú hétvégére.

Magyarország leghosszabb erdei kisvasútja, a csömödéri vonal érintetlen bükkösökön és fenyveseken visz keresztül. Gyógyulás és misztikus energiák: a Lenti Termálfürdő és a jótékony Szent György-vonalakra épült energiapark tökéletes testi-lelki feltöltődést nyújt.

Melyek Göcsej látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes megnézni?

A csömödéri kisvasút

A térség legizgalmasabb attrakciója a Csömödéri Állami Erdei Vasút, amely Magyarország leghosszabb összefüggő kisvasúti hálózatával büszkélkedhet. A vágányok fektetését 1918-ban kezdték meg, hogy összekössék a csömödéri fűrészüzemet az Esterházy-birtok erdőségeivel. A rendszeres személyszállítás az 1950-es évek közepén indult meg Csömödér és Kistolmács között, a kétezres évek elejére pedig a pálya elérte Lentit is, így ma már több mint harminc kilométeren keresztül zakatolhatunk a sűrű rengetegben.

Az április végétől közlekedő szerelvények igazi időutazást kínálnak. A vonal legnépszerűbb járműve az Ábel nevű gőzmozdony, amely Tamási Áron híres regényhősére utalva kapta a nevét. A kisvasút lassan halad a zalai dombok között, így az utasoknak bőven van idejük gyönyörködni a tájban, miközben a szerelvény érinti a festői Kistolmácsi-tavat is.

Az erdőgazdaság múltja és a gyógyvíz csodája

A lenti vasútállomás fogadóépületében egy tartalmas kiállítás várja az érkezőket, amely a „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” címet viseli. A tárlat belső terei hangulatukban a régi Esterházy-uradalom építészeti stílusát idézik meg. A gyűjtemény fotókon, régi dokumentumokon és eredeti tárgyakon keresztül mutatja be a helyi erdészek munkáját, a fafeldolgozás történetét és a híres zalai gímszarvas-gazdálkodást.