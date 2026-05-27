Irány Göcsej és Lenti

Gőzmozdonyos időutazás és vadregényes családi kiruccanás: ide utazz, ha egy kis feltöltődésre vágysz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 10:45
A zöldbe borult természet mindannyiunkat a szabadba csábít, ám a népszerű kirándulóhelyek tavasz végén, nyár elején gyakran túlzsúfoltak. Ha nyugodtabb kikapcsolódásra vágysz, távol a zajos tömegtől, a dél-zalai táj tökéletes menedéket nyújthat, ahol a turizmus által még kevésbé felfedezett Göcsej látnivalói garantálják a testi-lelki feltöltődést.
Etédi Alexa
A térség felfedezésének ideális kiindulópontja Lenti, ahol a helyi erdők mélyén kanyargó kisvasút és a vadregényes tanösvények azonnal elfeledtetik a mindennapi nyüzsgést. Göcsej látnivalói tavasszal és nyár elején mutatják a legszebb arcukat, amikor a sűrű bükkösök és fenyvesek friss zöldbe borulnak, a patakpartokat pedig virágszőnyeg fedi. Ez a vidék csendes, őszinte és hívogató, kiváló célpont egy tavaszi hosszú hétvégére.

Göcsej látnivalói elsősorban a térség természeti kincseihez és a hangulatos panorámához kapcsolódnak.
  • Zakatolás a vadregényes tájon: Magyarország leghosszabb erdei kisvasútja, a csömödéri vonal érintetlen bükkösökön és fenyveseken visz keresztül.
  • Gyógyulás és misztikus energiák: a Lenti Termálfürdő és a jótékony Szent György-vonalakra épült energiapark tökéletes testi-lelki feltöltődést nyújt.
  • Történelem és virágszőnyeg: a Kerka-patak partján fekvő parkerdő tanösvénye és a Szent László korabeli egykori végvár csendes, tömegtől mentes kikapcsolódást ígér.

Melyek Göcsej látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes megnézni? 

A csömödéri kisvasút

A térség legizgalmasabb attrakciója a Csömödéri Állami Erdei Vasút, amely Magyarország leghosszabb összefüggő kisvasúti hálózatával büszkélkedhet. A vágányok fektetését 1918-ban kezdték meg, hogy összekössék a csömödéri fűrészüzemet az Esterházy-birtok erdőségeivel. A rendszeres személyszállítás az 1950-es évek közepén indult meg Csömödér és Kistolmács között, a kétezres évek elejére pedig a pálya elérte Lentit is, így ma már több mint harminc kilométeren keresztül zakatolhatunk a sűrű rengetegben.

Az április végétől közlekedő szerelvények igazi időutazást kínálnak. A vonal legnépszerűbb járműve az Ábel nevű gőzmozdony, amely Tamási Áron híres regényhősére utalva kapta a nevét. A kisvasút lassan halad a zalai dombok között, így az utasoknak bőven van idejük gyönyörködni a tájban, miközben a szerelvény érinti a festői Kistolmácsi-tavat is.

Az erdőgazdaság múltja és a gyógyvíz csodája

A lenti vasútállomás fogadóépületében egy tartalmas kiállítás várja az érkezőket, amely a „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” címet viseli. A tárlat belső terei hangulatukban a régi Esterházy-uradalom építészeti stílusát idézik meg. A gyűjtemény fotókon, régi dokumentumokon és eredeti tárgyakon keresztül mutatja be a helyi erdészek munkáját, a fafeldolgozás történetét és a híres zalai gímszarvas-gazdálkodást.

A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark egy többgenerációs, kiterjedt komplexum, amely az Európa-szerte ismert, 40 000 éves nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyvizére épült. A fürdő tágas beltéri élményrésszel, szaunavilággal, valamint egy hatalmas, zöld parkosított stranddal várja a látogatókat, így a pihenés és a mozgásszervi panaszok enyhítése mellett a családi kikapcsolódásra is ideális.

Igazi különlegessége a területén található energiapark, amely a bioenergetikusok szerint a Föld jótékony hatású energiavonalainak, az úgynevezett Szent György-vonalaknak az egyik találkozási pontján fekszik. Az itt eltöltött idő és a gyógyvíz együttes hatása bizonyítottan segíti a testi-lelki egyensúly helyreállítását, a stressz levezetését és az öngyógyító folyamatok beindulását.

Tavaszi virágtenger és egy egykori végvár emléke

A Lenti szélén elterülő Lenti Parkerdő tavasszal valóságos botanikai csodává alakul. A terület gazdag flóráját a szomszédos Kerka-pataknak köszönheti, amely a szabályozási munkálatok előtt rendszeresen elárasztotta a környező földeket. Ez a sajátos, nedves mikrokörnyezet kedvezett a kora tavaszi növények elterjedésének: márciusban és áprilisban hatalmas hóvirág- és tőzikemezők borítják az erdő talaját a másfél kilométer hosszú Vadvirág tanösvény mentén, míg késő tavasszal a zöld ezernyi árnyalata csábítja el a túrázót.

A parkerdő közvetlen közelében egy különleges történelmi emlékhelyre bukkanhatunk. A Kerka-patak partján álló barokk stílusú magtár helyén egykor egy középkori vár állt. Az erődítményt először Szent László király idejében említik az oklevelek. A későbbi századokban a vár fontos stratégiai ponttá vált, a török háborúk idején végvárként szolgált, és Kanizsa eleste után komoly szerepet játszott Ausztria védelmében. A hódoltság végén az épületet lerombolták, majd a XVIII. században a romok köveiből húzták fel a ma látható, L alakú magtárat.

Nézd meg a gyönyörű göcseji tájat madártávlatból is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
