Ki ne dobd a karfiol levelét – isteni finomságokat készíthetsz belőle

A karfiollevél számos gasztronómiai értékkel bír, a fogyasztásának rengeteg egészségügyi előnye van.

Néhány különleges recept elkészítésével függőséget okozó finomságokat tehetsz az asztalra.

A karfiol torzsájából különleges ünnepi fogás is készíthető.

A karfiollevél felhasználási lehetőségei annyira lenyűgöznek majd, hogy legközelebb már nem is a rózsái miatt veszed meg a zöldséget. Ironikus, hogy a levél a karfiolnak pont az a része, amely általában a kukában – jobb esetben a komposztban – végzi, pedig különösen gazdag vitaminokban, nem mellesleg karakteresebb az ízvilága, mint magának a virágzatnak. Itt az ideje, hogy újraértelmezd, mi számít hulladéknak, és mi az, ami fantasztikus csemege és vitaminbomba a testednek. Egy kis kreativitással és néhány jó karfiollevél recepttel hatalmasat alkothatsz a konyhában.

A karfiollevél receptekhez való felhasználásával egészen új ízekkel gazdagíthatod az ételeid.

Karfiollevél receptekhez

Fűszeres karfiollevél-chips

A külső, keményebb levelek sütőben sütve elképesztően ropogóssá válnak, ízükben pedig a sült káposzta és a dió aromája találkozik. Tökéletes sörkorcsolya vagy egészséges nassolnivaló az esti film mellé.

Így készítsd el:

A leveleket alaposan mosd meg, majd töröld teljesen szárazra. Ez a titka a ropogósságnak. Vágd falatnyi darabokra, a vastagabb ereket is bátran hagyd benne. Egy tálban forgasd össze 2 evőkanál olívaolajjal, egy csipet sóval, fokhagymaporral és füstölt paprikával. Terítsd szét egy sütőpapírral bélelt tepsin, és 180°C-on süsd 12-15 percig, amíg a szélei barnulni és pöndörödni kezdenek.

Karfiollevelekkel dúsított stir-fry

A belső, zsengébb, világoszöld leveleket pontosan úgy használhatod, mint a mángoldot vagy a kínai kelt. Kiválóan illenek ázsiai jellegű, pirított tésztákhoz vagy rizses húsos ételekhez, tipikus maradékmentő ebédekhez.

Így készítsd el: