Karfiollevél recept alapján készült karfiolos mártogatós apró lábasban, mellette egy karfiolrózsával

Ki ne dobd a karfiol levelét – isteni finomságokat készíthetsz belőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 13:45
Ha karfiolvásárláskor rutinszerűen letördeled és a szemetesbe hajítod a leveleket, óriási hibát követsz el. A karfiollevél receptekhez való felhasználásával mennyei finomságokat készíthetsz, ugyanis ez a növény legzamatosabb része.
Bata Kata
  • A karfiollevél számos gasztronómiai értékkel bír, a fogyasztásának rengeteg egészségügyi előnye van.
  • Néhány különleges recept elkészítésével függőséget okozó finomságokat tehetsz az asztalra.
  • A karfiol torzsájából különleges ünnepi fogás is készíthető.

A karfiollevél felhasználási lehetőségei annyira lenyűgöznek majd, hogy legközelebb már nem is a rózsái miatt veszed meg a zöldséget. Ironikus, hogy a levél a karfiolnak pont az a része, amely általában a kukában – jobb esetben a komposztban – végzi, pedig különösen gazdag vitaminokban, nem mellesleg karakteresebb az ízvilága, mint magának a virágzatnak. Itt az ideje, hogy újraértelmezd, mi számít hulladéknak, és mi az, ami fantasztikus csemege és vitaminbomba a testednek. Egy kis kreativitással és néhány jó karfiollevél recepttel hatalmasat alkothatsz a konyhában.

Karfiolrózsa karfiollevél receptekhez felhasználható karfiollevelek között
A karfiollevél receptekhez való felhasználásával egészen új ízekkel gazdagíthatod az ételeid.
Karfiollevél receptekhez

Fűszeres karfiollevél-chips

A külső, keményebb levelek sütőben sütve elképesztően ropogóssá válnak, ízükben pedig a sült káposzta és a dió aromája találkozik. Tökéletes sörkorcsolya vagy egészséges nassolnivaló az esti film mellé.

Így készítsd el:

  1. A leveleket alaposan mosd meg, majd töröld teljesen szárazra. Ez a titka a ropogósságnak.
  2. Vágd falatnyi darabokra, a vastagabb ereket is bátran hagyd benne.
  3. Egy tálban forgasd össze 2 evőkanál olívaolajjal, egy csipet sóval, fokhagymaporral és füstölt paprikával.
  4. Terítsd szét egy sütőpapírral bélelt tepsin, és 180°C-on süsd 12-15 percig, amíg a szélei barnulni és pöndörödni kezdenek.

Karfiollevelekkel dúsított stir-fry

A belső, zsengébb, világoszöld leveleket pontosan úgy használhatod, mint a mángoldot vagy a kínai kelt. Kiválóan illenek ázsiai jellegű, pirított tésztákhoz vagy rizses húsos ételekhez, tipikus maradékmentő ebédekhez.

Így készítsd el:

  1. A zsenge leveleket vágd vékony csíkokra.
  2. Egy wokban vagy serpenyőben hevíts olajat, dobj rá reszelt gyömbért és fokhagymát.
  3. Add hozzá a karfiolleveleket, és nagy lángon, folyamatosan kevergetve pirítsd 3-4 percig, amíg összeesnek, de még roppanósak maradnak.
  4. Locsold meg szójaszósszal és egy kevés szezámolajjal. Tálald sült húsok mellé köretként.
Stir-fry karfiollevélből
A karfiollevélből készült stir-fry lenyűgöző ízt ad az ázsiai ételeknek.
Selymes karfiolkrémleves-alap

A karfiol vastag, fehér torzsája valójában a zöldség szíve. Sűrűbb, édesebb és intenzívebb, mint a rózsák, így a legjobb alapanyag krémlevesek készítéséhez.

Így készítsd el:

  1. A torzsa külső, fás rétegét lehámozhatod egy zöldségpucolóval, de ezt a lépést ki is hagyhatod.
  2. Kockázd fel a torzsát és a leveleket.
  3. Dinsztelj meg egy fej hagymát, add hozzá a torzsakockákat, esetleg leveleket, és egy kockákra vágott krumplit.
  4. Öntsd fel annyi alaplével, amennyi éppen ellepi, és főzd puhára.
  5. Turmixold selymesre egy kevés tejszínnel és szerecsendióval.

Bors-tipp: ha amúgy is karfiollevest készítesz, csupán annyit változtass, hogy a leveleket és a torzsát is bátran hozzádobod.

Karfiolleves fehér csészében feltéttel
A karfiol levelét és torzsáját is bátran főzd bele a levesbe. Gazdagabb és teltebb lesz az íze.
Citromos-fokhagymás „levél-steak”

Ez a köret bármilyen sült hús vagy grill sajt mellé tökéletes, és sokkal izgalmasabb, mint a párolt rizs.

Így készítsd el:

  1. A vastagabb karfiolleveleket vágd 2-3 cm-es csíkokra.
  2. Egy serpenyőben hevíts vajat és egy kevés olívaolajat.
  3. Dobd rá a leveleket, és közepes lángon süsd addig, amíg itt-ott barnulni kezdenek. Ez nagyjából 6-8 percet vesz igénybe.
  4. A végén adj hozzá zúzott fokhagymát, sót, borsot és egy fél citrom levét. Szórd meg bőségesen friss petrezselyemmel.

Sült torzsa-hummusz

Ha nem akarsz csicseriborsót használni, a karfiol torzsája kiváló, selymes alapot ad egy diétás mártogatósnak.

Így készítsd el: 

  1. A karfiol torzsáját vágd kockákra és főzd puhára sós vízben, majd szűrd le alaposan.
  2. Tedd késes aprítóba, adj hozzá 2 evőkanál tahinit, vagyis szezámpasztát, 1 gerezd fokhagymát, egy csipet római köményt és egy kevés olívaolajat.
  3. Turmixold krémesre. Ha túl sűrű, adj hozzá egy picit a főzővízből.
  4. Tálald pirítóssal vagy nyers zöldségcsíkokkal, például sárgarépával.
Sült karfiol és karfiol hummusz
A torzsából készült hummuszt sült karfiol mellé is tálálhatod mártogatósként.
Bors-tipp: egy átlagos karfiol súlyának közel 40 százalékát a levelek és a torzsa teszi ki. Ha ezeket is felhasználod, rengeteget spórolsz, ráadásul finom és egészséges ételeket eszel.

Karfiollevél körözött

A levelek apróra vágva és megpárolva fantasztikus textúrát adnak a krémeknek, hasonlóan a darabos túróhoz. Ha szereted a körözöttet, ezt is imádni fogod.

Így készítsd el:

  1. A zsenge belső leveleket vágd egészen apróra és 2 perc alatt gőzöld meg vagy blansírozd forró, majd jeges vízben, hogy puha legyen, de maradjon színe.
  2. Keverj össze 25 dkg natúr krémsajtot vagy tofut egy kevés mustárral, apróra vágott lilahagymával és egy kevés pirospaprikával.
  3. Keverd össze a lecsepegtetett karfiollevél-darabkákkal és már kész is. Kend teljes kiőrlésű kenyérre és szórj rá jó sok snidlinget.

Karfioltorzsa kimchi

A torzsa nyersen is ehető. Ropogós, mint a karalábé, így bátran készíthetsz belőle fermentált finomságot, például kimchit. Ehhez nyugodtan hozzáadhatod a zsenge karfiolleveleket is.

Így készítsd el:

  1. A torzsát vágd gyufaszálnyi csíkokra.
  2. Sózd be a csíkokat és tedd félre pihenni azokat 1-2 órára. Közben néha átforgathatod.
  3. Amikor levet eresztettek és kissé megpuhultak, mosd át a torzsacsíkokat bő vízzel, hogy enyhüljön a sósságuk.
  4. Készíts egy gyors pácot egy kevés szójaszószból és mézből, sózd meg, adj hozzá chilipelhyet, esetleg reszelt gyömbért.
  5. Forgasd meg a csíkokat a pácban, majd töltsd azokat befőttesüvegbe. Folyamatosan nyomkodd lefelé, hogy kiszorítsd a levegőbuborékokat. 
  6. Zárd le kupakkal, majd hagyd két napig pihenni a konyhapulton, közben ne nyitogasd.
  7. A két nap leteltével tedd hűtőbe és hagyd pihenni még 5 napig, utána eheted savanyúságként vagy köretként.
Kimchi egy tányéron.
Ha a kimchit szereted, akkor a karfiol torzsájából és leveléből készült változatot is imádni fogod.
Igazi vitaminbomba

A karfiol levelei valójában sokkal több C-vitamint, kalciumot és vasat tartalmaznak, mint a fehér rózsák, amelyekből rántott karfiolt szokás készíteni. A növény azért növeszti ezeket a hatalmas leveleket, hogy megvédje az érzékeny virágzatot a naptól és az esőtől. Minél zöldebb a levél, annál több benne a klorofill és az antioxidáns – tehát a legértékesebb részt dobtad ki eddig.

Ha kipróbálnád a karfiolpizzát is, nézd meg a következő videót:

