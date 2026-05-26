Rubint Réka és Schóbert Lara a betegségnek köszönhetik a békülésüket: „Voltam Réka a telefonjában”

Rubint Réka és Schóbert Lara nem mindig volt ilyen felhőtlen kapcsolatban. Lara tinédzserkorában minden ellen lázadt, és nem akarta, hogy beleszóljanak az életébe, Réka pedig bevallotta, hogy nevelési hibákat követett el.

Rubint Réka és Schóbert Lara. Fotó: Bors

Rubint Réka a TV2 Titkok Ramónával című műsorban vallott a nehéz évekről. A végén már odáig fajult a helyzet, hogy Lara telefonjában nem "Anya"-ként volt elmentve Rubint Réka telefonszáma. „Voltam Réka a telefonjában” - vallotta be.

Rubint Réka elmondása szerint Lara volt az, aki „kikaparta a gesztenyét” a testvérei számára, amíg anyaként próbált jó szülő lenni, de ez gyakran engedékenységhez vezetett, és Lara makacs természetével sem bírt.

„Nem tudtam őt büntetni, hanem mindig megajándékoztam. De ezt nem javaslom senkinek”

- vallotta be.

Azonban Lara sem volt egyszerű természet, ezt ma már ő is bevallja saját magáról:

„15-16 évesen nem akartam, hogy bárki beleszóljon az életembe. Lázadtam minden ellen.” Azonban a család egyetlen lánygyermeke és anyukája mindent félretéve kibékültek, amikor 4 évvel ezelőtt Rubint Rékát rákkal diagnosztizálták. „Nem lehetett tudni, hogy lesz-e anyának holnap” - mondta Lara.

Rubint Réka teljesen megváltozott

„A betegségemnek köszönhetően mintha kicseréltek volna. Egyáltalán nem kiabálok, ami régen elképzelhetetlen volt” - vallotta be a fitneszlady. Lara is már más szemmel tekint édesanyjára.