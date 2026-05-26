Végre kiderült a titok: Molnár Anikó elárulta, mennyi nála egy óra!

Molnár Anikó az utóbbi hetekben valósággal uralja a közösségi médiát. A rajongók is észrevették, hogy az OnlyFans platformon is hatalmas sikereket elérő sztár sokkal közvetlenebb lett. A felszabadultság mögött egy komoly családi döntés áll: miután édesanyja elhelyezéséről gondoskodott, Anikó válláról hatalmas teher került le, így több energiája marad a saját élete egyengetésére és a követőivel való interakcióra. Ez a szabadság azonban a „sötét oldalt” is előcsalogatta: a kommentmezőket elárasztották az illetlen és sokszor gyomorforgató ajánlatok.

Molnár Anikó OnlyFans-karrierje miatt sok támadást kap az emberektől (Fotó: YouTube)

Molnár Anikónál ennyi egy óra!

Anikó eddig mélyen hallgatott, vagy csak elegánsan kitért a válasz elől, de most elszakadt nála a cérna. Egy élő bejelentkezés során döntött úgy, hogy egyszer és mindenkorra rövidre zárja a találgatásokat azzal kapcsolatban, vajon megvásárolható-e.

Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mennyi nálam egy óra: 60 perc!

– kezdte Anikó a tőle megszokott fanyar humorral, de a vicc mögött azonnal megjelent a kőkemény szigor is.

Molnár Anikó kora sosem volt számára tabutéma és most is nyíltan beszélt az ezzel járó következményekrő

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

„Nem vagyok megvehető!”

Az egykori Való Világ sztárja nem rejtette véka alá a véleményét azokról a férfiakról, akik azt hiszik, hogy a pénztárcájuk vastagsága feljogosítja őket bármire is. Bár Anikó sosem titkolta, hogy erotikus tartalmaiból él, élesen meghúzta a határvonalat az online tartalomgyártás és a fizikai valóság között.

Nyilván az árára voltatok kíváncsiak, de nem vagyok megvehető, mint ahogy már egy jó párszor ezt elmondtam és hangsúlyoztam...

– jelentette ki határozottan. Anikó elmondása szerint napi szinten kap olyan leveleket, amelyekben „bármennyi pénzt” megadnának egyetlen találkozóért, vagy éppen azt firtatják, hová lehet hozzá „felmenni”.

Durva kiosztás: „Mindenki maradjon otthon!”

Aki azt hitte, hogy Anikó majd finomkodva hárítja el az ajánlatokat, az nagyot tévedett. A sztár stílusa az őszinte felháborodásról tanúskodott, és nem válogatta meg a szavait, amikor a zaklatóknak üzent.

Hiába irkáljátok, hogy mennyi, meg bármennyit megadnak... Nem lehet hozzám jönni, én sem megyek sehova!

– szögezte le. A mondandóját pedig egy olyan záróakkorddal fejezte be, ami után valószínűleg sokan elnémultak a túloldalon:

Mindenki maradjon a p*csáján otthon, jó? Na, csók!

Bár az OnlyFans-karrierje miatt sokan támadják, ő büszkén vállalja a döntéseit, miközben tűzzel-vassal védi a saját privát szféráját.