A halál lovaivá váltak a szökött állatok: Brutális büntetést kaphat a kazincbarcikai lótenyésztő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 10:20
Halálos tragédiába torkollott öt ló szökése a 26-os számú főúton, miután az állatok egy személyautóval ütköztek. A Kazincbarcikai Járási Ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a lótartó telephely ügyvezetője ellen.
Hiába történt már meg korábban is a baj, a felelőtlen tulajdonos nem tanult a múlt hibáiból, és ez végül egy ártatlan ember életébe került. A borsodi lótenyésztő hiányos kerítések mögött tartotta a hatalmas ménest, az állatok újbóli szökése pedig egy hajnali órákban közlekedő autós és utasa számára okozott horrorisztikus balesetet.

A 26-os főúton szabadon vágtató lovak miatt kell bíróság elé állnia a kazincbarcikai lótenyésztőnek Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Közel kétszáz lovat őrzött hiányosan a lótenyésztő

A vádirat szerint a férfi ügyvezetőként irányította a lótenyésztési tevékenységet egy borsodi városban lévő telephelyén, ahol közel 200 lovat tartott. Az állatokat egy felülről fedett, de részben nyitott, fémkeretes elemekből álló karámban helyezte el. A telephely azonban egyáltalán nem rendelkezett olyan kerítéssel, amely meg tudta volna akadályozni a lovak kiszökését. Ez a mulasztás nem volt újkeletű: már 2022-ben és 2024-ben is előfordult, hogy az állatok kiszabadultak, feljutottak a 26-os számú útra, és ott vágtattak – írja az Ügyészség.

Tragédia a hajnali sötétségben

A katasztrófa 2024 augusztusában, a hajnali órákban következett be, amikor a karámból öt ló ismét kiszabadult. Az állatok egyenesen a 26-os számú főútra mentek, ahol hárman közülük egy arra haladó autóval ütköztek. A becsapódás ereje hatalmas volt: a gépjármű utasa a helyszínen szörnyethalt, a sofőr pedig 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetben érintett három ló szintén elpusztult.

Felfüggesztett fogházat kér az ügyészség

A vádlott pontosan tudta, hogy a lovak korábban is kiszöktek, mégsem intézkedett a szökés megakadályozása érdekében, amivel elmulasztotta a foglalkozásából eredő kötelezettségét. Mivel a férfi büntetlen előéletű, az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását, pénzbüntetést, valamint a lótartás és lótenyésztés foglalkozástól való eltiltást indítványozott vele szemben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
