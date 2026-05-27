A halál lovaivá váltak a szökött állatok: Brutális büntetést kaphat a kazincbarcikai lótenyésztő

Hiába történt már meg korábban is a baj, a felelőtlen tulajdonos nem tanult a múlt hibáiból, és ez végül egy ártatlan ember életébe került. A borsodi lótenyésztő hiányos kerítések mögött tartotta a hatalmas ménest, az állatok újbóli szökése pedig egy hajnali órákban közlekedő autós és utasa számára okozott horrorisztikus balesetet.

A 26-os főúton szabadon vágtató lovak miatt kell bíróság elé állnia a kazincbarcikai lótenyésztőnek

Közel kétszáz lovat őrzött hiányosan a lótenyésztő

A vádirat szerint a férfi ügyvezetőként irányította a lótenyésztési tevékenységet egy borsodi városban lévő telephelyén, ahol közel 200 lovat tartott. Az állatokat egy felülről fedett, de részben nyitott, fémkeretes elemekből álló karámban helyezte el. A telephely azonban egyáltalán nem rendelkezett olyan kerítéssel, amely meg tudta volna akadályozni a lovak kiszökését. Ez a mulasztás nem volt újkeletű: már 2022-ben és 2024-ben is előfordult, hogy az állatok kiszabadultak, feljutottak a 26-os számú útra, és ott vágtattak – írja az Ügyészség.

Tragédia a hajnali sötétségben

A katasztrófa 2024 augusztusában, a hajnali órákban következett be, amikor a karámból öt ló ismét kiszabadult. Az állatok egyenesen a 26-os számú főútra mentek, ahol hárman közülük egy arra haladó autóval ütköztek. A becsapódás ereje hatalmas volt: a gépjármű utasa a helyszínen szörnyethalt, a sofőr pedig 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetben érintett három ló szintén elpusztult.

Felfüggesztett fogházat kér az ügyészség

A vádlott pontosan tudta, hogy a lovak korábban is kiszöktek, mégsem intézkedett a szökés megakadályozása érdekében, amivel elmulasztotta a foglalkozásából eredő kötelezettségét. Mivel a férfi büntetlen előéletű, az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását, pénzbüntetést, valamint a lótartás és lótenyésztés foglalkozástól való eltiltást indítványozott vele szemben.