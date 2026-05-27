27 helyszínen csapott le a NAV az egymilliárdos csalás miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 10:35
Egyszerre 27 helyszínen csapott le a NAV egy olyan hálózatra, amely a gyanú szerint egymilliárd forintnyi áfát játszhatott ki fiktív számlákkal. A hatóság szerint a szervezetet egy korábbi élsportoló irányította, a razziák során pedig luxusautókat, drága karórákat és milliárdos értékű vagyont zároltak.

Országos akcióban, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak - közölte a szerdán NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-vel.

A hatóság szerint a szervezetet egy korábbi élsportoló irányította.
A NAV szerint a társaság élén egy korábbi élsportoló állt, aki katonás fegyelemmel irányíthatta a rendszert. A banda annyira precízen vezette a papírokat, hogy a hivatalos könyvelés mellett külön nyilvántartásban követték az elcsalt adót is.

A hierarchikusan működő hálózat szinte bármilyen munkáról képes volt számlát gyártani. A dokumentumokban felbukkant takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari munka, napelemszerelés, sőt még konkurensek megfigyelése is. A hatóság szerint azonban ezek mögött nem állt valódi teljesítés: nem volt munkaerő, sem eszközpark. A papíron futó ügyletekkel a megrendelők az adóterheiket csökkenthették, a visszatartott pénz egy része pedig készpénzben kerülhetett vissza a szervezet irányítóihoz.

A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.

A nyomozók 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
