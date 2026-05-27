27 helyszínen csapott le a NAV az egymilliárdos csalás miatt

Országos akcióban, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak - közölte a szerdán NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-vel.
A NAV szerint a társaság élén egy korábbi élsportoló állt, aki katonás fegyelemmel irányíthatta a rendszert. A banda annyira precízen vezette a papírokat, hogy a hivatalos könyvelés mellett külön nyilvántartásban követték az elcsalt adót is.
A hierarchikusan működő hálózat szinte bármilyen munkáról képes volt számlát gyártani. A dokumentumokban felbukkant takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari munka, napelemszerelés, sőt még konkurensek megfigyelése is. A hatóság szerint azonban ezek mögött nem állt valódi teljesítés: nem volt munkaerő, sem eszközpark. A papíron futó ügyletekkel a megrendelők az adóterheiket csökkenthették, a visszatartott pénz egy része pedig készpénzben kerülhetett vissza a szervezet irányítóihoz.
A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.
A nyomozók 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás.
