Így őrizheted meg a hajad egészségét 50 felett

Menopauza idején a női szervezet jelentős hormonális változáson megy keresztül. Az ösztrogénszint csökkenése nemcsak a bőrt, hanem a hajat is érinti: a haj növekedési ciklusa lerövidül, a szálak elvékonyodnak, és fokozódhat a hajhullás. A haj egészsége azonban nem csak a hormonoktól függ — a tápanyagbevitel, a vérkeringés, a stressz és a hajápolási rutin egyaránt kulcsfontosságú.

A haj egészsége több szempontból is romolhat 50 év felett

Hormonális változások és hajhullás – mi történik a menopauza idején?

A női haj növekedését részben az ösztrogén hormon szabályozza, amely serkenti a hajhagymák aktivitását. Amikor ennek szintje csökken, a haj növekedési fázisa megrövidül, és egyre több szál kerül a „pihenő” szakaszba. Ennek eredménye, hogy a haj vékonyabb, szárazabb, és hajlamosabb a töredezésre.

A hormonális egyensúlyhiány mellett a tesztoszteron is szerepet játszhat. Szakértők szerint a menopauza után a tesztoszteron aránya relatíve magasabb lesz, ami a férfias típusú hajritkulás kialakulásához vezethet – leginkább a fejtetőn és a választékvonal mentén.

Ezenkívül a pajzsmirigy működésének változásai, a stressz, valamint a vas- és D-vitamin-hiány is hozzájárulhat a hajhulláshoz. Ezért 50 felett a hajproblémák mögött gyakran több tényező együttesen áll, nem csupán az életkor.

Így őrizhető meg a haj egészsége 50 felett

A haj erősítésének alapja a megfelelő tápanyagbevitel. A hajszálak fő építőeleme a keratin, amelyhez fehérjére, vasra, cinkre, szelénre, biotinra és B-vitaminokra van szükség. A szakértők szerint 50 felett érdemes a napi étrendbe beépíteni:

sovány fehérjéket (pl. hal, tojás, hüvelyesek),

vasban gazdag ételeket (pl. máj, spenót, lencse),

omega-3 zsírsavakat (pl. tökmag, lenmag, dió, lazac),

és antioxidánsokat (pl. áfonya, brokkoli, C-vitamin).

A folyadékbevitel is létfontosságú, hiszen a dehidratált szervezetben a hajhagymák vérellátása romlik. A koffein és az alkohol mértéktelen fogyasztása szintén rontja a haj állapotát. Szükség esetén hajvitamin-kiegészítők is segíthetnek, de a szakértők hangsúlyozzák: a megfelelő laborvizsgálat nélkül felesleges készítményeket szedni. Ha a hajhullás hirtelen erőteljes, mindenképp javasolt endokrinológiai kivizsgálás.