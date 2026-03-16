Gyulladáscsökkentő ételeket fogyasztó nő joghurtevés közben

Ezt az 5 ételt tedd a kosaradba – a tested meg fogja hálálni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 12:45
A tavaszi fáradtság és levertség mögött gyakran csendes, alacsony szintű gyulladás állhat. Ilyenkor kifejezetten hasznosak lehetnek bizonyos gyulladáscsökkentő ételek. Mutatjuk, milyen termékeket lehet érdemes még ma beszerezned.
Bódogh Gabriella
  • A tavaszi fáradtság és levertség mögött gyakran csendes, alacsony szintű gyulladás állhat a szervezetben.
  • Kutatások szerint a zöldségek, gyümölcsök és az omega-3-ban gazdag halak segíthetnek csökkenteni a gyulladásos folyamatokat.
  • Mutatjuk azt az 5 tavaszi ételt, amelyet érdemes gyakrabban a tányérodra tenni.

Fáradtnak érzed magad, de nem tudod, miért? Nincs semmi konkrét bajod, mégis úgy érzed, mintha minden mozdulathoz extra erőfeszítés kellene? A háttérben gyakran egy csendes, lassan zajló gyulladás állhat, amely a tudtodon kívül folyamatosan terheli a szervezeted. Erre a problémára nyújthatnak megoldást a különféle gyulladáscsökkentő ételek.

Anya és lánya gyulladáscsökkentő ételek, köztük lazac készítése közben
A gyulladáscsökkentő ételek jó hatással vannak a szervezet egészséges működésére
Fotó: BearFotos

Mit mutatnak a kutatások a gyulladáscsökkentő ételekről?

Az olasz Terámói Egyetem kutatói 75 korábbi vizsgálatot fésültek át, hogy kiderítsék: melyik étel mennyit ér a szervezetben kialakuló gyulladások ellen. Az eredményekből egy világos rangsor rajzolódott ki: a zöldségek és gyümölcsök bizonyultak a leghatékonyabbnak, azokat a halak követték. A szakemberek megjegyezték, hogy ezek az ételek akkor segítenek a leglátványosabban, ha már fennáll valamilyen egészségügyi probléma, más esetben megelőzésként célszerű fogyasztani azokat.

A tavaszi ötösfogat: íme a legerősebb gyulladáscsökkentő ételek

Eper

Ez a legegyszerűbb választás tavasszal. Az eperben lévő antioxidánsok segítenek csökkenteni a szervezetben a gyulladásos értékeket. Emellett egy adag eperben benne van a teljes napi C-vitamin-szükséglet. Szezonális, finom, és tényleg működik.

Spárga

A spárga két módon is segít. Van benne egy különleges rost, az inulin, amely a bélrendszert teszi rendbe, és vannak benne olyan anyagok, amelyek közvetlenül gátolják a gyulladásos folyamatok elindulását.

Zsíros halak: lazac, makréla, hering

A bennük lévő omega-3 zsírsavak a legismertebb gyulladáscsökkentők, segítenek lecsillapítani a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat. Nem kell mindennap fogyasztani belőlük, heti 2-3 alkalommal elegendő.

Kurkuma – de csak borssal

A kurkuma erős gyulladáscsökkentő fűszer, de van egy bökkenő: önmagában fogyasztva alig szívódik fel. Mindig tegyél mellé egy kevés fekete borsot, mert az segít, hogy a hatóanyag valóban eljusson a sejtjeidhez.

Joghurt és kefir

Ezek nem közvetlenül a gyulladásra hatnak, hanem a bélfaladat erősítik meg. Ha a bélrendszered rendben van, a káros anyagok nem tudnak átszivárogni a véredbe, így el sem indul gyulladásos reakció.

A kulcs a rendszeres, változatos táplálkozás

Ne úgy képzeld el, hogy mostantól mérlegen kell adagolnod ezeket az ételeket, és várni a csodát. A gyulladáscsökkentő étrend akkor hozza a kívánt eredményt, ha változatosan válogatsz a különféle hasznos fogások közül, és figyelsz a szezonalitásra is. A tavasz ehhez tökéletes időszak: az epernek és a spárgának most kezdődik a szezonja, a halak és a fermentált ételek pedig egyébként is bármikor elérhetők.

Nézd meg az alábbi videón, mely ételek segíthetnek csökkenteni a gyulladást:

