Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hajtóvadászatot indított a rendőrség: megerőszakoltak két tinilányt, borzalmas, ami történt

nemi erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 06:00
tengerpartrendőrségtinédzser
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, miután megerőszakoltak két tinédzser lányt Premier Inn szálloda mögötti homokdűnéken egy angliai tengerparti városban.
N.T.
A szerző cikkei

A norfolki rendőrség közlése szerint múlt szombaton hajnali 0:37-kor kaptak bejelentést arról, hogy két lányt megerőszakoltak a norfolki Great Yarmouth South Beach Parade melletti területen.

Borzalmas támadás: két tinilányt erőszakoltak meg a tengerparti városban
Borzalmas támadás: két tinilányt erőszakoltak meg a tengerparti városban 
Fotó:  Illusztráció - Zalai hírlap

Borzalmas támadás: két tinilányt erőszakoltak meg, hajtóvadászat indult

Másnap Northamptonshire-ben őrizetbe vettek egy harmincas éveiben járó férfit nemi erőszak gyanújával. A férfit a king’s lynni rendőrségi nyomozóközpontba szállították kihallgatásra, ahol továbbra is őrizetben van. A rendőrség továbbra is keresi a második gyanúsítottat, akit fehér férfiként írtak le, rövid sötét hajjal, sötét arcszőrzettel, és aki a harmincas vagy negyvenes éveiben járhat. A feltételezések szerint kék farmert és sötétzöld dzsekit viselt, amelynek mindkét ujján fehér csík volt.

A rendőrség lezárt egy mintegy 90 méter széles dűneszakaszt az incidens után a strand és a 81 szobás Premier Inn hotel hátsó része között. Szombaton egész nap rendőrök őrizték a dűnéket, miközben bizonyítékok után kutattak. A helyszín, ahol az incidens történt, közel van a Pleasure Beach vidámparkhoz is, és a Wellington Pier mólóról is rálátni.

A támadások mindössze néhány méterre történtek egy hajléktalanok által használt sátortábortól. A 62 éves Andrew Bird – aki az elmúlt hetekben egy ilyen sátorban élt a dűnéken, miután elvesztette a szállását –, elmondta, hogy szombat reggel arra ébredt, hogy a területet lezárták.

Láttam a kordonszalagot, és arra gondoltam: »Mi a fene történt itt?« A rendőr a folyamatban lévő nyomozás miatt nem mondhatott semmit, én pedig ennyiben hagytam a dolgot

– idézi a Daily Mail.

Nick Paling főfelügyelő, Great Yarmouth körzeti parancsnoka így nyilatkozott:

Tisztában vagyunk vele, mennyire sokkoló és megrázó ez az eset az áldozatok, a családjaik és a szélesebb közösség számára. Speciálisan képzett rendőröket vezényeltünk ki, hogy támogassák mindkét lányt, miközben folytatjuk a nyomozást. Megnövelt rendőri jelenlét lesz a környéken, a járőrök pedig megnyugtató célú járőrözést végeznek majd. Kérjük, forduljanak hozzájuk, ha bármilyen aggályuk vagy információjuk van.

A rendőrség szeretne beszélni mindenkivel, aki tanúja lehetett az incidensnek, vagy bármilyen releváns információval rendelkezik, amely segítheti a nyomozást – írja a lap. 
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu