Hajtóvadászatot indított a rendőrség: megerőszakoltak két tinilányt, borzalmas, ami történt

A norfolki rendőrség közlése szerint múlt szombaton hajnali 0:37-kor kaptak bejelentést arról, hogy két lányt megerőszakoltak a norfolki Great Yarmouth South Beach Parade melletti területen.

Borzalmas támadás: két tinilányt erőszakoltak meg, hajtóvadászat indult

Másnap Northamptonshire-ben őrizetbe vettek egy harmincas éveiben járó férfit nemi erőszak gyanújával. A férfit a king’s lynni rendőrségi nyomozóközpontba szállították kihallgatásra, ahol továbbra is őrizetben van. A rendőrség továbbra is keresi a második gyanúsítottat, akit fehér férfiként írtak le, rövid sötét hajjal, sötét arcszőrzettel, és aki a harmincas vagy negyvenes éveiben járhat. A feltételezések szerint kék farmert és sötétzöld dzsekit viselt, amelynek mindkét ujján fehér csík volt.

A rendőrség lezárt egy mintegy 90 méter széles dűneszakaszt az incidens után a strand és a 81 szobás Premier Inn hotel hátsó része között. Szombaton egész nap rendőrök őrizték a dűnéket, miközben bizonyítékok után kutattak. A helyszín, ahol az incidens történt, közel van a Pleasure Beach vidámparkhoz is, és a Wellington Pier mólóról is rálátni.

A támadások mindössze néhány méterre történtek egy hajléktalanok által használt sátortábortól. A 62 éves Andrew Bird – aki az elmúlt hetekben egy ilyen sátorban élt a dűnéken, miután elvesztette a szállását –, elmondta, hogy szombat reggel arra ébredt, hogy a területet lezárták.

Láttam a kordonszalagot, és arra gondoltam: »Mi a fene történt itt?« A rendőr a folyamatban lévő nyomozás miatt nem mondhatott semmit, én pedig ennyiben hagytam a dolgot

– idézi a Daily Mail.

Nick Paling főfelügyelő, Great Yarmouth körzeti parancsnoka így nyilatkozott:

Tisztában vagyunk vele, mennyire sokkoló és megrázó ez az eset az áldozatok, a családjaik és a szélesebb közösség számára. Speciálisan képzett rendőröket vezényeltünk ki, hogy támogassák mindkét lányt, miközben folytatjuk a nyomozást. Megnövelt rendőri jelenlét lesz a környéken, a járőrök pedig megnyugtató célú járőrözést végeznek majd. Kérjük, forduljanak hozzájuk, ha bármilyen aggályuk vagy információjuk van.

A rendőrség szeretne beszélni mindenkivel, aki tanúja lehetett az incidensnek, vagy bármilyen releváns információval rendelkezik, amely segítheti a nyomozást – írja a lap.

