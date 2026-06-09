Isteni pár perces gyümölcsleves receptek a nyár kedvenceiből: eper, meggy, cseresznye

A nyári szezon közkedvelt ételei a gyümölcslevesek, hiszen hidegen tálalva remek hűsítők, sőt ízletesek is. Alább három egyszerű receptet mutatunk a nyár kedvenceiből!

Gyümölcsleves: tejszínes eperkrémleves, a nyár egyik sztárja

Fotó: Viktor1

3 egyszerű nyári gyümölcsleves recept

Hideg tejszínes eperkrémleves

Július végéig még javában tart az eperszezon. Az apró gyümölcsöt nemcsak nyersen, de többek között turmixként, lekvárként, és koktélokban felhasználva is fogyaszthatjuk, sőt leves is készíthető belőle. Az eper tele van C-vitaminnal és antioxidánsokkal, így az alábbi hideg tejszínes gyümölcsleves a tökéletes választás egy hosszú, forró nyári nap ebédszünetében.

Hozzávalók:

50 dkg eper

1 csomag vaníliás cukor

mentalevél

2 tk méz

0.5 db citrom reszelt héja

2 dl tej

1 dl tejszín

Elkészítés:

1. Az epret alaposan megmossuk, megtisztítjuk, és néhány szemet félreteszünk a díszítéshez.

2. A többi epret félbevágjuk, majd turmixgépbe helyezzük.

3. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a mézet, a reszelt citromhéjat, a mentaleveleket, a tejet és a tejszínt.

4. Az egészet simára turmixoljuk.

5. A levest hűtőbe tesszük néhány órára, majd az előzőleg félretett eperrel díszítve tálaljuk.

Krémes meggyleves

Meggyleves, az örök klasszikus

Fotó: Svetlana Monyakova

A meggy szintén kiváló C-vitamin- és rostforrás, sőt a kalóriatartalma is meglepően alacsony, ezért a nyári alakra gyúróknak és diétázóknak is ideális választás a meggyleves. Ez a gyümölcsleves egyszerre frissít és laktat úgy, hogy közben nem hizlal.

Hozzávalók:

50 dkg meggy

8 dl víz

5 ek cukor

5 db szegfűszeg

1 db fahéjrúd (2 cm)

0.5 db citrom leve és reszelt héja

5 db citromfű levél

2 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

0.5 csomag vaníliás pudingpor

2 dl tejszín

mandulaforgács

Elkészítés:

1. A meggyet a vízzel, a cukorral, a vaníliás cukorral, a citromhéjjal és -lével, a fahéjjal és a szegfűszeggel egy lábasba tesszük, és az egészet felforraljuk.

2. Közepes lángon főzzük kb. 10 percig, amíg a meggy teljesen megpuhul.

3. A levest botmixerrel pépesítjük, majd visszarakjuk a tűzre.

4. A tejszínt a vaníliás pudingporral simára keverjük, és lassan adagoljuk a levesbe.

5. Miután újra felforrt, még főzzük pár percig, hogy besűrűsödjön.

6. Ha a krémes meggyleves elkészült, hűtőbe tesszük.

7. A mandulaforgácsot állandó kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk.

8. Ha a leves kihűlt, a mandulával megszórva tálaljuk.