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Isteni pár perces gyümölcsleves receptek a nyár kedvenceiből: eper, meggy, cseresznye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyár
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 11:15
gyümölcslevesreceptcseresznyemeggy
Ínycsiklandók és egészségesek: a nyári gyümölcslevesek tele vannak vitaminokkal és antioxidánsokkal. Cikkünkben most több egyszerű gyümölcsleves receptet is mutatunk szezonális gyümölcsökből.
Bors
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A nyári szezon közkedvelt ételei a gyümölcslevesek, hiszen hidegen tálalva remek hűsítők, sőt ízletesek is. Alább három egyszerű receptet mutatunk a nyár kedvenceiből!

gyümölcsleves, eperkrémleves
Gyümölcsleves: tejszínes eperkrémleves, a nyár egyik sztárja
Fotó: Viktor1

3 egyszerű nyári gyümölcsleves recept

Hideg tejszínes eperkrémleves

Július végéig még javában tart az eperszezon. Az apró gyümölcsöt nemcsak nyersen, de többek között turmixként, lekvárként, és koktélokban felhasználva is fogyaszthatjuk, sőt leves is készíthető belőle. Az eper tele van C-vitaminnal és antioxidánsokkal, így az alábbi hideg tejszínes gyümölcsleves a tökéletes választás egy hosszú, forró nyári nap ebédszünetében.

Hozzávalók:

  • 50 dkg eper
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • mentalevél
  • 2 tk méz
  • 0.5 db citrom reszelt héja
  • 2 dl tej
  • 1 dl tejszín

Elkészítés:

   1. Az epret alaposan megmossuk, megtisztítjuk, és néhány szemet félreteszünk a díszítéshez.
   2. A többi epret félbevágjuk, majd turmixgépbe helyezzük.
   3. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a mézet, a reszelt citromhéjat, a mentaleveleket, a tejet és a tejszínt.
   4. Az egészet simára turmixoljuk.
   5. A levest hűtőbe tesszük néhány órára, majd az előzőleg félretett eperrel díszítve tálaljuk.

Krémes meggyleves

gyümölcsleves, meggyleves
Meggyleves, az örök klasszikus
Fotó: Svetlana Monyakova

A meggy szintén kiváló C-vitamin- és rostforrás, sőt a kalóriatartalma is meglepően alacsony, ezért a nyári alakra gyúróknak és diétázóknak is ideális választás a meggyleves. Ez a gyümölcsleves egyszerre frissít és laktat úgy, hogy közben nem hizlal.

Hozzávalók:

  • 50 dkg meggy
  • 8 dl víz
  • 5 ek cukor
  • 5 db szegfűszeg
  • 1 db fahéjrúd (2 cm)
  • 0.5 db citrom leve és reszelt héja
  • 5 db citromfű levél
  • 2 csomag vaníliás cukor
  • 1 csipet só
  • 0.5 csomag vaníliás pudingpor
  • 2 dl tejszín
  • mandulaforgács

Elkészítés: 

   1. A meggyet a vízzel, a cukorral, a vaníliás cukorral, a citromhéjjal és -lével, a fahéjjal és a szegfűszeggel egy lábasba tesszük, és az egészet felforraljuk.
   2. Közepes lángon főzzük kb. 10 percig, amíg a meggy teljesen megpuhul.
   3. A levest botmixerrel pépesítjük, majd visszarakjuk a tűzre.
   4. A tejszínt a vaníliás pudingporral simára keverjük, és lassan adagoljuk a levesbe.
   5. Miután újra felforrt, még főzzük pár percig, hogy besűrűsödjön.
   6. Ha a krémes meggyleves elkészült, hűtőbe tesszük.
   7. A mandulaforgácsot állandó kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk.
   8. Ha a leves kihűlt, a mandulával megszórva tálaljuk.

Pudingos cseresznyeleves

Pudingos cseresznyeleves
Pudingos cseresznyeleves
Fotó: janosmarton / shutterstock

A cseresznye a nyári sütemények sztárja! Ez a gyümölcsleves ugyanakkor felülmúlja a legjobb cseresznyés pitét is. Igazi kényeztetés a nyári hőségben. Ráadásul gazdag káliumban és antioxidánsokban is, amelyek segítenek a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.

Hozzávalók:

  • 50 dkg cseresznye
  • 6 dl víz
  • 4 ek cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 mokkáskanál fahéj
  • 3 db szegfűszeg
  • 2 db citromkarika
  • 3 dl tejszín
  • 0.5 csomag vaníliás pudingpor

Elkészítés:

   1. A cseresznyét a vízzel, a cukorral, a fahéjjal és a citromhéjjal egy lábasba tesszük, és felforraljuk.
   2. Közepes lángon főzzük kb. 10 percig, amíg a cseresznye megpuhul.
   3. A pudingport a tejszínnel simára keverjük, majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a cseresznyéhez.
   4. További 2-3 percig főzzük, amíg a leves besűrűsödik.
   5. Hűtőbe tesszük, és hidegen tálaljuk.

 

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