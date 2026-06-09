Isteni pár perces gyümölcsleves receptek a nyár kedvenceiből: eper, meggy, cseresznye

A nyári szezon közkedvelt ételei a gyümölcslevesek, hiszen hidegen tálalva remek hűsítők, sőt ízletesek is. Alább három egyszerű receptet mutatunk a nyár kedvenceiből!
Július végéig még javában tart az eperszezon. Az apró gyümölcsöt nemcsak nyersen, de többek között turmixként, lekvárként, és koktélokban felhasználva is fogyaszthatjuk, sőt leves is készíthető belőle. Az eper tele van C-vitaminnal és antioxidánsokkal, így az alábbi hideg tejszínes gyümölcsleves a tökéletes választás egy hosszú, forró nyári nap ebédszünetében.
1. Az epret alaposan megmossuk, megtisztítjuk, és néhány szemet félreteszünk a díszítéshez.
2. A többi epret félbevágjuk, majd turmixgépbe helyezzük.
3. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a mézet, a reszelt citromhéjat, a mentaleveleket, a tejet és a tejszínt.
4. Az egészet simára turmixoljuk.
5. A levest hűtőbe tesszük néhány órára, majd az előzőleg félretett eperrel díszítve tálaljuk.
A meggy szintén kiváló C-vitamin- és rostforrás, sőt a kalóriatartalma is meglepően alacsony, ezért a nyári alakra gyúróknak és diétázóknak is ideális választás a meggyleves. Ez a gyümölcsleves egyszerre frissít és laktat úgy, hogy közben nem hizlal.
1. A meggyet a vízzel, a cukorral, a vaníliás cukorral, a citromhéjjal és -lével, a fahéjjal és a szegfűszeggel egy lábasba tesszük, és az egészet felforraljuk.
2. Közepes lángon főzzük kb. 10 percig, amíg a meggy teljesen megpuhul.
3. A levest botmixerrel pépesítjük, majd visszarakjuk a tűzre.
4. A tejszínt a vaníliás pudingporral simára keverjük, és lassan adagoljuk a levesbe.
5. Miután újra felforrt, még főzzük pár percig, hogy besűrűsödjön.
6. Ha a krémes meggyleves elkészült, hűtőbe tesszük.
7. A mandulaforgácsot állandó kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk.
8. Ha a leves kihűlt, a mandulával megszórva tálaljuk.
A cseresznye a nyári sütemények sztárja! Ez a gyümölcsleves ugyanakkor felülmúlja a legjobb cseresznyés pitét is. Igazi kényeztetés a nyári hőségben. Ráadásul gazdag káliumban és antioxidánsokban is, amelyek segítenek a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.
1. A cseresznyét a vízzel, a cukorral, a fahéjjal és a citromhéjjal egy lábasba tesszük, és felforraljuk.
2. Közepes lángon főzzük kb. 10 percig, amíg a cseresznye megpuhul.
3. A pudingport a tejszínnel simára keverjük, majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a cseresznyéhez.
4. További 2-3 percig főzzük, amíg a leves besűrűsödik.
5. Hűtőbe tesszük, és hidegen tálaljuk.
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