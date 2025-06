/Levendulapuding vaníliával: a könnyen elkészíthető nyári édesség, ami megnyugtatja a lelked

A levendula nemcsak gyönyörű és illatos, hanem igazi jolly joker is a természetes nyugtatók között. Segíthet ellazulni egy stresszes nap után, jobbá teheti az alvást, sőt még a fejfájás enyhítésében is szerepet játszhat. Ráadásul tele van antioxidánsokkal, ami nemcsak belülről, hanem kívülről is jót tesz – például a bőrödnek. Cikkünkben egy remek, hűsítő levendulapuding édesség tuti receptjét mutatjuk meg, ami nemcsak mutatós, de nyugtató hatású is.

Levendulapuding vaníliával

Fotó: R_Szatkowski / Shutterstock

Miért érdemes levendulapudingot készíteni?

A levendula nemcsak a kertben mutat jól, hanem a konyhában is megállja a helyét. A levendulapuding vaníliával egy olyan édesség, ami egyszerre frissítő és megnyugtató. A levendula nyugtató hatása és a vanília édes aromája tökéletes párost alkotnak.

Levendulapuding vaníliával, egy különleges recept, ami megnyugtatja a lelked

Jöjjön a várva várt levendulapuding recept!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

500 ml tej

100 g cukor

3 tojássárgája

2 evőkanál étkezési keményítő

1 evőkanál szárított levendulavirág

1 vaníliarúd vagy 1 teáskanál vaníliakivonat

1 evőkanál vaj

Így készítsd el

A tejet öntsd egy lábasba, add hozzá a szárított levendulát és a vaníliát. Lassú tűzön melegítsd fel, hogy az ízek kioldódjanak, de vigyázz, ne forrjon a tej!

Közben a 3 tojássárgáját keverd el a cukorral és a keményítővel. Akkor jó, ha a massza kicsit kifehéredik, és a cukor elolvadt a tojásban.

A meleg tejet fokozatosan adagold hozzá a tojásos-cukros masszához, miközben folyamatosan kevergeted. Fontos, hogy a tojásokat nem megsütni akarjuk, figyelj a hőkiegyenlítésre.

Az egészet öntsd vissza a lábasba, és közepes lángon, folyamatos keverés mellett főzd, amíg besűrűsödik.

Vedd le a tűzről, és keverd bele a vajat.

Öntsd poharakba, és hagyd kihűlni.

Tálalási tippek

A levendulapudingot tálalhatod friss bogyós gyümölcsökkel, például málnával vagy áfonyával, hogy még frissebb ízt kapj. Egy kevés méz vagy citromhéj is jól illik hozzá. Ha különlegesebbé szeretnéd tenni, egy kevés levendulaszirupot is csorgathatsz a tetejére. Próbáld ki te is!