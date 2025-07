A nyár nagy kedvence - Ezzel az apró trükkel extrán ropogós lesz a kovászos uborkád

A kovászos uborka úgy finom, ha nagyot roppan az ember foga alatt, ezt az állagot pedig nem is annyira bonyolult elérni, csupán néhány dologra kell odafigyelni az elkészítés során. Nulladik lépésként például szerezzünk be olyan kovászolni való uborkát, ami friss és kemény – ez az ropogós állag elérésének alapja.

Nem mindegy, milyen uborkát vásárolunk a kovászolt savanyúság elkészítéséhez

Fotó: Viktorya Telminova / Shutterstock

Ez a legjobb kovászos uborka alapanyag

Mint a legtöbb étel, úgy a kovászos uborka esetén is nagyon sok múlik az alapanyagokon. Nem árt, ha jó minőségű, egészséges uborkát vásárolunk, és érdemes a méretre is ügyelni: a legjobb a kovászoláshoz a 8-10 centis, kifejezetten ilyen célra termesztett uborka, ami kellőképpen húsos, és apró magokat tartalmaz. Fokozhatja a ropogós állagot, ha minél keményebb héjú termést választunk. Ha azt látjuk a boltok polcain, hogy ez a zöldség fonnyadt és tapintásra is puha, inkább várjuk meg, amíg új áru érkezik.

Számít az elkészítési mód

Ha receptről van szó, mindenki másra esküszik, és a kovászos uborka ebben a tekintetben egy kifejezetten izgalmas savanyúság, ami sokféleképpen, változatosan és több hozzávalóval is elkészíthető. Az egyenletesen beirdalt uborkákat kapor és fokhagyma ágyra érdemes szorosan egymás mellé beállítani, majd ezek közé önthetjük az olyan fűszereket, mint az egész bors, mustármag, koriander, vagy éppen gyöngyhagyma. Az összetevők tekintetében határ a csillagos ég, de egy biztos: a sós lével leöntött uborkákat kovásszal készült kenyérrel kell lefednünk ahhoz, hogy beinduljon a kovászolás folyamata. Lényeges a só aránya is, ha ugyanis ez túl kevés a tejsavbaktériumok és más mikroorganizmusok elszaporodhatnak, amitől nemcsak nyálkás, szétesett és puha, de szagos és romlott is lehet a végeredmény. Az ideális arány 1 liter vízhez 1 evőkanál nem jódozott só.

Mindenki másra esküszik a kovászos uborka összetevőit illetően

Fotó: Ahanov Michael / Shutterstock

Ezen (is) múlik a kész savanyúság szilárdsága

Miután az uborka megkovászolódott, minél előbb tegyük a finomságot a hűtőbe, ezzel elejét vehetjük a további érésnek, és felpuhulásnak. A fonnyadt állagot megelőzhetjük azzal is, ha megfelelően, azaz ellentétes oldalról bevágjuk az uborkát, az vágatlan zöldség ugyanis nem kovászolódik egyenletesen, kívül puhává válik, miközben a belsejébe nem jut el a lé, és nyers marad. Szintén olyan hiba lehet, ami gátolja a roppanósság kialakulását, ha túlságosan meleg helyre vagy közvetlen napfényre tesszük a befőttes üveget, ettől ugyanis „összeeshet” a készülő savanyúság.