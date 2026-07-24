L.L. Juniorral züllött napokig? Óriási a botrány a zenész elmaradt koncertje miatt a Campus Fesztiválon

Rengeteg rajongó várta Missh koncertjét a Campus Fesztiválon, amikor is néhány órával a kezdés előtt váratlan bejelentés érkezett. A rapper közölte, hogy nem tud fellépni, ezért a szervezőknek gyorsan át kellett írniuk a programot, Pixa pedig hosszabb szettel vette át a helyét. A lemondás rögtön heves reakciókat váltott ki a Redditen, egyesek szerint Missh valójában nem is beteg, csak inkább jó barátjával, L.L. Juniorral szórakozott.
A zenész magyarázata szerint a hangja teljesen elment, és bár az előző koncertjét még magas lázzal is végigcsinálta, a szervezete most feladta a harcot. A háttérben azonban jóval több áll egy egyszerű megfázásnál, a rapper évek óta küzd a Crohn-betegséggel, egy súlyos emésztőrendszeri gyulladással, ami miatt korábban már sürgősségire is került. Egy korábbi rohamakor maga Missh számolt be a helyzet komolyságáról: „A Crohn-betegségem bekeményített és olyan szinten legyengültem, hogy elájultam. Most kórházban kezelnek. Az állapotom még nem stabil, de bízom benne, hogy hamarosan összekapja magát a szervezetem.” Ez a kór bármikor képes kiszámíthatatlanul padlóra küldeni a testet, függetlenül attól, hogy éppen mekkora buli várna az előadóra.
A közönség egy részét viszont hidegen hagyták az egészségügyi indokok, mivel a lemondást megelőző napokban a rapper L.L. Junior társaságában tűnt fel több Instagram-sztoriban is: „Őszintén, azt sem értem, hogy minek hívják még... Napok óta Juniorral züllenek, erre van arca egy ilyen kiírással lemondani. Ez az ember soha nem fog felnőni” – fogalmazta meg dühét az egyik hozzászóló. A csalódott rajongók szerint a partizás előbbre való lehetett, mint a debreceni fellépés.
Bár a jegyet váltó rajongók csalódottsága emberileg teljesen érthető, nem tisztünk pálcát törni a zenész felett. A Crohn-betegséggel élők mindennapjai folyamatos láthatatlan harcot jelentenek, a feszített tempó és a stressz pedig képes a legkeményebb szervezetet is pillanatok alatt térdre kényszerítheti. Ahogy arra Missh bizonyára rájött, az egészség minden gázsinál fontosabb, a felépüléshez pedig idő kell.
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