A saját unokatestvére szarvazta fel Máriót? „Illik a testvér feleségére rámenni?” – Brutális családi dráma robbant ki

Hiába a boldogság, Kunu Márió nem tudja elengedni a múltat, a kisfiát használja egy vitában, hogy kérdőre vonja az exét. A rendőrségi ügyeiről is ismert énekes a jelek szerint még mindig nem lépett túl a korábbi sérelmeken, és a legújabb családi viszályba ráadásul a gyermekét is belerángatta. A zenész a közösségi médiában indított nyílt háborút, a bosszúhadjárathoz pedig a legsebezhetőbb eszközt választotta, saját fiát használta fel arra, hogy üzenjen Kávétejszínnek.

Kunu Márió Instagramon üzent az exének (Fotó: Instagram)

Kunu Márió Kávétejszínnek üzent

Kunu Márió Instagram-videóban fordult a kisfiához, miközben megjelölte a volt kedvesét és a saját unokatestvérét. A kérdések így nemcsak a gyanútlan gyermeknek, hanem a megjelölt családtagnak és Kávétejszínnek is szóltak. Az énekes nevelési célzatként hivatkozott az akcióra: „Kettő darab kérdést szeretnék feltenni a fiamnak, nagyon fontos, és úgy gondolom, tanító jelleggel fog ez hatni rá. Fiam! Szerelmes lehet az ember? Az bűn? Ugye, hogy nem?” – indította a nem mindennapi faggatózást Márió, majd azonnal rátért a lényegre.

A következő kérdésem az, fiam, hogy illik családban mondjuk a testvérnek a barátnőjére, feleségére rámenni? Ne járassatok le minket, szégyelljétek magatokat!

– kelt ki magából a zenész.

Bosszú és családi dráma

A döbbenetes kirohanás mögött a kommentelők szerint egy egészen konkrét, szövevényes családi botrány áll, amit Márió a taggeléssel egyértelműen a világ elé tárt. A pletykák szerint a rapper korábbi szerelme, a Kávétejszín néven ismert Czakó Emília állítólag a zenész unokatestvérét, Manuelt választotta, ami végleg szétzilálta a családi békét.

Kunu Márió szerelmi élete egyébként is rendkívül viharos, a gyermekének édesanyjával, Alexandrával töltött 11 év után talált rá Emíliára, akivel számtalan szakítás, se veled, se nélküled időszak után végül idén márciusban váltak el végleg az útjaik. Bár az énekes azóta egy fiatal, barna hajú bombázó, Viki oldalán hirdeti a hatalmas szerelmet, a múlt tüskéi és az Instagramos üzengetések alapján a sérelmek még nem eresztik.