A saját unokatestvére szarvazta fel Máriót? „Illik a testvér feleségére rámenni?” – Brutális családi dráma robbant ki

Hiába a boldogság, Kunu Márió nem tudja elengedni a múltat, a kisfiát használja egy vitában, hogy kérdőre vonja az exét. A rendőrségi ügyeiről is ismert énekes a jelek szerint még mindig nem lépett túl a korábbi sérelmeken, és a legújabb családi viszályba ráadásul a gyermekét is belerángatta. A zenész a közösségi médiában indított nyílt háborút, a bosszúhadjárathoz pedig a legsebezhetőbb eszközt választotta, saját fiát használta fel arra, hogy üzenjen Kávétejszínnek.
Kunu Márió Instagram-videóban fordult a kisfiához, miközben megjelölte a volt kedvesét és a saját unokatestvérét. A kérdések így nemcsak a gyanútlan gyermeknek, hanem a megjelölt családtagnak és Kávétejszínnek is szóltak. Az énekes nevelési célzatként hivatkozott az akcióra: „Kettő darab kérdést szeretnék feltenni a fiamnak, nagyon fontos, és úgy gondolom, tanító jelleggel fog ez hatni rá. Fiam! Szerelmes lehet az ember? Az bűn? Ugye, hogy nem?” – indította a nem mindennapi faggatózást Márió, majd azonnal rátért a lényegre.
A következő kérdésem az, fiam, hogy illik családban mondjuk a testvérnek a barátnőjére, feleségére rámenni? Ne járassatok le minket, szégyelljétek magatokat!
– kelt ki magából a zenész.
A döbbenetes kirohanás mögött a kommentelők szerint egy egészen konkrét, szövevényes családi botrány áll, amit Márió a taggeléssel egyértelműen a világ elé tárt. A pletykák szerint a rapper korábbi szerelme, a Kávétejszín néven ismert Czakó Emília állítólag a zenész unokatestvérét, Manuelt választotta, ami végleg szétzilálta a családi békét.
Kunu Márió szerelmi élete egyébként is rendkívül viharos, a gyermekének édesanyjával, Alexandrával töltött 11 év után talált rá Emíliára, akivel számtalan szakítás, se veled, se nélküled időszak után végül idén márciusban váltak el végleg az útjaik. Bár az énekes azóta egy fiatal, barna hajú bombázó, Viki oldalán hirdeti a hatalmas szerelmet, a múlt tüskéi és az Instagramos üzengetések alapján a sérelmek még nem eresztik.
A rajongók és a külső szemlélők teljesen felháborodtak azon, hogy Márió a gyereke jelenlétében, őt pajzsként használva és a rokonát név szerint megjelölve mossa ki a szennyest. Egyikük gúnyosan megjegyezte, hogy bizonyára rendkívül fontos volt éppen a kisfiával megvitatni ezeket a felnőtt magánéleti kérdéseket. Egy másik, mélyen felháborodott édesanya pedig arról írt, hogy tiszta szívéből sajnálja a gyermeket...
Úgy tűnik, hiába a közös fotók és a látszólagos idill az új barátnővel, Kunu Márió háza táján még messze nincs béke. A múlt árnyai és a lezáratlan indulatok továbbra is rányomják a bélyegüket a jelenére, a legnagyobb vesztes pedig ebben a háborúban is az az ártatlan gyermek, akinek semmi keresnivalója nem lenne a felnőttek mérgező és nyilvános vitáiban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.