Puskás-Dallos Bogi kendőzetlen őszinteséggel beszélt az anyaságról: „Tapasztaltam bűntudatot”

Minden édesanya megtapasztalja, milyen mélyről fakadó lelkiismeret-furdalást okoz, ha egy kisgyermek vagy csecsemő mellől elindul mondjuk kávézni egyet a barátnőivel, netán egy este bulizni indul. A legtöbb édesanyában ugyanis ott munkálkodik a vágy arra, hogy ha csak egy kicsit is, de visszakacsintson ahhoz az életéhez, amit a gyermeke születése előtt élt. Többek között ez a téma is előkerült Puskás-Dallos Bogi legfrissebb podcastjében, melyben az énekesnő ismét Fuller Bianka pszichológussal igyekezett kivesézni néhány kényes kérdést, melyet a nézők vetettek fel, vagyis küldtek be a „ventill-ládába”. Így derült ki, hogy Bogi sem kivétel, vagyis neki is meg kellett küzdenie a saját vágyai és az anyaság között feszülő összeegyeztethetetlenségekkel.

Puskás-Dallos Bogi ismét fontos kérdésekre kereste a válaszokat (Fotó: Tumbász Hédi)

„Ér -e magamat rosszul érezni?”

De ne szaladjunk ennyire előre! Nézzük, mi is pontosan téma, amit Puskás-Dallos Bogi és a szakember kiveséztek. „Kriszta egy 28 éves édesanya, aki egy négyéves és egy négy hónapos gyermek anyukája.”

A barátnőivel régebben külföldi utazásokra jártak, de ezekből ő már kimarad.

„A kérdése a következő: - Ér -e magamat rosszul érezni emiatt?” – ismertette röviden a nézői kérdésfelvetést a Megasztár friss mestere. Fuller Bianka ezután egy hosszasabb választ adott, de közben az is kiderült, hogy Puskás-Dallos Boginak is megvannak a saját tapasztalatai a témában, hiszen a kisfia, Ábel csupán hároméves, vagyis folyamatosan igényli szülei jelenlétét.

Puskás-Dallos Bogi és Fuller Bianka sorozata egyre népszerűbb (Fotó: YouTube)

Puskás-Dallos Bogi: „Azzal teltek az estéink, hogy az Ábelről készült képeinket nézegettük”

Puskás-Dallos Bogi szerint egy édesanya még akkor is csinálhat lelkiismereti kérdést abból, hogy egy helyzetben önmagát, vagy a gyermekét választja-e, ha a gyermek történetesen már nagy, sőt felnőtt. „Tapasztaltam bűntudatot, főként abban az időben, amikor még szoptattam. Addig bizony egyáltalán nem tudott olyan lenni egy kimozdulós este, mint azt elképzeltem, vagy szerettem volna. Ábel most lesz hároméves és a mai napig nem könnyű számomra, ha mondjuk a nagyszülőkre bízzuk a felügyeletét. Egyébként szerintem ez így is marad egy életen át. Persze a mértéke biztosan változik…” – mondta a #VeledLelkizünk legújabb epizódjában Puskás-Dallos Bogi, majd felidézett egy esetet, amikor férjével, Puskás-Dallos Péterrel elutaztak egy hétvégére, hogy kettesben tölthessenek némi időt. „Amikor elmentünk, mondjuk két éjszakára a férjemmel egy wellnesshotelbe, azzal teltek az estéink, hogy az Ábelről készült képeinket nézegettük.”

Ha pedig az ember otthon van, néha azon kapja magát, hogy vágyódik arra, hogy egy picit kettesben lehessen a párjával

– tette hozzá az énekesnő.