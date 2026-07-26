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Bevállalnád ezt az 5 brutális barlangkalandot? Ezek a magyar túrák még a legkeményebbeket is próbára teszik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors barlangtúra
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 26. 12:00
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Magyarország nemcsak a felszínen, hanem a föld alatt is páratlan kincseket rejt. Egy izgalmas barlangtúra során kúszva és patakokon átkelve ismerheted meg a természet rejtett kincseit, ezért ne habozz: vedd fel a sisakot, és hódítsd meg a mélységet!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A barlangtúra egészen más élmény, mint egy sima kirándulás: itt a sötétség és a fizikai kihívás adja az izgalmat.
  • Magyarország több olyan barlangtúrát kínál, ahol kúszni, mászni és vízen átkelni is kell.
  • Mutatjuk az 5 legizgalmasabb hazai barlangtúrát, amit érdemes kipróbálni.

Ha azt hallod, hogy barlangtúra, valószínűleg neked is a kényelmes, kivilágított betonjárdák és a korlátok ugranak be először. De van a barlangozásnak egy sokkal izgalmasabb oldala is, ami messze van a biztonságos sétányoktól. Ez a világ azoknak szól, akik nem félnek attól, ha sáros lesz az overalljuk, és simán bevállalják, hogy néha csak a sisaklámpájuk fénye mutatja az utat a sötétben. 

Barlangtúra a Baradla-barlangban
A barlangtúra próbára teszi a testet és a lelket is.
Fotó: Komka Péter / MTI

Barlangtúra Magyarországon – csak bátraknak

A barlangi túrázás nem csupán fizikai kihívás, hanem szellemi megtisztulás is. Odalent megszűnik a külvilág, nincs térerő, nem számít az idő. Csak a következő lépés, a társak segítése és a természet elemi ereje létezik.

Gyakorlati tanácsok:

  • Ruházat: A barlangokban állandóan 10-12 fok van. Bár az overallt a legtöbb helyen biztosítják, alá réteges, kényelmes, sportos ruházatot kell venni, amit nem sajnálunk, ha sáros lesz.
  • Cipő: A legjobb választás egy jó tapadású túrabakancs vagy egy erős gumicsizma.
  • Félelem leküzdése: A bezártság érzése természetes, de a képzett túravezetők minden helyzeten átsegítik a résztvevőket. 

Íme az az öt barlangtúra, amely garantáltan próbára teszi az állóképességet és életre szóló élményt nyújt.

1. A főváros alatti labirintus: Mátyás-hegyi-barlang

Budapest a barlangok fővárosa, ahol a budai hegyek alatt hatalmas rendszer húzódik. A Mátyás-hegyi-barlang a kalandvágyók számára lett fenntartva, itt nincsenek korlátok és villanyvilágítás. A túra során a látogatók megtanulják az alapvető barlangász mozgásformákat a tepsizéstől, azaz a hason csúszástól a kürtőkben való mászásig. Olyan beszédes nevű szakaszokon kell átjutni, mint a Szendvics vagy a Tű foka. Ez a túra tökéletes belépő a barlangászat világába, hiszen szakavatott vezetők segítenek leküzdeni a fizikai akadályokat a sötét járatokban.

Mátyás Hegyi barlang
Még a külföldi turisták körében is igen népszerű a Mátyás-hegyi barlang. 
Fotó: Földi D. Attila /   Nemzeti Sport

2. Kalandpálya a víz felett: Kossuth-barlang

Jósvafőtől északra a Nagy-Tohonya-forrás mögötti járatrendszer közel 1,5 kilométer hosszan vezet a karsztos hegy belsejébe. A Kossuth-barlang karsztvízzel félig kitöltött járatában technikás, jó kondíciót kívánó útvonal vezet. Ha bevállaljuk a túrát, egyedi élményben lehet részünk: a tó tükre fölött drótkötelet használva lépkedhetünk. Az aktív barlangban állandóan jelen van a víz, emiatt elengedhetetlen a gumicsizma és a váltóruha. Az 1,2 kilométer hosszú útvonalon a patak öblös hangja teszi egyedivé az élményt, miközben az erózió által kialakított kőoszlopokban és sziklataréjokban gyönyörködhetünk. A túra során kúszva, mászva, beékelt testtel oldalazva jutunk előre, sokszor nagy levegővétellel erőt gyűjtve a folytatáshoz.

3. A Dunántúl ékköve: Csodabogyós-barlang

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, Balatonederics közelében található barlang nevét a bejáratnál növő szúrós csodabogyó bokorról kapta. Ez a barlang különleges tektonikus kialakulású, ami azt jelenti, hogy hatalmas, függőleges repedések hálózata alkotja. Többféle nehézségi fokozatú túrát kínál: az alaptúra családok számára is teljesíthető, míg az extrém szakaszok már komolyabb fizikai próbát jelentenek. A mélyben uralkodó csend és a falak mentén megfigyelhető rétegződések semmihez sem fogható hangulatot árasztanak.

4. A vadregényes ág: Baradla-barlang, Retek-ág

A Baradla-barlang főágát sokan ismerik, de a Retek-ág egy egészen más helyszín. Ez a szakasz a barlangkutatás aranykorát idézi, ahol nincsenek kiépített utak. A látogatók a patak medrében, sziklákon átmászva haladnak előre. A Retek-ág érintetlensége, a fejlődő cseppkövek és a barlangi állatvilág közelsége egyedülálló élményt nyújt azoknak, akik a klasszikus szakaszok után valami kalandosabbra vágynak a föld alatt.

Baradla barlang
Baradla-Domica-barlangrendszer egyik leglátványosabb útvonalát járhatjuk be.
Fotó: Komka Péter / MTI

5. A technikai kihívás: Meteor-barlang

A Meteor-barlang Bódvaszilas mellett az Aggteleki-karszt egyik legnehezebben járható, de leglátványosabb helyszíne. Ez a túra már valódi sportteljesítménynek számít, ahol a járatok leküzdéséhez szükség van a végtagok erejére és jó egyensúlyérzékre. A fénypont a Titánok csarnoka, ahol Magyarország legnagyobb állócseppkövei találhatók. Ezek a monumentális képződmények évezredek alatt jöttek létre, és a lámpák fényében szinte földönkívüli látványt nyújtanak. Aki ide lemerészkedik, annak számolnia kell a sárral, de a látvány kárpótol minden fáradságért.

Nézd meg, hogy zajlik egy ilyen barlangtúra:

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