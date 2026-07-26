Bevállalnád ezt az 5 brutális barlangkalandot? Ezek a magyar túrák még a legkeményebbeket is próbára teszik

A barlangtúra egészen más élmény, mint egy sima kirándulás: itt a sötétség és a fizikai kihívás adja az izgalmat.

Magyarország több olyan barlangtúrát kínál, ahol kúszni, mászni és vízen átkelni is kell.

Mutatjuk az 5 legizgalmasabb hazai barlangtúrát, amit érdemes kipróbálni.

Ha azt hallod, hogy barlangtúra, valószínűleg neked is a kényelmes, kivilágított betonjárdák és a korlátok ugranak be először. De van a barlangozásnak egy sokkal izgalmasabb oldala is, ami messze van a biztonságos sétányoktól. Ez a világ azoknak szól, akik nem félnek attól, ha sáros lesz az overalljuk, és simán bevállalják, hogy néha csak a sisaklámpájuk fénye mutatja az utat a sötétben.

A barlangtúra próbára teszi a testet és a lelket is.

Fotó: Komka Péter / MTI

Barlangtúra Magyarországon – csak bátraknak

A barlangi túrázás nem csupán fizikai kihívás, hanem szellemi megtisztulás is. Odalent megszűnik a külvilág, nincs térerő, nem számít az idő. Csak a következő lépés, a társak segítése és a természet elemi ereje létezik.

Gyakorlati tanácsok:

Ruházat: A barlangokban állandóan 10-12 fok van. Bár az overallt a legtöbb helyen biztosítják, alá réteges, kényelmes, sportos ruházatot kell venni, amit nem sajnálunk, ha sáros lesz.

Cipő: A legjobb választás egy jó tapadású túrabakancs vagy egy erős gumicsizma.

Félelem leküzdése: A bezártság érzése természetes, de a képzett túravezetők minden helyzeten átsegítik a résztvevőket.

Íme az az öt barlangtúra, amely garantáltan próbára teszi az állóképességet és életre szóló élményt nyújt.

1. A főváros alatti labirintus: Mátyás-hegyi-barlang

Budapest a barlangok fővárosa, ahol a budai hegyek alatt hatalmas rendszer húzódik. A Mátyás-hegyi-barlang a kalandvágyók számára lett fenntartva, itt nincsenek korlátok és villanyvilágítás. A túra során a látogatók megtanulják az alapvető barlangász mozgásformákat a tepsizéstől, azaz a hason csúszástól a kürtőkben való mászásig. Olyan beszédes nevű szakaszokon kell átjutni, mint a Szendvics vagy a Tű foka. Ez a túra tökéletes belépő a barlangászat világába, hiszen szakavatott vezetők segítenek leküzdeni a fizikai akadályokat a sötét járatokban.