Noszály Sándor az őszinteségről: „Vállalni önmagunkat az egyetlen út”

Minden jel arra mutat, hogy Noszály Sándor általa korábban nem tapasztalt szabadságot kapott azzal, hogy ország-világ előtt felvállalta bipoláris zavarát, ami amolyan lelki hullámvasútra ültette őt 12 évvel ezelőtt, amikor egy szerelmi csalódás küldte padlóra. Az egykori teniszcsillag, aki ma sikeres trénerként egyengeti a fiatal tehetségek útját, egy ideje céljául tűzte ki, hogy edukálja követőit a mentális betegségekkel kapcsolatban, és ennek a célnak szenteli közösségi felületeit is.

Noszály Sándor nemrég újabb, nehéz időszakon esett át (Fotó: Mirkó István)

Noszály Sándor: „Vannak, akik valódi szívvel érkeznek...”

Ennek fényében Noszály Sándor gyakran osztja meg gondolatait követőivel. Most például az őszinteségről posztolt pár érdekes sort. „Vannak, akik olyan mesterien viselik az álarcukat, hogy az őszinteségük már-már ostobaságnak tűnik. Rejtik szándékaikat, megszépítik hazugságaikat, jóságot színlelnek, hűséget mímelnek, és mosolyognak, miközben hátsó szándékokat dédelgetnek. És vannak, akik valódi szívvel érkeznek.”

Őszintén beszélnek, szívből szeretnek, mélyen bíznak, és minden számítgatás nélkül mutatják ki érzelmeiket.

„Később, amikor az élet cserben hagyja őket, szégyent éreznek – nem azért, mert tévedtek, hanem mert valódiak mertek lenni egy olyan világban, amely tele van szerepjátszással” – kezdte posztjában Noszály Sándor.

„Ezért ne szégyelld az őszinteségedet...”

Ezután pedig rátért arra is, milyen hasznot rejthet, ha kíméletlenül őszinték vagyunk másokhoz és magunkhoz is. „Ám soha ne gyűlöld magad azért, mert vállalod az igazi arcodat. Az őszinteség talán emberekbe, kényelembe vagy illúziókba kerülhet, de megmenti a lelkedet. Az álarc megvédhet az ítélkezéstől, de el is temetheti azt az embert, aki valójában vagy. A világ talán a színészeket jutalmazza, de a béke azoké, akik nem veszítik el önmagukat. Ezért ne szégyelld az őszinteségedet. Nem voltál gyenge azért, mert valódi voltál. Egyszerűen csak egy olyan helyiségben álltál, ahol mindenki más rejtőzködött…”

Nem az a hibás, aki fénnyel lép be egy sötét szobába, még akkor sem, ha a többiek a sötétséghez szoktak.

„Maradni és vállalni önmagunkat az egyetlen út a valódi, szabad élethez…” – fogalmazott Noszály Sándor.



