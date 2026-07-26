Ebben a percben kaptuk a döbbenetes hírt: elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok evezős, eszméletlenül találtak rá a családi gazdaságban

50 éves korában meghalt Olaf Tufte, a norvég evezés olimpiai legendája. A norvég sportoló egyesben két olimpiai aranyérmet nyert: előbb a 2004-es athéni, majd a 2008-as pekingi játékokon diadalmaskodott.

Meghalt Olaf Tufte: 50 évesen hunyt el a kétszeres olimpiai bajnok evezős Fotó: Pexels

Meghalt Olaf Tufte: 50 évesen hunyt el a kétszeres olimpiai bajnok evezős

Emellett párevezősben egy ezüst- és egy bronzérmet is szerzett a 2000-es sydney-i, illetve a 2016-os riói olimpián. Tufte hét olimpián szerepelt – az 1996-os atlantai játékoktól egészen a 2021-ben megrendezett tokiói olimpiáig –, emellett kétszeres világbajnok is volt.

A norvég sajtó beszámolói szerint hétfőn eszméletlen állapotban találtak rá a családi gazdaságukban, majd egy oslói kórházba szállították. Az olimpiai bajnok később a kórházban meghalt. Halálhírét családja kedden jelentette be.

A közlemény szerint:

Az egészségügyi személyzet gyorsan a helyszínre érkezett, és azonnal megkezdték az életmentő beavatkozásokat, majd Tuftét mentőhelikopterrel kórházba szállították további kezelésre. Az esetnek nem volt szemtanúja, és semmi nem utal arra, hogy munkahelyi baleset történt volna.

A Nemzetközi Evezős Szövetség is megható közleményben búcsúzott az olimpiai bajnoktól:

Versenyzői pályafutását a 2021-es tokiói olimpián zárta le, 45 évesen, amikor a férfi négypárevezős tagjaként olyan csapattársakkal versenyzett, akik közül néhányan az ő első olimpiai szereplése után születtek. Igazi veterán és példakép volt, aki még mindig a vízen volt, és továbbra is a saját példájával mutatta az utat.

Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Støre is megemlékezett róla:

Tufte sportolóként hatalmas örömet szerzett egész Norvégiának. Országunk egyik legnagyobb sporthőse volt, többszörösen kitüntetett nyári olimpikon, minden idők egyik legkiválóbb norvég evezőse és sokak számára példakép.

Miután visszavonult az aktív versenyzéstől, a norvég paralimpiai válogatott edzőjeként dolgozott. Munkájával segítette Birgit Skarsteint, aki ezüstérmet szerzett a paralimpián.

Olaf Tufte feleségét és két gyermekét hagyta hátra – írja a The Sun.