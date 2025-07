Igazi olasz házi fagyi fillérekből? Így készítsd el pillanatok alatt

Ha te is imádod a könnyű és krémes fagyikat, akkor a következő receptet ki kell próbálnod. Nem csak rengeteget spórolhatsz – hiszen a minőségi fagylalt ára az egekben van –, de egyszerűen elkészítheted akár otthon is. Mutatjuk is hogyan!

Házi olasz fagyi fillérekből? Lehetséges, mutatjuk, hogy készítsd!

Fotó: YuriyGreen / GettyImages

Lássuk, hogy készül az olasz házi fagyi, vagyis a gelato

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

5 db tojás

100 g cukor

20 g vaníliás cukor vagy Bourbon vanília

55 ml tej

400 ml habtejszín

280 g sűrített tej

1 csipet só

Így készítsd el

Vegyél elő egy nagy tálat és válaszd szét a tojásokat, nekünk most csak a sárgájára lesz szükségünk. Add hozzá a vaníliáscukrot vagy a még vaníliásabb ízélményért a Bourbon vaníliát. Habosítsd fel a tojásokat és a cukrot, akkor jó, ha a massza kivilágosodik és a cukor elolvad. Ha ezzel megvagy, add hozzá a tejet, a sót, keverd el és tedd félre.

Vegyél elő egy másik tálat és öntsd bele a habtejszínt, majd verd habbá. Ha kész a felvert hab, add hozzá a sűrített tejet, majd a sárgás alapot. Keverd el jó alaposan és kész is a házi olaszos fagyi alap.

Ezután kedved szerint ízesítheted. Adhatsz hozzá gyümölcsöket, magvakat, vagy szirupokat, de ha nem akarod túrbózni, így is isteni finom. Tedd a fagyasztóba minimum 6 órára, majd fogyaszd magában, vagy sütikkel!

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíts házi citromos fagyit: