Keresztes Ildikót sokan bántották, miután Magyarországra költözött: így sikerült ebből erőt kovácsolnia

Keresztes Ildikó ritkán beszél ennyire személyes érzésekről, a Palikék Világa podcastben azonban őszintén mesélt arról, milyen nehéz volt számára, amikor 17 évesen édesanyjával elhagyta szülővárosát, Marosvásárhelyt, majd Magyarországra költözött. Az énekesnő elárulta, hogy a döntés nem az ő kezében volt, az új élet pedig sokkal fájdalmasabbnak bizonyult, mint azt bárki gondolná.

Keresztes Ildikó édesanyjával együtt költözött Erdélybe (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Keresztes Ildikó fiatalon költözött Magyarországra

Keresztes Ildikó szerint azok, akik Erdélyben maradtak, és azok is, akik Magyarországon éltek, egészen másként látták a helyzetét, ezért sokszor egyik oldal sem értette meg igazán, min ment keresztül.

Aki innen elment vagy rá volt arra kényszerítve, hogy elmenjen, az nyilván sosem fogja tudni megérteni, hogy milyen volt azoknak, akik itt maradtak iszonyú nehéz időkben, és azt túlélték, és aztán hogyan alakult azóta az életük.

„Viszont ők meg azt nem fogják soha megérteni, hogy milyen volt nekem eljönni innen, milyen volt ezt ott megélni az anyaországban, és aztán mi ez az érzés, ami nekem ilyenkor van. Nosztalgia? Vagy nem is tudom, milyen érzés ez. Ezt szavakkal nehéz leírni. Igazából mindkét helyre tartozom, és nem tartozom sehova se. Tudat alatt ez biztos, hogy egy örök dolog, hogy ez a törés anno megtörtént. Rengeteg bántást kaptam innen is, onnan is, mindenhonnan is, hogy jobb élet reményében mentem el” – mondta Keresztes Ildikó a podcastben.

Hosszú évekbe telt, mire beilleszkedett (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Keresztes Ildikó családja Erdélyben maradt

Az énekesnő hangsúlyozta, hogy annak idején nem ő döntött a költözésről. Mindössze 17 éves volt, így természetes volt számára, hogy édesanyját követi.

„Senki nem mondhat egy szót sem, illetve már rég nem érdekel, hogy ki mit mond, mert mindenki a saját életéért felelős. Én 17 éves koromban mentem el édesanyám egyedüli gyerekeként. 17 évesen nem dönthettem a sorsomról, hiszen nem voltam még felnőtt, úgyhogy nekem kutya kötelességem volt az anyámat követni.”

A változás óriási törést jelentett számára. Marosvásárhelyen egy összetartó közösség vette körül, sportolótársai, barátai és családja is a közelében éltek, ezért különösen nehéz volt új életet kezdeni Érden.