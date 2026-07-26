Károly király nem vállalt kockázatot Harry herceggel – Ezért nem akart kettesben találkozni fiával

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Károly király és Harry herceg régóta várt családi találkozójáról. A beszámolók szerint az uralkodó tudatosan gondoskodott arról, hogy a megbeszélésen ne maradjon egyedül fiával: Kamilla királyné végig jelen volt a találkozón, és egy királyi szakértő szerint ennek nyomós oka volt. A Buckingham-palota ezzel próbálta elkerülni, hogy a négyszemközti beszélgetés tartalma később viták vagy újabb nyilvános megszólalások tárgyává váljon.

Károly király és Harry herceg négy év után most először találkoztak egymással

(Fotó: PA/Northfoto)

Károly király és Harry herceg négy év után először találkozott egymással

négy év után először találkozott egymással Az uralkodó semmiképp sem akart kettesben maradni fiával, ezért gondoskodott róla, hogy jelen legyen egy tanú is: Kamilla királyné

A királyi szakértő szerint nyomós oka volt rá, hogy így döntött.

Károly király nem vállalt kockázatot Harry herceggel

A régóta várt családi találkozóra július 10-én került sor a gloucestershire-i Highgrove House-ban. Harry herceg és Meghan Markle gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel együtt érkeztek az Egyesült Királyságba, ahol négy év után először találkoztak Károly királlyal. A találkozó azért is számított történelmi jelentőségűnek, mert az uralkodó hosszú idő után először láthatta együtt két unokáját. A Page Six-nek nyilatkozó királyi szakértő, Robert Jobson szerint azonban a palota már a szervezés során világossá tette, hogy Károly király nem kíván négyszemközt beszélni fiával. A találkozón végig jelen volt Kamilla királyné is, akinek szerepe nem csupán támogatói volt. A szakértő szerint a királyné jelenléte egyfajta biztosítékot jelentett arra, hogy a beszélgetés tartalmáról később ne alakulhassanak ki viták.

A királynőnek megvolt az oka, hogy ott legyen. A jelenléte biztosította, hogy mindenre legyen tanú.

Károly király Kamilla királynét hívta tanúként a családi találkozóra

(Fotó: PA/Northfoto)

Károly király tudatosan döntött úgy, hogy nem találkozik kettesben fiával

Robert Jobson királyi szakértő szerint az uralkodó tudatosan szeretett volna egy tanút maga mellett. Ennek az volt az oka, hogy az elmúlt években Harry herceg és Meghan Markle több alkalommal is nyilvánosan beszélt a királyi családon belüli magánbeszélgetésekről. Az Oprah Winfrey-interjú, a Harry & Meghan című Netflix-sorozat, valamint Harry herceg memoárja is számos olyan részletet tartalmazott, amelyek korábban zárt ajtók mögött hangzottak el. Emiatt a palota ezúttal igyekezett kizárni minden későbbi félreértést vagy eltérő értelmezést. Ez a fajta biztonsági intézkedés a néhai II. Erzsébet királynő által kijelölt utat követi, aki halála előtt nem volt hajlandó unokája, Harry herceg telefonhívásait fogadni anélkül, hogy egy másik személy is jelen lett volna a szobában.