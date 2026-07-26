Károly király nem vállalt kockázatot Harry herceggel – Ezért nem akart kettesben találkozni fiával

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Károly király és Harry herceg régóta várt családi találkozójáról. A beszámolók szerint az uralkodó tudatosan gondoskodott arról, hogy a megbeszélésen ne maradjon egyedül fiával: Kamilla királyné végig jelen volt a találkozón, és egy királyi szakértő szerint ennek nyomós oka volt. A Buckingham-palota ezzel próbálta elkerülni, hogy a négyszemközti beszélgetés tartalma később viták vagy újabb nyilvános megszólalások tárgyává váljon.
A régóta várt családi találkozóra július 10-én került sor a gloucestershire-i Highgrove House-ban. Harry herceg és Meghan Markle gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel együtt érkeztek az Egyesült Királyságba, ahol négy év után először találkoztak Károly királlyal. A találkozó azért is számított történelmi jelentőségűnek, mert az uralkodó hosszú idő után először láthatta együtt két unokáját. A Page Six-nek nyilatkozó királyi szakértő, Robert Jobson szerint azonban a palota már a szervezés során világossá tette, hogy Károly király nem kíván négyszemközt beszélni fiával. A találkozón végig jelen volt Kamilla királyné is, akinek szerepe nem csupán támogatói volt. A szakértő szerint a királyné jelenléte egyfajta biztosítékot jelentett arra, hogy a beszélgetés tartalmáról később ne alakulhassanak ki viták.
A királynőnek megvolt az oka, hogy ott legyen. A jelenléte biztosította, hogy mindenre legyen tanú.
Robert Jobson királyi szakértő szerint az uralkodó tudatosan szeretett volna egy tanút maga mellett. Ennek az volt az oka, hogy az elmúlt években Harry herceg és Meghan Markle több alkalommal is nyilvánosan beszélt a királyi családon belüli magánbeszélgetésekről. Az Oprah Winfrey-interjú, a Harry & Meghan című Netflix-sorozat, valamint Harry herceg memoárja is számos olyan részletet tartalmazott, amelyek korábban zárt ajtók mögött hangzottak el. Emiatt a palota ezúttal igyekezett kizárni minden későbbi félreértést vagy eltérő értelmezést. Ez a fajta biztonsági intézkedés a néhai II. Erzsébet királynő által kijelölt utat követi, aki halála előtt nem volt hajlandó unokája, Harry herceg telefonhívásait fogadni anélkül, hogy egy másik személy is jelen lett volna a szobában.
A brit sajtó szerint Harry hercegnek több feltételt is el kellett fogadnia ahhoz, hogy létrejöhessen a régóta tervezett családi találkozó. A Buckingham-palota állítólag kikötötte, hogy a látogatásról nem készülhetnek hivatalos fényképek, nem jelenhet meg róla bejegyzés a közösségi médiában, és a felek nem szivárogtathatnak részleteket a sajtónak. A királyi udvar végül csupán annyit erősített meg, hogy a találkozó valóban megtörtént.
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