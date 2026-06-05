Szénnel és agyaggal a lapos hasért? Íme a legújabb, elmebeteg fogyókúrás trükk

Hiába tűnik jó fogyókúrás trükknek, az aktív szén és az agyag képtelen szelektálni a kalóriák és a vitaminok között.

A bélbevonó koktélok gátolhatják a fogamzásgátlók és a szedett gyógyszerek felszívódását.

Az eljárásnak karcsúság helyett súlyos székrekedés lehet a vége.

Gondoljunk bele, milyen kényelmes lenne az életünk, ha annyi somlói galuskát ehetnénk, amennyit csak akarunk, mert ki tudnánk rekeszteni a szervezetünkből a felesleges szénhidrátokat. A közösségi médiában követőkre vadászó, önjelölt fogyókúra-szakértők pontosan ezzel a hamis illúzióval házalnak, amikor azt állítják, hogy a bélrendszerünket be tudjuk vonni agyaggal, elejét véve a nem kívánt kalóriák felszívódásának. A valóságban azonban nem a kilókat fogjuk leadni ezzel a módszerrel, hanem a saját egészségünket tesszük tönkre.

Nem létezik olyan fogyókúra, amely során büntetlenül pizzázhatnánk – kivéve, ha kalóriadeficitben maradunk. Illusztráció: Prostock-studio / Shutterstock

Valóban hatásos az agyaggal és szénnel folytatott fogyókúra?

Az új trend hívei agyag és szén keverékét fogyasztják azzal a céllal, hogy blokkolják a kalóriák felszívódását. Az elméletük szerint a bélfalon egyfajta fizikai pajzsot képez a keverék, amely egyszerűen lepattintja magáról a zsírmolekulákat és a szénhidrátokat, hogy azok felszívódás nélkül távozzanak belőlünk. Ez a felvetés azonban nemcsak a biológia, de a fizika törvényei szerint is abszurd. A vékonybelünk belső felszíne – a mikroszkopikus bélbolyhok miatt – kiterítve nagyjából egy teniszpálya méretével vetekszik, a szakértők szerint pedig ezt a gigantikus területet képtelenség néhány kanál agyagból és földből készült keverékkel beborítani.

Nincsen semmilyen pozitív hatása, sőt!

A wellness-influenszerek imádnak riogatni minket a beleinkben rekedt „salakanyagokkal”, ám a szervezetünk egy öntisztuló rendszer, a vékony- és vastagbelünk belső felszíne pedig folyamatosan mozgásban van. A Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology című szaklapban megjelent sejtbiológiai kutatások egyértelműen igazolják, hogy a bél hámsejtjei a szervezetünk leggyorsabban osztódó sejtjei közé tartoznak: mindössze 3-5 naponta teljesen kicserélődnek. Nincs mit leradíroznunk vagy lekaparnunk onnan, mert a testünk magától elvégzi a nagytakarítást. Amikor azonban agyagos és szenes koktélt iszunk, nem a méreganyagokat takarítjuk el, hanem csak fizikai gátat képzünk oda, ahol a tápanyagoknak kellene felszívódniuk.