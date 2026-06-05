Szénnel és agyaggal a lapos hasért? Íme a legújabb, elmebeteg fogyókúrás trükk

Gondoljunk bele, milyen kényelmes lenne az életünk, ha annyi somlói galuskát ehetnénk, amennyit csak akarunk, mert ki tudnánk rekeszteni a szervezetünkből a felesleges szénhidrátokat. A közösségi médiában követőkre vadászó, önjelölt fogyókúra-szakértők pontosan ezzel a hamis illúzióval házalnak, amikor azt állítják, hogy a bélrendszerünket be tudjuk vonni agyaggal, elejét véve a nem kívánt kalóriák felszívódásának. A valóságban azonban nem a kilókat fogjuk leadni ezzel a módszerrel, hanem a saját egészségünket tesszük tönkre.
Az új trend hívei agyag és szén keverékét fogyasztják azzal a céllal, hogy blokkolják a kalóriák felszívódását. Az elméletük szerint a bélfalon egyfajta fizikai pajzsot képez a keverék, amely egyszerűen lepattintja magáról a zsírmolekulákat és a szénhidrátokat, hogy azok felszívódás nélkül távozzanak belőlünk. Ez a felvetés azonban nemcsak a biológia, de a fizika törvényei szerint is abszurd. A vékonybelünk belső felszíne – a mikroszkopikus bélbolyhok miatt – kiterítve nagyjából egy teniszpálya méretével vetekszik, a szakértők szerint pedig ezt a gigantikus területet képtelenség néhány kanál agyagból és földből készült keverékkel beborítani.
A wellness-influenszerek imádnak riogatni minket a beleinkben rekedt „salakanyagokkal”, ám a szervezetünk egy öntisztuló rendszer, a vékony- és vastagbelünk belső felszíne pedig folyamatosan mozgásban van. A Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology című szaklapban megjelent sejtbiológiai kutatások egyértelműen igazolják, hogy a bél hámsejtjei a szervezetünk leggyorsabban osztódó sejtjei közé tartoznak: mindössze 3-5 naponta teljesen kicserélődnek. Nincs mit leradíroznunk vagy lekaparnunk onnan, mert a testünk magától elvégzi a nagytakarítást. Amikor azonban agyagos és szenes koktélt iszunk, nem a méreganyagokat takarítjuk el, hanem csak fizikai gátat képzünk oda, ahol a tápanyagoknak kellene felszívódniuk.
Az aktív szén és a betonit agyag nem tesz különbséget a felesleges zsírok és szénhidrátok, valamint a létfontosságú mikrotápanyagok között. A The Lancet és az American Journal of Health-System Pharmacy toxikológiai és klinikai tanulmányai részletesen dokumentálták, hogy az aktív szén és bizonyos agyagok ugyan képesek megkötni egyes anyagokat – ezért használják például mérgezések esetén –, de nem szelektívek, vagyis nem tudnak különbséget tenni káros és hasznos anyagok között. A használatuk ezáltal csökkentheti egyes tápanyagok és gyógyszerek, fogamzásgátlók felszívódását, különösen ha azokat egy időben fogyasztják a szóban forgó keverékkel.
A betonit agyaggal kapcsolatban hatóságok, például az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA), figyelmeztettek arra, hogy egyes termékek nehézfémeket, például ólmot tartalmazhatnak. Emellett nagyobb mennyiségben vagy nem megfelelő használat esetén emésztési problémákat, például székrekedést okozhatnak. Ritkán súlyosabb szövődmények is előfordulhatnak.
A tartós fogyást nem lehet kijátszani efféle módszerekkel. A szervezetünk működése nem írható felül egyszerű trükkökkel, és nincs olyan biztonságos anyag, amely képes lenne szelektíven megakadályozni a kalóriák felszívódását anélkül, hogy más fontos folyamatokat ne befolyásolna. A kiegyensúlyozott étrend és a kalóriadeficit továbbra is az egyetlen megbízható út.
Az alábbi videóban egy szakértő figyelmeztet a betonit alapú termékek veszélyeire:
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