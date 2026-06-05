Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fogyókúra esetén helytelenül alkalmazott szén

Szénnel és agyaggal a lapos hasért? Íme a legújabb, elmebeteg fogyókúrás trükk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 18:00
trendfogyókúraétrend-kiegészítő
A közösségi médiát elárasztották az olyan bizarr wellness-guruk, akik szerint a sikeres fogyáshoz egy áthatolhatatlan belső bevonattal kell blokkolni a kalóriák felszívódását. A legújabb fogyókúra-őrület szerint a bentonit agyag és az aktív szén keveréke a bélnyálkahártyán egyfajta védőréteget képez, amely elszigeteli a bélbolyhokat a zsíroktól és a szénhidrátoktól.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Hiába tűnik jó fogyókúrás trükknek, az aktív szén és az agyag képtelen szelektálni a kalóriák és a vitaminok között.
  • A bélbevonó koktélok gátolhatják a fogamzásgátlók és a szedett gyógyszerek felszívódását.
  • Az eljárásnak karcsúság helyett súlyos székrekedés lehet a vége.

Gondoljunk bele, milyen kényelmes lenne az életünk, ha annyi somlói galuskát ehetnénk, amennyit csak akarunk, mert ki tudnánk rekeszteni a szervezetünkből a felesleges szénhidrátokat. A közösségi médiában követőkre vadászó, önjelölt fogyókúra-szakértők pontosan ezzel a hamis illúzióval házalnak, amikor azt állítják, hogy a bélrendszerünket be tudjuk vonni agyaggal, elejét véve a nem kívánt kalóriák felszívódásának. A valóságban azonban nem a kilókat fogjuk leadni ezzel a módszerrel, hanem a saját egészségünket tesszük tönkre.

Pizzán fintorgó nő fogyókúra közben
Nem létezik olyan fogyókúra, amely során büntetlenül pizzázhatnánk – kivéve, ha kalóriadeficitben maradunk. Illusztráció: Prostock-studio / Shutterstock

Valóban hatásos az agyaggal és szénnel folytatott fogyókúra?

Az új trend hívei agyag és szén keverékét fogyasztják azzal a céllal, hogy blokkolják a kalóriák felszívódását. Az elméletük szerint a bélfalon egyfajta fizikai pajzsot képez a keverék, amely egyszerűen lepattintja magáról a zsírmolekulákat és a szénhidrátokat, hogy azok felszívódás nélkül távozzanak belőlünk. Ez a felvetés azonban nemcsak a biológia, de a fizika törvényei szerint is abszurd. A vékonybelünk belső felszíne – a mikroszkopikus bélbolyhok miatt – kiterítve nagyjából egy teniszpálya méretével vetekszik, a szakértők szerint pedig ezt a gigantikus területet képtelenség néhány kanál agyagból és földből készült keverékkel beborítani. 

Nincsen semmilyen pozitív hatása, sőt!

A wellness-influenszerek imádnak riogatni minket a beleinkben rekedt „salakanyagokkal”, ám a szervezetünk egy öntisztuló rendszer, a vékony- és vastagbelünk belső felszíne pedig folyamatosan mozgásban van. A Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology című szaklapban megjelent sejtbiológiai kutatások egyértelműen igazolják, hogy a bél hámsejtjei a szervezetünk leggyorsabban osztódó sejtjei közé tartoznak: mindössze 3-5 naponta teljesen kicserélődnek. Nincs mit leradíroznunk vagy lekaparnunk onnan, mert a testünk magától elvégzi a nagytakarítást. Amikor azonban agyagos és szenes koktélt iszunk, nem a méreganyagokat takarítjuk el, hanem csak fizikai gátat képzünk oda, ahol a tápanyagoknak kellene felszívódniuk.

Valóban gátolja a felszívódást – az értékes tápanyagokét is

Az aktív szén és a betonit agyag nem tesz különbséget a felesleges zsírok és szénhidrátok, valamint a létfontosságú mikrotápanyagok között. A The Lancet és az American Journal of Health-System Pharmacy toxikológiai és klinikai tanulmányai részletesen dokumentálták, hogy az aktív szén és bizonyos agyagok ugyan képesek megkötni egyes anyagokat – ezért használják például mérgezések esetén –, de nem szelektívek, vagyis nem tudnak különbséget tenni káros és hasznos anyagok között. A használatuk ezáltal csökkentheti egyes tápanyagok és gyógyszerek, fogamzásgátlók felszívódását, különösen ha azokat egy időben fogyasztják a szóban forgó keverékkel.

Kockázatok és mellékhatások

A betonit agyaggal kapcsolatban hatóságok, például az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA), figyelmeztettek arra, hogy egyes termékek nehézfémeket, például ólmot tartalmazhatnak. Emellett nagyobb mennyiségben vagy nem megfelelő használat esetén emésztési problémákat, például székrekedést okozhatnak. Ritkán súlyosabb szövődmények is előfordulhatnak.

A valóság: nincs kerülőút

A tartós fogyást nem lehet kijátszani efféle módszerekkel. A szervezetünk működése nem írható felül egyszerű trükkökkel, és nincs olyan biztonságos anyag, amely képes lenne szelektíven megakadályozni a kalóriák felszívódását anélkül, hogy más fontos folyamatokat ne befolyásolna. A kiegyensúlyozott étrend és a kalóriadeficit továbbra is az egyetlen megbízható út.

Az alábbi videóban egy szakértő figyelmeztet a betonit alapú termékek veszélyeire:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu