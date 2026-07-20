Matt Damon kínos baki miatt lett a foci-vb sztárja

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője nemcsak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem a lelátón is. Matt Damon a New Jersey-i MetLife Stadionban szurkolta végig az Argentína-Spanyolország finálét feleségével együtt, ám a Fox Sports élő közvetítésében egy váratlan baki miatt hirtelen a figyelem középpontjába került. Az egyik kommentátor ugyanis Brad Pittként mutatta be a hollywoodi sztárt, a tévedés pedig pillanatok alatt a foci-vb döntőjének legkínosabb pillanata lett.

Matt Damont Brad Pitt-tel keverték össze a foci-vb döntőjén

(Fotó: Nebinger Frederic/Northfoto)

Vasárnap rendezték a foci-vb 2026 döntőjét a New Jersey-i MetLife Stadionban

Rengeteg híresség ott volt a nézőtéren, többek közt Matt Damon is, aki az est egyik főszereplője lett egy kínos baki miatt

is, aki az est egyik főszereplője lett egy kínos baki miatt Az egyik szakkommentátor élő adásban keverte össze az Odüsszeia sztárját Brad Pitt-tel.

Matt Damon kínos helyzetbe került

A foci-vb döntőjén rengeteg világsztár foglalt helyet a lelátón. A kamerák pedig ezt kihasználva több alkalommal is a hírességeket mutatták, miközben az Amerikai Egyesült Államok egyik vezető sportcsatornája, a Fox Sports kommentátorai próbálták azonosítani őket. De egy apró hiba elég volt ahhoz, hogy megszülessen az idei foci-vb döntőjének legkínosabb pillanata. Amikor a kamera Matt Damonre és feleségére, Luciana Barrosóra váltott, John Strong kommentátor meglehetősen elszólta magát.

Brad Pitt a nézőtéren.

És bár néhány másodperccel később kollégája, Stu Holden azonnal kijavította: az Matt Damon, a történet így is önálló életre kelt az interneten. A két kommentátor végül humorral kezelte a kellemetlen helyzetet. Így később, amikor újabb hírességeket mutattak a stadionban, Strong nevetve megjegyezte, hogy inkább átengedi kollégájának a következő bemutatásokat, mert kihagyott egy óriási ziccert. Matt Damon egyelőre nem reagált nyilvánosan az esetre, de a rajongók szerint határozottan ez lett a foci-vb legkínosabb pillanata.

Matt Damon feleségével, Luciana Barrosóval érkezett a foci-vb döntőjére

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Más is hibázott

Az Odüsszeia sztárjával kapcsolatos baki ráadásul nem az egyetlen tévedés volt a foci-vb döntő közvetítése során. A The SUN beszámolója szerint a BBC szakkommentátora, Guy Mowbray is rosszul mutatott be egy hírességet, amikor a kamerák a lelátót pásztázták. Pharrell Williamst ASAP Rocky-val keverte össze. Ráadásul úgy, hogy még az ő nevét sem tudta jól.