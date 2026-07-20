Matt Damon kínos baki miatt lett a foci-vb sztárja

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője nemcsak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem a lelátón is. Matt Damon a New Jersey-i MetLife Stadionban szurkolta végig az Argentína-Spanyolország finálét feleségével együtt, ám a Fox Sports élő közvetítésében egy váratlan baki miatt hirtelen a figyelem középpontjába került. Az egyik kommentátor ugyanis Brad Pittként mutatta be a hollywoodi sztárt, a tévedés pedig pillanatok alatt a foci-vb döntőjének legkínosabb pillanata lett.
A foci-vb döntőjén rengeteg világsztár foglalt helyet a lelátón. A kamerák pedig ezt kihasználva több alkalommal is a hírességeket mutatták, miközben az Amerikai Egyesült Államok egyik vezető sportcsatornája, a Fox Sports kommentátorai próbálták azonosítani őket. De egy apró hiba elég volt ahhoz, hogy megszülessen az idei foci-vb döntőjének legkínosabb pillanata. Amikor a kamera Matt Damonre és feleségére, Luciana Barrosóra váltott, John Strong kommentátor meglehetősen elszólta magát.
Brad Pitt a nézőtéren.
És bár néhány másodperccel később kollégája, Stu Holden azonnal kijavította: az Matt Damon, a történet így is önálló életre kelt az interneten. A két kommentátor végül humorral kezelte a kellemetlen helyzetet. Így később, amikor újabb hírességeket mutattak a stadionban, Strong nevetve megjegyezte, hogy inkább átengedi kollégájának a következő bemutatásokat, mert kihagyott egy óriási ziccert. Matt Damon egyelőre nem reagált nyilvánosan az esetre, de a rajongók szerint határozottan ez lett a foci-vb legkínosabb pillanata.
Az Odüsszeia sztárjával kapcsolatos baki ráadásul nem az egyetlen tévedés volt a foci-vb döntő közvetítése során. A The SUN beszámolója szerint a BBC szakkommentátora, Guy Mowbray is rosszul mutatott be egy hírességet, amikor a kamerák a lelátót pásztázták. Pharrell Williamst ASAP Rocky-val keverte össze. Ráadásul úgy, hogy még az ő nevét sem tudta jól.
Azt hiszem, ő az, akit AKA Rocky-nak hívnak, vagy ASAP Rocky, elnézést.
Az idei foci-vb döntőjén igazi sztárparádé zajlott. A nézőtéren ott volt többek között Tom Cruise, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, David és Victoria Beckham, Bruno Mars, Will Ferrell, Adrien Brody és számos más ismert személyiség is. És bár a döntőt végül Spanyolország történelmi sikere miatt jegyzik majd fel a sporttörténelemben, a szurkolók valószínűleg még hosszú ideig emlegetik azt a pillanatot is, amikor Matt Damonból néhány másodpercre Brad Pitt lett.
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