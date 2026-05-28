Nyers hús fogyasztása konyhában

Napi egy kiló nyers húst eszik meg a családanya: sokkolta az orvosokat, mi tenyészik a belében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 07:15
Húsz éve nem hajlandó megsütni a húst a 28 éves Wendy, aki inkább egyenesen a csontról rágja le a véres cafatokat. A családja már rosszul van a nyers hús diétájától, amelynek mellékhatásairól egészen addig nem vett tudomást a fiatal nő, amíg el nem küldték egy kivizsgálásra. Ott megtudta, milyen mutáns baktérium tenyészik a testében.
  • A veszélyekkel mit sem törődve napi szinten fogyasztott nyers húst a floridai Wendy Marshall.
  • A 28 éves családanya kivizsgálásra ment, ahol rémisztő dolog derült ki. 
  • A testében tanyázó kórokozók miatt fel kell hagynia a húsdiétával, ám nem megy könnyen számára a leszokás.

Büszkén vállalja a világ előtt, hogy napi egy kiló nyers húst eszik meg minden egyes nap a floridai Wendy Marshall, aki gyerekkora óta imádja a hőkezeletlen élelmet. Az elmúlt két évtizedben olyannyira függővé vált, hogy el sem tudott képzelni mást a tányérján. A tetoválószalon-tulajdonos hölgy a TLC My Strange Addiction (Különös függőségem) című műsorában számolt be a furcsa étrendjéről. Hogy a nézők gyomra végleg kiforduljon, Wendy az esti rutinját is bemutatta: minden este megeszik egy nyers bélszíndarabot, amelyet egy kiadós büfivel koronáz meg. Különös szokásának azonban meglett a böjtje: Wendy olyan diagnózist kapott, amitől az orvosoknak is elállt a lélegzete.

Nyers hússzeletek deszkán, rozmaringgal
A nyers hús fogyasztása nem ajánlott, mert súlyos problémákat okozhat. Fotó: 123RF

A nyers hús szeretete családi örökség

A nyers hús iránti megszállottságát Wendy a nagymamájától örökölte. Amikor a nagyi átjött, mindig sokat beszélgettek az életről, miközben nyers húst csemegéztek. A hölgy öt évvel ezelőtt hólyagrákban meghalt. Habár a nyershús-diéta finoman szólva is felér egy orosz rulettel, Wendynek esze ágában sem volt leállni vele. Legalábbis egészen addig, amíg kórházba nem került, és egy ápoló nem szembesítette a következményekkel. Vanessa Cabrera egy székletminta kivizsgálását követően krónikus E. coli fertőzést diagnosztizált Wendy vastagbelében.

„Mindannyian tudjuk, miért nem esszük nyersen a húst. Ha kihagyjuk a sütést, akkor a húsban lévő veszélyes baktériumok és paraziták betegségeket okozhatnak, de az életünket is súlyosan veszélyeztethetik” – hívta fel a figyelmet a szakápoló, elmagyarázva Wendy-nek, miért különösen furcsa és ijesztő az ő esete. „Az, akinek ilyen fertőzése van, általában durva hányingerrel, lázzal és hasmenéssel küzd. Látva, hogy neked nincsenek tüneteid, arra kell következtetnem, hogy ez a fertőzés már olyan régóta fennáll nálad, hogy a szervezeted egyszerűen hozzászokott és alkalmazkodott hozzá.” 

Mutáns baktérium fejlődött ki a nőben

Az ápolónő figyelmeztette Wendy-t, hogy mivel a baktérium ilyen elképesztően hosszú ideig túlélte a nő bélrendszerében, a szervezete és a benne élő kórokozó valószínűleg rezisztenssé vált szinte minden létező antibiotikummal szemben.

„Ha bármilyen más komoly betegséget elkapnál a baktérium mellé, az antibiotikumok egyáltalán nem tudnának segíteni, mert hatástalanok lennének” – figyelmeztette Vanessa az édesanyát, aki megígérte, hogy sokkal egészségtudatosabb lesz – bár a nyers vörös hús evéséről továbbra sem akar leszokni.

„Nem fogom abbahagyni a nyers hús evését – de azt tervezem, hogy ezentúl csak fűvel táplált, prémium forrásból származó húst eszem. Darált húst többé egyáltalán nem veszek. Az egészségemért teszem, és azért, hogy még sokáig lehessek a családom körében” – fogadkozott a nő, akinek ezek szerint nem igazán fognak javulni a kilátásai.

Tudtad?

A nyers hús az alábbi baktériumokat és élősködőket tartalmazhatja:

  • Salmonella;
  • E. coli;
  • Listeria és Campylobacter;
  • Trichinella nevű parazita, amely az izmokba fészkeli be magát.

