Napi egy kiló nyers húst eszik meg a családanya: sokkolta az orvosokat, mi tenyészik a belében

A veszélyekkel mit sem törődve napi szinten fogyasztott nyers húst a floridai Wendy Marshall.

A 28 éves családanya kivizsgálásra ment, ahol rémisztő dolog derült ki.

A testében tanyázó kórokozók miatt fel kell hagynia a húsdiétával, ám nem megy könnyen számára a leszokás.

Büszkén vállalja a világ előtt, hogy napi egy kiló nyers húst eszik meg minden egyes nap a floridai Wendy Marshall, aki gyerekkora óta imádja a hőkezeletlen élelmet. Az elmúlt két évtizedben olyannyira függővé vált, hogy el sem tudott képzelni mást a tányérján. A tetoválószalon-tulajdonos hölgy a TLC My Strange Addiction (Különös függőségem) című műsorában számolt be a furcsa étrendjéről. Hogy a nézők gyomra végleg kiforduljon, Wendy az esti rutinját is bemutatta: minden este megeszik egy nyers bélszíndarabot, amelyet egy kiadós büfivel koronáz meg. Különös szokásának azonban meglett a böjtje: Wendy olyan diagnózist kapott, amitől az orvosoknak is elállt a lélegzete.

A nyers hús szeretete családi örökség

A nyers hús iránti megszállottságát Wendy a nagymamájától örökölte. Amikor a nagyi átjött, mindig sokat beszélgettek az életről, miközben nyers húst csemegéztek. A hölgy öt évvel ezelőtt hólyagrákban meghalt. Habár a nyershús-diéta finoman szólva is felér egy orosz rulettel, Wendynek esze ágában sem volt leállni vele. Legalábbis egészen addig, amíg kórházba nem került, és egy ápoló nem szembesítette a következményekkel. Vanessa Cabrera egy székletminta kivizsgálását követően krónikus E. coli fertőzést diagnosztizált Wendy vastagbelében.

„Mindannyian tudjuk, miért nem esszük nyersen a húst. Ha kihagyjuk a sütést, akkor a húsban lévő veszélyes baktériumok és paraziták betegségeket okozhatnak, de az életünket is súlyosan veszélyeztethetik” – hívta fel a figyelmet a szakápoló, elmagyarázva Wendy-nek, miért különösen furcsa és ijesztő az ő esete. „Az, akinek ilyen fertőzése van, általában durva hányingerrel, lázzal és hasmenéssel küzd. Látva, hogy neked nincsenek tüneteid, arra kell következtetnem, hogy ez a fertőzés már olyan régóta fennáll nálad, hogy a szervezeted egyszerűen hozzászokott és alkalmazkodott hozzá.”