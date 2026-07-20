Mandula Ádám exe: „Ha kapcsolatban maradnék vele, elvennék a fiamat”

Hogy Mandula Ádám problémás figura, az nem is kifejezés. Amióta csak ismertté vált az Éden Hotel című műsorból, nem túl sok pozitív tartalmú hír jelent meg róla. Az időközben rapperré avanzsált Ádám az utóbbi időben leginkább gyermekei kapcsán került címlapokra, illetve hol Medox, hol pedig Nolen édesanyjával keveredik nyilvános csörtébe. A Bors megkereste a 2026 májusának végén született Nolen anyukáját, aki elmondta, nem tartja és nem is tarthatja a kapcsolatot a kisfiú apjával.

Alexa szerint Mandula Ádám alkalmatlan arra, hogy gyereket neveljen (Fotó: TV2)

Mandula Ádám exe: „Ahelyett, hogy a saját életével foglalkozott volna, inkább engem próbált lejáratni”

„Ádámmal még a fiunk születése előtt szakítottam, de utána kezdődött csak az igazi cirkusz. Egyik nap még a „szeretlek, szerelmem” üzenetekkel bombázott, meg arról álmodozott, hogy polgári esküvőnk lesz, másnap pedig már teljesen más ember volt. A legszomorúbb az egészben, hogy ahelyett, hogy a saját életével foglalkozott volna, inkább engem próbált lejáratni. Többektől is azt hallottam, hogy a kolléganőinek rólam beszélt, és olyan jelzőkkel illetett, mint hogy megcsaló vagyok vagy k.rva.”

Sőt, azt is terjesztette, hogy a közös fiunk, Nolen nem is tőle van. Nem tudom, egy kisgyerek mivel érdemli ki, hogy egy felnőtt férfi a saját sértettsége miatt őt is belekeverje ilyen történetekbe

– kezdte lapunknak Mandula Ádám exe, aki szerint elég ránézni a híres-hírhedt férfi közösségi oldalaira. „A TikTok-videóit elnézve mindenki levonhatja a saját következtetését. Én már nem akarok senkit meggyőzni semmiről. Nekem már csak egyetlen fontos ember van ebben a történetben: a kisfiam. Őt fogom megvédeni mindentől és mindenkitől. Jól vagyunk a kisfiammal és ez így is marad, mert Ádám nem bánthat minket” – jelentette ki határozottan Alexa.

Mandula Ádám exe a széltől is óvja a kéthónapos kisfiút. Mandula Ádám a közelükbe sem mehet (Fotó: MW)

„Ez az ember alkalmatlan arra, hogy gyereket neveljen”

Nem csoda, hogy Mandula Ádám exe minden eszközzel igyekszik távol tartani magát és gyermekét a mérsékelt sikereket jegyző „rappertől”, hiszen a gyámhatóság árgus szemekkel figyeli őket. „Nolen velem van, nincs semmi baj. Ő nem jöhet a közelünkbe a viselkedése miatt. Mondták a gyámhatóságon azt is, ha összeköltözöm Ádámmal és odaviszem Nolent, akkor azonnali kiemelés lesz, vagyis elveszik tőlem a kisfiamat. Teljesen jogos és érthető, mert ez az ember alkalmatlan arra, hogy gyereket neveljen, mert csak bántani tudja őket lelkileg vagy fizikálisan, ahogy őt bántották kicsinek otthon” – tette hozzá Mandula Ádám második gyermekének édesanyja.

@borsonline Mandula Ádám exe, gyermeke anyja kitálalt! Mandula Ádám kisfia, Nolen néhány hónapja jött a világra. A gyermek azonban nem találkozhat az édesapjával. Amennyiben az édesanyja mégis engedi az apukának a találkát, sajnos a baba azonnal állami gondozásba kerül! #bors #mandulaadam #alexa #baba #nolen ♬ eredeti hang – Bors - Bors



