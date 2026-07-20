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Megkaptuk az első beszámolót az Ázsia Expresszről: „Meg lehetett élni a poklot is...”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 20. 20:00
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Kitálalt a fitneszmodell! Dávid Petrát az Ázsia Expressz műsora olyan helyzetbe sodorta, amiről még maga sem álmodott. De arra is fény derült, hogy Kiara Lorddal folytatódik-e a barátságuk a műsor után.
Boróka Noémi
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Két igazi bombázó erősítette a TV2 legkeményebb kaland-realityjét. Az Ázsia Expressz hetedik évadában Kiara Lord és Dávid Petra párosa próbált szerencsét a vadonban. A helyszín ezúttal Bolívia volt, ahol nemcsak az éhséggel és a pénztelenséggel, hanem a 4000 méteres magasság ritka levegőjével is meg kellett küzdeniük. Ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet, a folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket. Dávid Petra a Borsnak számolt be először arról, hogyan élte meg az extrém szituációkat, illetve az is kiderült, hogy Kiarával tart-e még a hírhedt „sziámik szövetsége”.

Kiara Lord és Dávid Petra közös kalandba vágott az Ázsia Expresszben.
Az Ázsia Expressz 2026 volt Petra élete egyik legmeghatározóbb kalandja (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz nem kímélte az edzőt sem

A műsor forgatásai lezajlottak, az Ázsia Expressz 7. évada pedig minden eddiginél keményebbnek ígérkezik. A párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jóindulatára utalva keresnek szállást és ételt. Dávid Petrával alkalmunk volt interjút készíteni a napokban, aki kendőzetlen őszinteséggel mesélt élményeiről.

Dávid Petra nem is gondolta volna, hogy az Ázsia Expressz ennyi meglehepést okoz majd számára.
Dávid Petra és Kiara Lord barátnőkként indultak a műsorba (Fotó: TV2)

Szerintem azt elmondhatom, hogy fantasztikus nagy kaland volt, amit nagyon jól éltem meg. Úgy tekintek rá, hogy ez volt életem eddigi legmeghatározóbb kalandja. Meg lehetett élni a mennyet és a poklot is. Nagyon impulzív volt egy nap, hosszú és tartalmas. Estére már alig emlékeztünk, hogy mi történt reggel velünk

– mesélte Dávid Petra, aki azt is elárulta, hogy szemben a másik reality-vel, amiben szerepelt, ez most valami teljesen más volt, valamint azt is megsúgta a Borsnak, hogy Kiarával most milyen viszonyban vannak.

Itt azért sokkal nagyobb kalandok voltak, mint a Farm VIP-ben. Nem termelni kellett, hanem egészen más jellegű kalandjaik voltak. Kiarával mi már ott is együtt szerepeltünk, ahol megalapítottuk a „sziámik szövetségét”. És most úgy néz ki, hogy túlélte a barátságunk a műsort

– jelentette ki sejtelmes mosollyal az arcán Petra.

@borsonline

Dávid Petra nemet mondott a Nagy Ő-re! Dávid Petra őszintén beszélt arról, miért utasította vissza a Nagy Ő felkérését! Azt mondja, ő nem az a lány, aki harcolna egy férfiért – de barátnőjének, Kiara Lordnak annál jobban drukkol. #bors #kiaralord #nagyő #stohlandrás #dávidpetra #felnőttfilm

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