Megkaptuk az első beszámolót az Ázsia Expresszről: „Meg lehetett élni a poklot is...”

Két igazi bombázó erősítette a TV2 legkeményebb kaland-realityjét. Az Ázsia Expressz hetedik évadában Kiara Lord és Dávid Petra párosa próbált szerencsét a vadonban. A helyszín ezúttal Bolívia volt, ahol nemcsak az éhséggel és a pénztelenséggel, hanem a 4000 méteres magasság ritka levegőjével is meg kellett küzdeniük. Ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet, a folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket. Dávid Petra a Borsnak számolt be először arról, hogyan élte meg az extrém szituációkat, illetve az is kiderült, hogy Kiarával tart-e még a hírhedt „sziámik szövetsége”.

Az Ázsia Expressz 2026 volt Petra élete egyik legmeghatározóbb kalandja (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz nem kímélte az edzőt sem

A műsor forgatásai lezajlottak, az Ázsia Expressz 7. évada pedig minden eddiginél keményebbnek ígérkezik. A párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jóindulatára utalva keresnek szállást és ételt. Dávid Petrával alkalmunk volt interjút készíteni a napokban, aki kendőzetlen őszinteséggel mesélt élményeiről.

Dávid Petra és Kiara Lord barátnőkként indultak a műsorba (Fotó: TV2)

Szerintem azt elmondhatom, hogy fantasztikus nagy kaland volt, amit nagyon jól éltem meg. Úgy tekintek rá, hogy ez volt életem eddigi legmeghatározóbb kalandja. Meg lehetett élni a mennyet és a poklot is. Nagyon impulzív volt egy nap, hosszú és tartalmas. Estére már alig emlékeztünk, hogy mi történt reggel velünk

– mesélte Dávid Petra, aki azt is elárulta, hogy szemben a másik reality-vel, amiben szerepelt, ez most valami teljesen más volt, valamint azt is megsúgta a Borsnak, hogy Kiarával most milyen viszonyban vannak.

Itt azért sokkal nagyobb kalandok voltak, mint a Farm VIP-ben. Nem termelni kellett, hanem egészen más jellegű kalandjaik voltak. Kiarával mi már ott is együtt szerepeltünk, ahol megalapítottuk a „sziámik szövetségét”. És most úgy néz ki, hogy túlélte a barátságunk a műsort

– jelentette ki sejtelmes mosollyal az arcán Petra.