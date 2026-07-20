Megkaptuk az első beszámolót az Ázsia Expresszről: „Meg lehetett élni a poklot is...”

Két igazi bombázó erősítette a TV2 legkeményebb kaland-realityjét. Az Ázsia Expressz hetedik évadában Kiara Lord és Dávid Petra párosa próbált szerencsét a vadonban. A helyszín ezúttal Bolívia volt, ahol nemcsak az éhséggel és a pénztelenséggel, hanem a 4000 méteres magasság ritka levegőjével is meg kellett küzdeniük. Ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet, a folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket. Dávid Petra a Borsnak számolt be először arról, hogyan élte meg az extrém szituációkat, illetve az is kiderült, hogy Kiarával tart-e még a hírhedt „sziámik szövetsége”.
A műsor forgatásai lezajlottak, az Ázsia Expressz 7. évada pedig minden eddiginél keményebbnek ígérkezik. A párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jóindulatára utalva keresnek szállást és ételt. Dávid Petrával alkalmunk volt interjút készíteni a napokban, aki kendőzetlen őszinteséggel mesélt élményeiről.
Szerintem azt elmondhatom, hogy fantasztikus nagy kaland volt, amit nagyon jól éltem meg. Úgy tekintek rá, hogy ez volt életem eddigi legmeghatározóbb kalandja. Meg lehetett élni a mennyet és a poklot is. Nagyon impulzív volt egy nap, hosszú és tartalmas. Estére már alig emlékeztünk, hogy mi történt reggel velünk
– mesélte Dávid Petra, aki azt is elárulta, hogy szemben a másik reality-vel, amiben szerepelt, ez most valami teljesen más volt, valamint azt is megsúgta a Borsnak, hogy Kiarával most milyen viszonyban vannak.
Itt azért sokkal nagyobb kalandok voltak, mint a Farm VIP-ben. Nem termelni kellett, hanem egészen más jellegű kalandjaik voltak. Kiarával mi már ott is együtt szerepeltünk, ahol megalapítottuk a „sziámik szövetségét”. És most úgy néz ki, hogy túlélte a barátságunk a műsort
– jelentette ki sejtelmes mosollyal az arcán Petra.
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