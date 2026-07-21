„Egy este alatt lement egy üveg whiskey” – Kökény Attila drámai vallomást tett

Kökény Attila korábban nyíltan beszélt függőségéről. Elmondása szerint már a háta mögött hagyta korábbi önmagát. Az énekes azonban most ismét beszámolt alkoholfüggőségéről. Azóta viszont egy új ember lett belőle és a zenéléssel foglalkozik ahelyett, hogy szabadidejében csak szórakozzon és igyon. Arra is kitért, hogy az alkohol hatása alatt mennyire más volt zongorázni és énekelni.

Kökény Attila függősége nem feltétlen az alkohol volt, hanem a bulizás (Fotó: Mediaworks Archív)

Kökény Attila meglepő vallomást tett

Nagyon sokat ittam. Imádtam a piát és ezt az egész miliőt, ami benne volt. Egy párszor előfordult, hogy felvettek, ahogy részegen énekelek és zongorázok. Én akkor azt hittem, hogy én vagyok Oscar Peterson és George Benson énekel, de ne haragudj, nem az voltam. Se eleje, se vége, se a zongorázásomnak, se az éneklésemnek

– mondta Orosz Györgynek az énekes.

Manapság nagyon sok fiatal felfedezettje lett a magyar zeneiparnak. Közülük pedig többen is úgy gondolják, hogy alkohol hatása alatt jobb teljesítményt tudnak nyújtani, ám Kökény Attila szerint ez nem így van. „Hat éve nem iszom alkoholt és nem dohányzom, és azóta sokkal jobban énekelek. Leszoktam a dohányzásról és lett a hangomnak teteje, fénye. Annyi mindent felfedeztem magamban, hogy hihetetlen, és nem baj, ha valakinek kicsit füstös a hangja, de ég és föld a kettő” – jegyezte meg a híres énekes.

Kökény Attila feleségével alig veszekedett, csak akkor, ha buli után későn ért haza (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila ezért nem iszik a fellépések előtt

Néha a zenekarral egy italt megiszunk a koncert előtt, de az se nem oszt, se nem szoroz. Valakinél működik, hogy iszik és akkor felszabadultabb lesz, de ahhoz nem egy italt kell meginni, hanem hármat. Utána már belefér a negyedik is, és amire felér a színpadra, már gatya lesz

— jegyezte meg a családapa.

A probléma nem is feltétlen az alkohollal volt, hanem a bulikkal. Attila elmondása szerint akkor nem volt baj, amikor otthon volt, mivel egyedül nem ivott. A baj akkor kezdődött, amikor koncertre ment vagy bulizott. „Ha nem volt zene, akkor nem érdekelt. Ha buli volt, akkor viszont egy este alatt lement egy üveg whiskey simán. Amikor más hányt, én akkor mentem először pisilni. Ebből is voltak gondjaim, hogy nem tudtam időben hazamenni és reggel 7-kor még koccintottam” – tette hozzá.