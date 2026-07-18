Azzal küldték haza az orvosok, hogy nincs semmi baj: 10 éven át növekedett a tumor észrevétlenül

Hét tumor növekedett egy asszony mellében úgy, hogy az orvosok mindebből semmit sem vettek észre. A nő rendszeresen járt vizsgálatokra, de mindig megnyugtatták, hogy nincs miért aggódnia. Aztán kiderült a szörnyű igazság.

10 évig növekedett a tumor Kelly testében, mire észrevették

Fotó: Kelly Gunn / SWNS / Northfoto

Egy korsó sör buktatta le a tumort

Az amerikai Virginia Beach-en élő, most 46 éves Kelly Gunn először 2016-ban tapintott ki valami aggasztót a mellében. Ekkor azonban azzal nyugtatták meg: csak sűrűbb a mellszövete, így nem kell aggódnia semmi miatt. A nő természetesen rendszeresen járt vizsgálatokra, az orvosok azonban még akkor sem kezdtek el aggódni, amikor több csomót is kimutattak. "Valószínűleg jóindulatú" – mondták, a nő pedig bízott a szakemberekben.

Újabb évek teltek el, egészen addig, amíg egy alkalommal Kelly megivott egy sört, és azonnal rosszul lett: hányni kezdett. Tudta, hogy valami nagy baj van. Kórházba ment, ahol végül hét tumort találtak. A mellrák 10 éve lehetett a szervezetében a tumorok méretéből kiindulva – azaz az orvosoknak számtalan alkalmuk lett volna, hogy észrevegyék, mégsem tették.

Ez volt az első pillanat az életemben, amikor megengedtem magamnak, hogy dühös legyek

– jelentette ki a The Sun oldalának Kelly, aki a diagnózist követően orvosi tanácsra a kettős masztektómia mellett döntött, később pedig petefészek- és petevezeték-eltávolításon esett át. Emiatt korai menopauza lépett fel nála, melynek tüneteit (mint a fáradtság és az ízületi fájdalmak) a mai napig érzi, ugyanakkor legalább a rákot sikerült legyőznie. Ugyanakkor kiemeli: soha nem lehet teljesen nyugodt, hiszen a gyilkos kór bármikor visszatérhet.