Szívbemarkoló: egy fillér nélkül halt meg a népszerű tévésztár, feleségének még a jegygyűrűjét is el kellett adni, hogy teljen a számlákra

Egy brit színészlegenda volt, aki a BBC sikersorozatában játszott, de halálát tragédia övezte: a jelentések szerint családjának semmije sem maradt, miután az adósságok teljesen felemésztették szerény hagyatékát.
Egész karrierje során azért dolgozott, hogy nevet szerezzen magának a képernyőn. Ám ez mégsem bizonyult elégnek ahhoz, hogy örökséget hagyjon szeretteire. Annak ellenére, hogy a nagy sikerű, Dalziel és Pascoe című BBC-sorozat figyelemreméltó, 11 évadában szerepelt Colin Buchanan oldalán, valamint számos sikeres filmben – köztük a Mechanikus narancs-ban (A Clockwork Orange) – játszott, a jelentések szerint a brit színészikon semmit sem hagyott a hozzátartozóira a halála után.
Warren Clarke 2014-ben, 67 éves korában, rövid betegség után álmában hunyt el. Halála még szívszorítóbbá vált, amikor nyilvánosságra került vagyonának mértéke. Hagyatéka a hírek szerint mindössze 13 056 fontot (kb. 6 millió forintot) tett ki, ami eleve messze elmarad attól, amit egy ilyen neves televíziós személyiségtől várna az ember; a fennálló tartozások kiegyenlítése után pedig ez az összeg teljesen el is fogyott.
A leginkább Andy Dalziel rendőrfőnök megformálásáról ismert Clarke – akit a BBC krimisorozatában játszott 1996-tól egészen 2007-ig – hosszú utat tett meg a lancashire-i Oldhamből indulva, szerény gyökereitől. Hivatása a reflektorfénybe repítette, ahol hamarosan olyan ünnepelt hírességekkel vegyülhetett el, akiket korábban éveken át csak a képernyőn csodált.
Legemlékezetesebb alakításai közé tartozik Dim szerepe Stanley Kubrick legendás, 1971-es Mechanikus narancs című filmjében. Később olyan produkciókban is feltűnt, mint a Red Riding, az I.D., a Sleepers, valamint a 2015-ös Poldark-sorozat.
Bár hírneve több évtizeden átívelt, színészi karrierje sosem hozta meg azt az anyagi elismerést, ami elvárható lett volna, és ettől a témától ő maga sem zárkózott el a nyilvánosság előtt. Pályafutása során gyakran adott hangot a BBC tévészínészeinek alacsony fizetése miatti aggodalmának, és egy interjúban egyszer részletesen is beszélt a díjazásáról.
Clarke így nyilatkozott: „Abban az időben a BBC nem fizetett addig, amíg az első stúdiófelvétel el nem készült, így már két hónapja dolgoztam a műsoron anélkül, hogy bármi pénzt kaptam volna. Odamentem a bankautomatához, betettem a kártyámat, a gép pedig kiköpte. Néhány hónappal később észrevettem, hogy a feleségem nem hordja az eljegyzési gyűrűjét. Megkérdeztem tőle, hol van, ő pedig azt mondta, hogy javítják.”
A színész feleségével, Michelle-lel osztotta meg az életét, akivel sok évvel korábban ismerkedett meg, majd 1987-ben házasodtak össze. A nő szintén jól ismerte a reflektorfényt előadóművészként. Egy közös lányuk született, Georgia, korábbi házasságából pedig volt egy fia, Rowan.
Anyagi helyzetét illetően a Daily Mail arról számolt be, hogy bevételeinek jelentős része egy elbukott befektetésben veszett oda. Clarke a The Numbers Station (A számállomás) című, 2013-as kémthrillerbe fektetett be, amelyben John Cusack játszotta a főszerepet, ám a film hatalmasat bukott a mozipénzáraknál.
Halálakor még forgatott a népszerű Poldark című sorozatban, így karaktere képernyős halálát bemutató epizódot – amelyet a valóságban bekövetkezett hirtelen halála után vetítettek le – már posztumusz sugározták.
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