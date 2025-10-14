Íme egy 7 napos mikrobiom-helyreállító terv – így támogasd a bélflórád

A bélflóránk meglepően gyorsan reagál a változásokra. Pár nap tudatos étkezés és életmódváltás után érezhetően jobb lesz a közérzeted és az emésztésed. Ne valami drasztikus diétára gondolj, csupán néhány apró, de tudatos lépésre van szükség. Mutatjuk, mit tegyél a mikrobiom helyreállítása érdekében.

A mikrobiom helyreállításában a fermentált ételek rengeteget segítenek.

7 napos terv a mikrobiom helyreállítására

1. nap

Kezdd a hetet egy pohár kefirrel vagy élőflórás joghurttal. Egyél mellé teljes kiőrlésű pirítóst és friss zöldségeket. Ebédre dobj össze egy könnyű savanyú káposztás salátát olívaolajjal, vacsorára pedig válassz kovászos kenyeret. A probiotikumok azonnal megkezdik a munkát.

2. nap

Ma a rost legyen a főszerepben. Készíts reggelire zabkását gyümölcsökkel, ebédre lencsefőzeléket vagy csicseriborsós salátát. A bőséges rostbevitel fontos a bélbaktériumok számára, a rost ugyanis tápanyagként szolgál azoknak.

3. nap

Reggelire fogyassz kefírt, kevésbé érett banánt, teljes kiőrlésű gabonát. Ebédre süss egy nagy adag zöldséget, céklát, brokkolit, répát, hagymát, amelyeket a hét többi napján is felhasználhatsz. Délután sétálj egyet a parkban vagy ha van rá lehetőséged, kertészkedj. A friss levegő is csodát tesz a szervezeteddel.

4. nap

Minden gabonát válts teljes kiőrlésűre. Fehér kenyér helyett kovászos barna kenyeret, rizs helyett barna rizst vagy quinoát fogyassz. Praktikus, ha nagyobb adagot készítesz, és dobozokban elteszed. A lassan felszívódó szénhidrát és a rost együtt szuper táplálék a bélflórádnak.

5. nap

A mai nap jelszava: nyugalom. Szánj legalább fél órát arra, hogy kikapcsolj, olvass, meditálj, zenét hallgass – a lényeg, hogy stresszmentesen töltsd a napot. Ételek közül ma válassz zöldeket: spenótot, rukkolát, kelkáposztát. Ezek tele vannak polifenolokkal, amelyeket a jó baktériumaid átalakítanak hasznos, gyulladáscsökkentő anyagokká.

6. nap

Ha eddig nem próbáltad, itt az ideje elkezdeni egy probiotikum-kúrát akár kapszulás, akár por alapú készítmény formájában. Emellett iktass be a napirendedbe fél óra könnyű mozgást: sétát, biciklizést vagy jógát. A rendszeres, mérsékelt mozgás erősíti a mikrobiomot.