Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A mikrobiom szeretetét a hasa előtt ujjakból formált szív alakkal jelző nő

Íme egy 7 napos mikrobiom-helyreállító terv – így támogasd a bélflórád

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 11:15
bélflóratáplálkozásmikrobiom
Ha szeretnéd helyreállítani az emésztésed, erősíteni az immunrendszered és megszabadulni a kellemetlen puffadástól, nem kell csodakapszulákra vadásznod. Elég egy hetes tervet követned, amelyet a mikrobiomod garantáltan meghálál.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A bélflóránk meglepően gyorsan reagál a változásokra. Pár nap tudatos étkezés és életmódváltás után érezhetően jobb lesz a közérzeted és az emésztésed. Ne valami drasztikus diétára gondolj, csupán néhány apró, de tudatos lépésre van szükség. Mutatjuk, mit tegyél a mikrobiom helyreállítása érdekében.

Probiotikus fermentált ételek a mikrobiom helyreállítására
A mikrobiom helyreállításában a fermentált ételek rengeteget segítenek.
Fotó: Elena Eryomenko /  Shutterstock 

7 napos terv a mikrobiom helyreállítására

1. nap 

Kezdd a hetet egy pohár kefirrel vagy élőflórás joghurttal. Egyél mellé teljes kiőrlésű pirítóst és friss zöldségeket. Ebédre dobj össze egy könnyű savanyú káposztás salátát olívaolajjal, vacsorára pedig válassz kovászos kenyeret. A probiotikumok azonnal megkezdik a munkát.

2. nap 

Ma a rost legyen a főszerepben. Készíts reggelire zabkását gyümölcsökkel, ebédre lencsefőzeléket vagy csicseriborsós salátát. A bőséges rostbevitel fontos a bélbaktériumok számára, a rost ugyanis tápanyagként szolgál azoknak.

3. nap

Reggelire fogyassz kefírt, kevésbé érett banánt, teljes kiőrlésű gabonát. Ebédre süss egy nagy adag zöldséget, céklát, brokkolit, répát, hagymát, amelyeket a hét többi napján is felhasználhatsz. Délután sétálj egyet a parkban vagy ha van rá lehetőséged, kertészkedj. A friss levegő is csodát tesz a szervezeteddel.

4. nap 

Minden gabonát válts teljes kiőrlésűre. Fehér kenyér helyett kovászos barna kenyeret, rizs helyett barna rizst vagy quinoát fogyassz. Praktikus, ha nagyobb adagot készítesz, és dobozokban elteszed. A lassan felszívódó szénhidrát és a rost együtt szuper táplálék a bélflórádnak.

5. nap 

A mai nap jelszava: nyugalom. Szánj legalább fél órát arra, hogy kikapcsolj, olvass, meditálj, zenét hallgass – a lényeg, hogy stresszmentesen töltsd a napot. Ételek közül ma válassz zöldeket: spenótot, rukkolát, kelkáposztát. Ezek tele vannak polifenolokkal, amelyeket a jó baktériumaid átalakítanak hasznos, gyulladáscsökkentő anyagokká.

6. nap

Ha eddig nem próbáltad, itt az ideje elkezdeni egy probiotikum-kúrát akár kapszulás, akár por alapú készítmény formájában. Emellett iktass be a napirendedbe fél óra könnyű mozgást: sétát, biciklizést vagy jógát. A rendszeres, mérsékelt mozgás erősíti a mikrobiomot.

7. nap 

Ma fogyassz prebiotikus ételeket: banánt, fokhagymát, hagymát, spárgát, csicsókát. Ha van rá lehetőséged, próbálj ki prebiotikum kiegészítőt is, de a természetes források is sokat érnek.

Meglepően gyors

Egy hét alatt ugyan nem történik csoda, de a mikrobiomod így is gyorsan reagál majd. Ha követed ezt a 7 napos tervet, már utána érezheted, hogy könnyebb lesz az emésztésed és több az energiád. Ha pedig a továbbiakban is folytatod ezt az étrendet, hosszú távon sokat teszel a bélflórád egészségéért.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu