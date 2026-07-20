Felfoghatatlan: gyerekükkel lettek öngyilkosok a szülők

Helyi jelentések szerint csütörtökön holtan találták a két szülőt és gyermeküket az altenaui Harz-torony tövében. A tűzoltók a 16:40 körüli bejelentések után a népszerű turisztikai látványossághoz siettek, de a családot már nem tudták megmenteni. A rendőrség öngyilkossági kísérletet gyanít.
Egy szóvivő azt mondta: „A helyszínre érkező első mentőalakulatok két férfit és egy nőt találtak halálos sérülésekkel.”
A környéket lezárták, és a megye krízisintervenciós csoportját is bevetették. A nyomozók szerint nem volt műszaki hiba a toronyban. A helyi rendőrség közölte: „Körülbelül délután 4:40-kor egy segélyhívás arról számolt be, hogy valószínűleg három ember halt meg a Harzturm kilátóplatformon.”
A helyszínre érkező elsősegélynyújtók két férfit és egy nőt találtak halálos sérülésekkel.
„A nyomozás jelenlegi állása szerint nem találtak harmadik fél által okozott hanyagságot. A területet lezárták.”
„Az incidens körülményei és háttere folyamatban lévő vizsgálat tárgyát képezi.”
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
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