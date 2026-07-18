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„Én löktem le!” – megtörte a csendet a 13 éves Aurora gyilkosa, miután öngyilkosságnak hazudta a tragédiát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 18. 08:00
tinibírósággyilkos
Egy tinédzser beismerte, hogy a hetedik emeleti erkélyről a mélybe lökte 13 éves volt barátnőjét, aki ennek következtében meghalt, miután hónapokon át hazudott a történtekről. A fiatalkorú gyilkos enyhébb ítéletben reménykedik.
N.T.
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A jelenleg 16 éves fiú – aki a gyilkosság idején 15 éves volt a közép-olaszországi Piacenzában – Aurora Tila meggyilkolása miatt kapott 17 év börtönbüntetés ellen fellebbezett, és vasárnap egy fiatalkorúak börtönéből videókapcsolaton keresztül tett vallomásában beismerte a bűncselekményt. A fiatalkorú gyilkos új fordulatot vár az ügyében. 

A hetedikről lökte a halálba 13 éves barátnőjét: megszólalt a fiatalkorú gyilkos
A hetedikről lökte a halálba 13 éves barátnőjét: megszólalt a fiatalkorú gyilkos
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A hetedikről lökte a halálba 13 éves barátnőjét: megszólalt a fiatalkorú gyilkos

Bocsánatot is kért Aurora meggyilkolásáért, valamint azért, hogy ilyen sokáig várt a beismeréssel, miután korábban azt állította, hogy a lány öngyilkos lett.

Aurora édesanyjának ügyvédje, Emilio Malaspina így nyilatkozott:

A beismerő vallomással lezárult egy kör. Reméljük azonban, hogy a bíróság helybenhagyja az ítéletet, amely megfelelő büntetést állapított meg.

A fellebbezési tárgyalást szeptemberre halasztották. A fiú korábban azt állította, hogy Aurora 2024 októberében önként vetette le magát az épületről, a nyomozók azonban megállapították, hogy a vallomása nem egyezett a bizonyítékokkal.

Az ügyészek szerint a két fiatal több hónapig alkotott egy párt, mielőtt szakítottak volna a fiú állítólagosan birtokló, féltékeny viselkedése miatt. Úgy tudni, hogy a nyomozók olyan üzeneteket is találtak, amelyekben Aurora arról írt a barátainak, úgy érzi, volt barátja zaklatja őt. A lány azt is állította, hogy a fiú követi őt, sőt, egy mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatástól is tanácsot kért, hogyan kezelhetné a helyzetet.

Egy szemtanú azt vallotta a rendőrségen, hogy látta, amint Aurora a balkon korlátjába kapaszkodott, miközben a fiú a kezére ütött, aminek következtében a lány lezuhant.

Az elsőfokú tárgyalás során a fiú egykori cellatársa azt is állította, hogy a tinédzser beismerte neki: ő lökte le Aurorát. A bíróság ezt követően emberölésben mondta ki bűnösnek, megállapítva, hogy a bűncselekményt súlyosbító körülmények között követte el, figyelembe véve a zaklatást, az áldozat életkorát, valamint a két fiatal korábbi párkapcsolatát.

A vasárnapi beismerő vallomást követően Aurora édesanyjának ügyvédje így nyilatkozott:

Meghallgattunk és tudomásul vettünk valamit, amit valójában már eddig is tudtunk. Ez egy nagyon későn érkezett beismerés, és annak jelentőségét a bíróság fogja mérlegelni az eljárás során. Ha ez a beismerés arra szolgálna, hogy a büntetését három-négy évvel csökkentsék, úgy véljük, az igazságtalan lenne.

Aurora halála után nővére, Viktoria nyilvánosan visszautasította azokat a feltételezéseket, hogy a lány öngyilkos lett volna. Elmondása szerint Aurora félt volt barátjától, és olyan üzenetek is léteztek, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy tartott tőle.

A fellebbezési eljárás szeptember 10-én folytatódik, miután a bíróság megvárja a fiatalkorú viselkedéséről készülő jelentést – tájékoztatott a The Mirror

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