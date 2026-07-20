Ez beteg: egy nő örökbe fogadott 20 gyereket, hogy kínozza őket a horrorházban

Egy beteg nőt börtönbe zártak, miután bűnösnek találták körülbelül húsz gyermek – köztük nyolc örökbefogadott lánya – hat éven át tartó kínzásában.
Az oroszországi Krasznodarból származó Elena Rogotovskayát bűnösnek találták többrendbeli kínzás és gyermekbántalmazás vádjában. A Krasznodari Regionális Bíróság által közzétett dokumentum szerint Rogotovskaya első brutalitási hulláma 2011 és 2017 között történt Oroszország Cseljabinszki területén.
Ezen hatéves időszak alatt nyolc, 5 és 15 év közötti fiatal lányt fogadott örökbe. A gyerekeket gyakran ököllel verte és rugdosta, valamint különféle olyan tárgyakkal bántalmazta őket, amelyeket a ház körül tartott.
A bírósági dokumentumok a „megaláztatás környezetét” írják le, amelyben a sebezhető lányokat „szidalmazták” és „megfélemlítették”, valamint korlátozták az ételüket, más „kegyetlen és megalázó büntetések” mellett. A dokumentum kimondja: „Rendszeresen verte a gyermekeket kezével, lábával és különböző háztartási tárgyakkal, kegyetlen és megalázó büntetéseknek vetette alá őket, megvonta tőlük az ételt, szidalmazta és megfélemlítette őket, a folyamatos félelem és kétségbeesés környezetét megteremtve.”
Döbbenetes módon ez a hatéves bántalmazási időszak még csak a kezdete volt Rogotovskaya kegyetlenségi rezsimjének. Miután a család 2017-ben elköltözött, Rogotovskaya újabb 12 gyermeket vetett alá a verések, kínzások és megvonások hasonló rutinjának. Egy alkalommal, 2020 júliusában, szándékosan a földre lökött egy 10 éves lányt, ami súlyos könyöktörést okozott.
Az elkövetett szörnyű bűncselekmények hosszú listája ellenére Rogotovskaya ártatlannak vallotta magát a bíróságon, de a tárgyalás után minden vádpontban bűnösnek találták. A regionális bíróság négy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte általános rezsimű börtöntelepen, és három évre eltiltotta a kiskorúak vagy kisgyermekek gyámságával kapcsolatos tevékenységektől.
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