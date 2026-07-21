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Időjárás: 31 fokkal jön a kánikula, de ez még nem minden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 21. 07:00
záporfelmelegedés
Kevesebb esőre kell készülni a következő napokban. Mutatjuk, mit hoz az időjárás!
Bors
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Zápor még előfordulhat, de az időjárás most a szárazabb oldalát mutatja meg.

Időjárás előrejelzés: nyárias meleg lesz
Időjárás előrejelzés: nyárias meleg lesz
Fotó: Pexels 

A következő napok időjárása

Kedden többórás napsütés várható, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Egy-egy futó zápor még kialakulhat, de jelentős csapadékra nem számíthatunk. A hajnali minimumok 13–19, a délutáni maximumok 25–30 Celsius-fok között alakulnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.

Szerdán folytatódik a napos, száraz nyári idő. A gomolyfelhők időnként megsűrűsödhetnek, de a csapadékos időre kicsi az esély. A hajnali órákban 14–19, délután 26–31 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad - írja a Köpönyeg.

Csütörtökön észak, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt megnő a csapadék kialakulási esélye is. Az északnyugati, nyugati szelet továbbra is élénk, több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között változhat - írja a HungaroMet.
 

 

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