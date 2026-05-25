"Nehezebb voltam, mint a férjem” - A 40 éves Ágota vissza akarta kapni a nőiességét

Sokáig azt hitte, hogy két gyermek szülése után, ő már nem létezik nőként, csakis szülőként, és innentől fogva „anyatestben” fogja élni az életét. Fogyása után rájött, hogy ugyanúgy ott él benne az egykori énje - írja a Fanny magazin.

12 kilót fogyott Ágota / Fotó: Fanny magazin

„Az első szülés után szaladt el a ló”

Ágota 30 éves kora fölött, fiatal édesanyaként tapasztalta meg először a túlsúly fogalmát.

Fiatal koromban sosem volt gondom a súlyommal, aránylag egész jól tudtam tartani a vékonyabb testalkatomat, pedig rettentő édesszájú voltam – árulja el. –Azonban az első szülésem után igencsak elszaladt velem a ló és a kilók csak úgy jöttek fel. A második terhességemet már túlsúllyal kezdtem, ezért azt követően még több lett rajtam a felesleg, de nem nagyon foglalkoztam vele. Zavart, elsősorban esztétikailag, de nem voltam se mentálisan, sem fizikálisan felkészülve arra, hogy bármit is elkezdjek tenni ellene. Voltak próbálkozásaim, de nagyon hamar feladtam mindegyiket. A fordulópont talán akkor jött, amikor a férjem egyik pillanatról a másikra drasztikus életmódot váltott és körülbelül fél év alatt ledobott 20 kilót. Felállt a mérlegre és megláttam, hogy én nehezebb vagyok nála. Ezen a ponton határoztam el, hogy ez így nem állapot, valamit tennem kell. Ha ő meg tudta csinálni, nekem is menni fog, gondoltam.

„Nem akartam hirtelen lefogyni”

Szép lassan kiiktatta az étrendjéből a fehér lisztet és a cukrot.

Nem hirtelen, egyik napról a másikra, sőt, a mai napig is előfordul, hogy elcsábít egy szelet süti vagy egy kocka csoki, de tudom, hogy hol a határ és mi az, ami még belefér

– meséli.

Igyekszem inkább alternatív lisztekkel és édesítőszerekkel saját süteményeket készíteni magamnak, amiket bűntudat nélkül fogyaszthatok, de természetesen mértékkel. Nem követek speciális étrendet. Ugyanúgy étkezek, mint korábban, azzal a különbséggel, hogy változtattam néhány alapanyagon. Az egyik kedvencem, amivel a fehérlisztet kiváltottam, az a kamut. Ebből bármi ugyanúgy elkészíthető, mintha sima liszttel dolgoznék. Kristálycukor helyett pedig nyers nádcukrot, eritritet és kókuszvirág cukrot szoktam használni. Elkezdtem otthon tornázni, beszereztem néhány súlyzót és egyéb sportszert, napi 20 perces torna videókkal edzettem. Nehéz volt, sokszor nem is bírtam végigcsinálni, de a lelkesedésem nem hagyott alább. Másnap egy picivel többet sikerült, aztán még többet bírtam.

„Megszerettem a ruhavásárlást”