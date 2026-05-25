"Nehezebb voltam, mint a férjem” - A 40 éves Ágota vissza akarta kapni a nőiességét

Sokáig azt hitte, hogy két gyermek szülése után, ő már nem létezik nőként, csakis szülőként, és innentől fogva „anyatestben” fogja élni az életét. Fogyása után rájött, hogy ugyanúgy ott él benne az egykori énje - írja a Fanny magazin.
Ágota 30 éves kora fölött, fiatal édesanyaként tapasztalta meg először a túlsúly fogalmát.
Fiatal koromban sosem volt gondom a súlyommal, aránylag egész jól tudtam tartani a vékonyabb testalkatomat, pedig rettentő édesszájú voltam – árulja el. –Azonban az első szülésem után igencsak elszaladt velem a ló és a kilók csak úgy jöttek fel. A második terhességemet már túlsúllyal kezdtem, ezért azt követően még több lett rajtam a felesleg, de nem nagyon foglalkoztam vele. Zavart, elsősorban esztétikailag, de nem voltam se mentálisan, sem fizikálisan felkészülve arra, hogy bármit is elkezdjek tenni ellene. Voltak próbálkozásaim, de nagyon hamar feladtam mindegyiket. A fordulópont talán akkor jött, amikor a férjem egyik pillanatról a másikra drasztikus életmódot váltott és körülbelül fél év alatt ledobott 20 kilót. Felállt a mérlegre és megláttam, hogy én nehezebb vagyok nála. Ezen a ponton határoztam el, hogy ez így nem állapot, valamit tennem kell. Ha ő meg tudta csinálni, nekem is menni fog, gondoltam.
Szép lassan kiiktatta az étrendjéből a fehér lisztet és a cukrot.
Nem hirtelen, egyik napról a másikra, sőt, a mai napig is előfordul, hogy elcsábít egy szelet süti vagy egy kocka csoki, de tudom, hogy hol a határ és mi az, ami még belefér
– meséli.
Igyekszem inkább alternatív lisztekkel és édesítőszerekkel saját süteményeket készíteni magamnak, amiket bűntudat nélkül fogyaszthatok, de természetesen mértékkel. Nem követek speciális étrendet. Ugyanúgy étkezek, mint korábban, azzal a különbséggel, hogy változtattam néhány alapanyagon. Az egyik kedvencem, amivel a fehérlisztet kiváltottam, az a kamut. Ebből bármi ugyanúgy elkészíthető, mintha sima liszttel dolgoznék. Kristálycukor helyett pedig nyers nádcukrot, eritritet és kókuszvirág cukrot szoktam használni. Elkezdtem otthon tornázni, beszereztem néhány súlyzót és egyéb sportszert, napi 20 perces torna videókkal edzettem. Nehéz volt, sokszor nem is bírtam végigcsinálni, de a lelkesedésem nem hagyott alább. Másnap egy picivel többet sikerült, aztán még többet bírtam.
Megfogalmazott egy célt magában: szerette volna visszakapni a nőiességét.
Beletartozott ebbe a fogyás is, de nem ez volt az elsődleges
– magyarázza.
Annyira erős volt az elhatározásom, hogy a hullámvölgyek is elkerültek. Talán az is sokat segített, hogy nem akartam rövid távon látványos eredményt elérni. Nem az volt a cél, hogy két hónap alatt modell testalkatom legyen. Tudtam, hogy ez egy hosszú út lesz és így is léptem fel rá. Amióta lefogytam, sokkal jobb a hangulatom, fittebbnek, fizikailag kitartóbbnak érzem magam. Megszerettem a ruhavásárlást. Igaz, a pénztárcám látja ennek a kárát. Régen 10 ruhából 9 nem állt jól azok közül, amiket kinéztem magamnak. Most ez az arány megfordult. Jól esik, ha valaki megjegyzi, hogy milyen csinos vagyok, de a legjobb az egészben, hogy be tudtam bizonyítani magamnak, hogy ha az ember valamit elhatároz és nem adja fel, akkor elérheti a célját, legyen az bármi is. Úgy érzem, hogy lelkileg most kifejezetten erős vagyok, ami rengeteg erőt ad a mindennapokhoz is...
Ágota szerint, ha valaki igazán és kitartóan elhatározza, hogy változtat, és ad időt a testének a változásra, akkor biztos a fogyás.
Szerintem nincs titok
– mondja.
Nagyon elcsépelt közhely, de igaz: minden fejben dől el. Persze befolyásolhatják a folyamatot egészségügyi problémák és genetikai adottságok is, amiket az ember nem tud megkerülni. Én hála az égnek mindkét esetben szerencsésnek mondhatom magam. Nagyon sok múlik azon is, hogy van-e az embernek segítsége. Akik egyedül vannak a gyerekekkel, nincs se nagyszülő, se más a közelben, annak nehezebb összeegyeztetni bármilyen programot. Én hálás helyzetben vagyok, mert mindkét oldalról aktívak a nagyszülők és ott laknak a közelünkben. Az étrend átállás is aránylag könnyű volt, mert édesanyám már több mint 10 éve elhagyta a fehérlisztet és a cukrot, ő már azóta így süt-főz, ezért a gyerekeimnek ez nem volt ismeretlen terep. Tavaly decembertől egy nagyon jó barátnőm is csatlakozott hozzám, így egy igazi lelkitárs mellett folytathatom azt, amit elkezdtem és ez hatalmas mentális segítség.
Jelenleg heti háromszor jár edzőterembe, de tervezi, hogy rendszeresen biciklizik majd a családjával és barátaival.
Ilyen téren, a legnagyobb motivációt és segítséget az elején a gyerekeimtől kaptam, hisz ők is oda telepedtek mellém és tornáztak velem
– meséli.
Aztán pár hónap elteltével kipattant a fejemből egy gondolat: meg kéne nézni egy edzőtermet. Mivel azt se tudtam, hogy az ottani gépeket, hogy kell használni, nem bíztam a véletlenre és a környéken személyi edző keresésébe fogtam és rövid időn belül találtam is. Egy közeli, kicsi, családias helyre vezetett az utam és hamarosan rájöttem, hogy én ezt szeretem csinálni. Az elején iszonyatos fájdalmaim voltak, olyan izomlázzal küzdöttem, hogy a munkahelyemen az első emeletre alig bírtam felvánszorogni edzést követő napon. Aztán ahogy telt az idő, egyre jobb lett. Emlékszem a lábkitoló gépen 20-30 kilóval kezdtem, és oltári büszke voltam magamra, amikor ki tudtam tolni 40-et, most már a 95 kilónál tartok.
Csokitorta liszt nélkül
Hozzávalók: 110 g vaj, 2 tojás, 50 g kókuszvirág cukor, 100 g étcsokoládé, 25 g holland kakaópor, 50 g darált mandula vagy dió vagy mogyoró (vagy vegyesen is lehet)
Elkészítés: a vajat a csokival megolvasztjuk egy fazékban és félretesszük hűlni. Eközben a kókuszvirág cukrot a tojással jó alaposan habosra keverjük. Ha kihűlt a csokis keverék, lassú fokozaton kevergetve hozzácsorgatjuk, majd jöhet a kakaó és a darált mandula/dió/mogyoró. Sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük és 180 °C-ra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt készre sütjük. A tetejét lehet díszíteni olvasztott étcsokoládéval, egészben hagyott mandulával, dióval, mogyoróval.
Fehérjeporos palacsinta
Hozzávalók: 2,5 dl víz vagy 1,5%-os tej, 1 tojás, 60 g kamutliszt, 20 g fehérjepor, 8 g olívaolaj, 1 ek. édesítőszer (eritrit, stevia vagy méz), csipet só.
Elkészítés:az egészet egy shakerben jó alaposan összerázzuk és a szokott módon, egy vékonyan kivajazott palacsinta sütőben már lehet is sütni. Ebből az adagból nagyjából 5 db palacsinta jön ki, ami egy diétás étrendben tökéletes egy étkezésre (pl. reggeli vagy vacsora). Tölteléknek készíthetünk kókuszvirágcukorral karamellizált almát/körtét vagy édesítőszeres gyümölcsszószt, citromos túrót, de az ízesített fehérjepor miatt töltetlenül is nagyon finom.
Csirkés cukkinis tészta
Hozzávalók: 1 csomag (500 g) szénhidrátcsökkentett spagetti, orsó vagy szarvacska tészta, 2 evőkanál kókuszzsír, 1 csirkemell filé, 1 nagyobb vagy 2 kisebb zsenge cukkini, 250 dl tejszín (ez lehet sima is vagy növényi, ki melyiket szereti jobban), 1 nagy fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, petrezselyem, só, bors
Elkészítés: egy lábasba tesszük a zsiradékot, a vöröshagymát és a fokhagymát apróra vágva megdinszteljük rajta. Ez idő alatt a csirkemellet megmossuk és apró kockákra vágjuk. Ha a hagyma elkészült, rátesszük a csirkemellet és kicsit lepirítjuk. Egy kevés vízzel felöntjük, sót, borsot teszünk rá és fedő alatt pároljuk kb. 15-20 percig. A cukkinit alaposan megtisztítjuk, ha a héja már vastagabb, akkor meg lehet pucolni, de a zsenge cukkinit én nem szükséges. Apró kockákra vágjuk ezt is de aki jobban szereti úgy, le is lehet reszelni, majd hozzátesszük a csirkéhez. Fedő alatt hagyjuk, hogy a cukkini is megpárolódjon kicsit. Közben megfőzzük a tésztát is. Ha kész a cukkini, akkor ráöntjük a tejszínt, mehet bele a petrezselyem, a zúzott fokhagyma és összeforraljuk az egészet. Ha a szósz elkészült, akkor ráöntjük a megfőtt tésztát és alaposan összeforgatjuk vele. Reszelt sajttal tálaljuk.
