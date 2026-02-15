Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sokan nem tudják: ez a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között

Sokan nem tudják: ez a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között

gluténérzékenység
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 06:15
gasztroenterológialisztérzékenységdiétacöliákia
Néhányan divatból hagyják el a glutént, miközben nem tudják, mi áll a panaszaik mögött. A cöliákia és a gluténérzékenység közti különbség alapvetően meghatározza, kinek milyen diétára van valóban szüksége. Összeszedtük a főbb tudnivalókat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A gluténérzékenység és a cöliákia nem ugyanaz, még ha a tünetek hasonlóak is.
  • A cöliákia autoimmun betegség, a gluténérzékenység nem jár bélkárosodással.
  • A pontos diagnózis nélkülözhetetlen, mert a diéta és a kezelés is eltér.

A glutén a búzában, árpában és rozsban található fehérje. A legtöbb ember gond nélkül fogyaszthatja ezeket. Két olyan állapot van azonban, amikor a szervezet másként reagál rá: az egyik a cöliákia, a másik a gluténérzékenység. Nézzük meg ezeket közelebbről.

kenyér gluténérzékenységet okozhat
A kenyér és más glutént tartalmazó pékáruk fogyasztása gluténérzékenység esetén puffadást és hasi panaszokat okozhat
Fotó: 123RF

Mi a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között? 

A cöliákia, a búzaallergia és a nem cöliákiás gluténérzékenység hasonló panaszokat okozhat, mégis más-más betegségről van szó. A cöliákia autoimmun betegség, amely a vékonybél nyálkahártyájának károsodását okozza, a nem cöliákiás gluténérzékenység esetén a glutén fogyasztása ugyan okoz panaszokat, de nem alakul ki bélkárosodás. A pontos diagnózis azért fontos, mert az étrendi szabályok és a kezelési módszerek is eltérnek.

Dr. Sarmed Sami, a Mayo Klinika gasztroenterológusa szerint:
 

Ha valaki glutént fogyaszt, és azonnal jelentkezik például hasmenés, az inkább gluténintoleranciára utal, mint cöliákiára. A cöliákia lassabb folyamat, a tünetek nem feltétlenül jelentkeznek azonnal.

Cöliákia: autoimmun betegség, amely károsítja a beleket

A cöliákia nem egyszerű ételintolerancia, hanem az egész szervezetet érintő autoimmun kórkép. Ilyenkor a glutén egyik összetevője, a gliadin olyan immunválaszt indít el, amely a vékonybél nyálkahártyáját támadja meg. A bélbolyhok károsodnak, a tápanyagfelszívódás csökken, ezért emésztési, felszívódási zavar jön létre. A cöliákia első tünetei legtöbbször a lisztes táplálék bevezetését követően, 14-18 hónapostól legkésőbb 3-5 éves korig jelentkeznek. Kezdetben visszatérő hasmenés, puffadás, étvágytalanság és elmaradó súlygyarapodás hívhatja fel rá a szülők figyelmét, később pedig gyengeség és sápadtság is társulhat hozzá a felszívódási zavar miatt. A fokozott gázképződés és a hasfal gyengesége miatt elődomborodik, „pókhas” alakul ki. Székletük nagy mennyiségű, zsíros, kellemetlen szagú lehet, mert a károsodott bélbolyhok miatt elsőként a zsírok felszívódása romlik. 

A tünetek sokfélék lehetnek:

  • hasmenés, puffadás
  • indokolatlan fogyás, alultápláltság
  • vérszegénység
  • fáradtság
  • gyerekeknél fejlődésbeli elmaradás

Ahogy későbbi életkorban jelenik meg a betegség, a tünetek többnyire enyhébbnek tűnnek, és sokféle, egymástól eltérő panasz formájában mutatkoznak meg.
Ha a vizsgálatok igazolják, hogy a panaszok hátterében valóban cöliákia áll, a tüneteket gluténmentes étrenddel lehet megszüntetni, és így a további állapotromlást is megelőzhetjük. A diétát következetesen és élethosszig szükséges tartani, mert az autoimmun folyamat akkor is fennmarad, ha a gluténfogyasztás nem jár látványos tünetekkel. A bélbolyhok tovább károsodnak, ha a gyermek ismét gluténtartalmú ételt fogyaszt. Magyarországon becslések szerint minden századik ember érintett lehet, de sok eset rejtve marad. A diagnózis vérvizsgálattal kezdődik, amely a glutén elleni ellenanyagokat mutatja ki, majd endoszkópos mintavétellel igazolják a bélbolyhok károsodását. A kivizsgálás előtt nem szabad gluténmentes diétára váltani, mert az hamis negatív eredményt adhat.

Mi a gluténérzékenység?

A gluténérzékenység – pontosabban nem cöliákiás gluténintolerancia – jóval gyakoribb jelenség. Itt nincs autoimmun folyamat, nincs bélbolyhokat érintő károsodás, és nem mutathatók ki a cöliákiára jellemző ellenanyagok sem. A panaszok viszont nagyon hasonlóak. Gyakori tünet a puffadás, hasi fájdalom, hasmenés, teltségérzet, olykor fejfájás vagy fáradtság. Ezek általában rövid időn belül jelentkeznek gluténtartalmú étel fogyasztása után.

Gluténintolerancia esetén nincs sejtkárosodás vagy gyulladás. Inkább egyfajta érzékenységről van szó: a beteg úgy érzi, a glutén egyszerűen nem esik jól neki

 – fogalmaz Dr. Sarmed Sami.
A lényeges különbség az, hogy gluténérzékenység esetén nincs kimutatható szervi károsodás. Azonban a gluténérzékenységgel diagnosztizáltaknak is tartaniuk kell a gluténmentes étrendet, hiszen az állapotuk szinten tartása és kezelése ettől függ.

vérvizsgálatot végző orvos
Pontos diagnózis vérvizsgálattal állítható fel
Fotó: supattra suparit / 123RF

Miért lényeges a pontos diagnózis?

Sokan úgy döntenek, hogy elhagyják a glutént, mielőtt orvoshoz fordulnának. Ezzel az a gond, hogy a cöliákia csak akkor mutatható ki megbízhatóan, ha a vizsgálatok idején a beteg még fogyaszt glutént.

Nincs bizonyíték arra, hogy a gluténmentes étrend önmagában egészségesebb lenne. Nem pusztán a glutén a kérdés. Ha például egy kekszet nézünk, sokkal inkább a benne lévő cukor és zsír számít, nem a glutén

 – hívja fel a figyelmet a gasztroenterológus.

A kivizsgálás több lépésből áll. Elsőként vérvizsgálattal nézik a jellegzetes antitesteket, szükség esetén genetikai tesztet is végeznek, és ha a gyanú fennáll, vékonybél-biopsziával erősítik meg a diagnózist. Ha a cöliákia kizárható, de a panaszok megmaradnak, átmeneti, orvos által felügyelt gluténmentes étrend segíthet tisztázni, fennáll-e nem cöliákiás gluténérzékenység.

Ha a tünetek glutén elhagyására enyhülnek, majd visszatérnek, amikor újra fogyaszt belőle valaki, mindenképpen érdemes gasztroenterológushoz fordulni. Elsőként a cöliákiát kell kizárni, mert ez az az állapot, amely kezelés nélkül hosszú távon szövődményekhez vezethet. Gyakran összemossák a két állapotot, azonban ez komoly következményekkel járhat. Nem mindegy tehát, hogy autoimmun betegségről vagy érzékenységről van szó.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Minden, amit a gluténről tudni kell:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu