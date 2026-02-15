Sokan nem tudják: ez a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között

A glutén a búzában, árpában és rozsban található fehérje. A legtöbb ember gond nélkül fogyaszthatja ezeket. Két olyan állapot van azonban, amikor a szervezet másként reagál rá: az egyik a cöliákia, a másik a gluténérzékenység. Nézzük meg ezeket közelebbről.
A cöliákia, a búzaallergia és a nem cöliákiás gluténérzékenység hasonló panaszokat okozhat, mégis más-más betegségről van szó. A cöliákia autoimmun betegség, amely a vékonybél nyálkahártyájának károsodását okozza, a nem cöliákiás gluténérzékenység esetén a glutén fogyasztása ugyan okoz panaszokat, de nem alakul ki bélkárosodás. A pontos diagnózis azért fontos, mert az étrendi szabályok és a kezelési módszerek is eltérnek.
Dr. Sarmed Sami, a Mayo Klinika gasztroenterológusa szerint:
Ha valaki glutént fogyaszt, és azonnal jelentkezik például hasmenés, az inkább gluténintoleranciára utal, mint cöliákiára. A cöliákia lassabb folyamat, a tünetek nem feltétlenül jelentkeznek azonnal.
A cöliákia nem egyszerű ételintolerancia, hanem az egész szervezetet érintő autoimmun kórkép. Ilyenkor a glutén egyik összetevője, a gliadin olyan immunválaszt indít el, amely a vékonybél nyálkahártyáját támadja meg. A bélbolyhok károsodnak, a tápanyagfelszívódás csökken, ezért emésztési, felszívódási zavar jön létre. A cöliákia első tünetei legtöbbször a lisztes táplálék bevezetését követően, 14-18 hónapostól legkésőbb 3-5 éves korig jelentkeznek. Kezdetben visszatérő hasmenés, puffadás, étvágytalanság és elmaradó súlygyarapodás hívhatja fel rá a szülők figyelmét, később pedig gyengeség és sápadtság is társulhat hozzá a felszívódási zavar miatt. A fokozott gázképződés és a hasfal gyengesége miatt elődomborodik, „pókhas” alakul ki. Székletük nagy mennyiségű, zsíros, kellemetlen szagú lehet, mert a károsodott bélbolyhok miatt elsőként a zsírok felszívódása romlik.
A tünetek sokfélék lehetnek:
Ahogy későbbi életkorban jelenik meg a betegség, a tünetek többnyire enyhébbnek tűnnek, és sokféle, egymástól eltérő panasz formájában mutatkoznak meg.
Ha a vizsgálatok igazolják, hogy a panaszok hátterében valóban cöliákia áll, a tüneteket gluténmentes étrenddel lehet megszüntetni, és így a további állapotromlást is megelőzhetjük. A diétát következetesen és élethosszig szükséges tartani, mert az autoimmun folyamat akkor is fennmarad, ha a gluténfogyasztás nem jár látványos tünetekkel. A bélbolyhok tovább károsodnak, ha a gyermek ismét gluténtartalmú ételt fogyaszt. Magyarországon becslések szerint minden századik ember érintett lehet, de sok eset rejtve marad. A diagnózis vérvizsgálattal kezdődik, amely a glutén elleni ellenanyagokat mutatja ki, majd endoszkópos mintavétellel igazolják a bélbolyhok károsodását. A kivizsgálás előtt nem szabad gluténmentes diétára váltani, mert az hamis negatív eredményt adhat.
A gluténérzékenység – pontosabban nem cöliákiás gluténintolerancia – jóval gyakoribb jelenség. Itt nincs autoimmun folyamat, nincs bélbolyhokat érintő károsodás, és nem mutathatók ki a cöliákiára jellemző ellenanyagok sem. A panaszok viszont nagyon hasonlóak. Gyakori tünet a puffadás, hasi fájdalom, hasmenés, teltségérzet, olykor fejfájás vagy fáradtság. Ezek általában rövid időn belül jelentkeznek gluténtartalmú étel fogyasztása után.
Gluténintolerancia esetén nincs sejtkárosodás vagy gyulladás. Inkább egyfajta érzékenységről van szó: a beteg úgy érzi, a glutén egyszerűen nem esik jól neki
– fogalmaz Dr. Sarmed Sami.
A lényeges különbség az, hogy gluténérzékenység esetén nincs kimutatható szervi károsodás. Azonban a gluténérzékenységgel diagnosztizáltaknak is tartaniuk kell a gluténmentes étrendet, hiszen az állapotuk szinten tartása és kezelése ettől függ.
Sokan úgy döntenek, hogy elhagyják a glutént, mielőtt orvoshoz fordulnának. Ezzel az a gond, hogy a cöliákia csak akkor mutatható ki megbízhatóan, ha a vizsgálatok idején a beteg még fogyaszt glutént.
Nincs bizonyíték arra, hogy a gluténmentes étrend önmagában egészségesebb lenne. Nem pusztán a glutén a kérdés. Ha például egy kekszet nézünk, sokkal inkább a benne lévő cukor és zsír számít, nem a glutén
– hívja fel a figyelmet a gasztroenterológus.
A kivizsgálás több lépésből áll. Elsőként vérvizsgálattal nézik a jellegzetes antitesteket, szükség esetén genetikai tesztet is végeznek, és ha a gyanú fennáll, vékonybél-biopsziával erősítik meg a diagnózist. Ha a cöliákia kizárható, de a panaszok megmaradnak, átmeneti, orvos által felügyelt gluténmentes étrend segíthet tisztázni, fennáll-e nem cöliákiás gluténérzékenység.
Ha a tünetek glutén elhagyására enyhülnek, majd visszatérnek, amikor újra fogyaszt belőle valaki, mindenképpen érdemes gasztroenterológushoz fordulni. Elsőként a cöliákiát kell kizárni, mert ez az az állapot, amely kezelés nélkül hosszú távon szövődményekhez vezethet. Gyakran összemossák a két állapotot, azonban ez komoly következményekkel járhat. Nem mindegy tehát, hogy autoimmun betegségről vagy érzékenységről van szó.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
