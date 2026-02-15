Sokan nem tudják: ez a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között

A gluténérzékenység és a cöliákia nem ugyanaz, még ha a tünetek hasonlóak is.

A cöliákia autoimmun betegség, a gluténérzékenység nem jár bélkárosodással.

A pontos diagnózis nélkülözhetetlen, mert a diéta és a kezelés is eltér.

A glutén a búzában, árpában és rozsban található fehérje. A legtöbb ember gond nélkül fogyaszthatja ezeket. Két olyan állapot van azonban, amikor a szervezet másként reagál rá: az egyik a cöliákia, a másik a gluténérzékenység. Nézzük meg ezeket közelebbről.

A kenyér és más glutént tartalmazó pékáruk fogyasztása gluténérzékenység esetén puffadást és hasi panaszokat okozhat

Mi a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között?

A cöliákia, a búzaallergia és a nem cöliákiás gluténérzékenység hasonló panaszokat okozhat, mégis más-más betegségről van szó. A cöliákia autoimmun betegség, amely a vékonybél nyálkahártyájának károsodását okozza, a nem cöliákiás gluténérzékenység esetén a glutén fogyasztása ugyan okoz panaszokat, de nem alakul ki bélkárosodás. A pontos diagnózis azért fontos, mert az étrendi szabályok és a kezelési módszerek is eltérnek.

Dr. Sarmed Sami, a Mayo Klinika gasztroenterológusa szerint:



Ha valaki glutént fogyaszt, és azonnal jelentkezik például hasmenés, az inkább gluténintoleranciára utal, mint cöliákiára. A cöliákia lassabb folyamat, a tünetek nem feltétlenül jelentkeznek azonnal.

Cöliákia: autoimmun betegség, amely károsítja a beleket

A cöliákia nem egyszerű ételintolerancia, hanem az egész szervezetet érintő autoimmun kórkép. Ilyenkor a glutén egyik összetevője, a gliadin olyan immunválaszt indít el, amely a vékonybél nyálkahártyáját támadja meg. A bélbolyhok károsodnak, a tápanyagfelszívódás csökken, ezért emésztési, felszívódási zavar jön létre. A cöliákia első tünetei legtöbbször a lisztes táplálék bevezetését követően, 14-18 hónapostól legkésőbb 3-5 éves korig jelentkeznek. Kezdetben visszatérő hasmenés, puffadás, étvágytalanság és elmaradó súlygyarapodás hívhatja fel rá a szülők figyelmét, később pedig gyengeség és sápadtság is társulhat hozzá a felszívódási zavar miatt. A fokozott gázképződés és a hasfal gyengesége miatt elődomborodik, „pókhas” alakul ki. Székletük nagy mennyiségű, zsíros, kellemetlen szagú lehet, mert a károsodott bélbolyhok miatt elsőként a zsírok felszívódása romlik.