„Évekig figyelmen kívül hagytam a fülzúgást – végül kiderült, hogy agydaganatom van”

A 31 éves Paige Footner sokáig úgy gondolta, hogy a fülzúgását a stressz okozza. Amikor azonban kivizsgálták, az MRI-vizsgálat egy 4 centiméteres agydaganatot mutatott ki. A műtét után lábadozó nő szerint a történtek teljesen megváltoztatták az élethez való hozzáállását.

Az agydaganat diagnosztizálása után műtétre is sor került

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Az agydaganatig vezető diagnózis

Három éven át pulzáló fülzúgás volt az egyik fülemben. Azt hittem, a stressz okozza, de egy-két év után egyre rosszabb lett, és állandósult. Bár nem aggódtam miatta különösebben, szóltam a háziorvosomnak, aki azt mondta, hogy akár komolyabb betegség jele is lehet, ezért fül-orr-gégészhez küldött

– mesélte Paige. Mivel azonban a cirkuszi fellépések miatt gyakran utazott, több mint egy év telt el, mire valóban eljutott a kivizsgálásra. A szakorvos először úgy vélte, valószínűleg ártalmatlan ok – például korábbi fertőzés vagy sérülés – áll a háttérben. Mivel akrobataként gyakran beütötte a fejét, ez hihető magyarázatnak tűnt, ennek ellenére az orvos javasolt egy MRI-vizsgálatot.

Az MRI agydaganatot mutatott ki. Mivel a műtét sürgőssé vált, Paige-nek le kellett mondania az Edinburgh Fringe fesztiválra tervezett útját és minden külföldi munkáját, ami jelentős anyagi és lelki megterhelést jelentet számára. A műtét után azonban jó hírt kapott.

Végül első fokozatú, jóindulatú meningeómának bizonyult. Ugyanakkor a daganat magas sejtosztódási aktivitást mutatott, ezért valamivel nagyobb az esélye annak, hogy kiújul. Emiatt rendszeresen ellenőrizni fognak, és ha szükséges, újra megműtik, de jelenleg nincs szükség sugárkezelésre.

Paige úgy érezte, megállt az idő, és lepergett előtte az élete. Rájött, hogy még soha nem tapasztalta meg a szerelmet, és ez szinte elviselhetetlen gondolattá vált számára - írja a Mirror.