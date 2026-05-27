Étkezz úgy, mint egy zseni: ez volt Nikola Tesla napi menüje

Nikola Tesla a történelem egyik legzseniálisabb feltalálója volt. A neve hallatán az elektromos autók, a váltakozó áram, vagy a vezeték nélküli kommunikáció jut az eszünkbe. A briliáns elme mögött egy különleges, rendkívül tudatos ember állt, aki a táplálkozásra is a hatékonyság szempontjából tekintett.
A feltaláló elképesztő munkabírással napi tizennyolc-húsz órát dolgozott, alig aludt, miközben a jegyzetfüzetei olyan víziókkal teltek meg, amelyek a mai napig hátborzongató pontossággal írják le a jövőt. E különleges elme mögött egy olyan férfi állt, akinek táplálkozáshoz fűződő viszonya éppolyan rendhagyó volt, mint a munkássága. Tesla meggyőződése szerint az elfogyasztott ételek közvetlenül meghatározták az elméje élességét, ezért egy rendkívül szigorú, minimalista és tudatosan felépített diétát követett, hogy a szelleme szárnyalhasson. Kerülte a túlzott adagokat, a nehéz húsok és a savasító ételek fogyasztását. Egyfajta aszketikus életmódot folytatott, amely kísértetiesen emlékeztet a mai időszakos böjtölés és a tiszta táplálkozás elveire. Két étkezésre korlátozta a napi bevitelét: reggelire és egy pontosan este 18 órakor elfogyasztott vacsorára. Ezzel több mint 12 órás pihenőt biztosított az emésztőrendszerének.
Nikola Tesla reggelije a lehető legegyszerűbb volt, hogy elkerülje az emésztőrendszer terhelését. Gyakran csak főtt vagy enyhén felvert tojásfehérjét és egy pohár tejet fogyasztott. A tojássárgáját túl nehéznek találta, a tejben viszont látta a kellő tápanyagot az erőnlét fenntartásához. Kerülte a cukrot, a koffeint, a zsírt, és tisztában volt a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásának fontosságával. A vacsorája könnyű, de tápláló volt. Gyakran evett zöldségeket, zöldségleveseket, különösen kedvelte a zelleralapú készítményeket, amelyek mellé burgonyát vagy egyéb gyökérzöldségeket evett. Húst és halat csak ritkán, igen kis adagokban vett magához, mivel tartott azok anyagcserére gyakorolt negatív hatásaitól. A vacsorája hűen tükrözte a filozófiáját: az alázatot, a hatékonyságot és a magasabb célok iránti elkötelezettséget. Számára a gyümölcs a cukor legtisztább, természetes formája volt, amely frissített, nem pedig elnehezített. A sütemények hidegen hagyták. Az alma tökéletesen jellemezte az étrendjét: egyszerű és tiszta ételnek tartotta.
Habár az étrendje sokak számára egyhangúnak tűnhet, Tesla nem a gasztronómiai élvezetekre, hanem a hosszú életre és a maximális mentális teljesítményre optimalizálta az étkezési szokásait. Életmódjának szerves része volt a rendszeres, napi 16-19 kilométeres séta és a stresszkezelés különböző formái. Tesla ismerte a test sav-bázis egyensúlyának jelentőségét, és tudatosan választotta a lúgosító hatású növényi ételeket. Szigorú fegyelme, amellyel a tányérjához viszonyult, ugyanazzal a precizitással párosult, mint amivel a laboratóriumában végzett kísérleteket. Nikola Tesla számára az étel csak eszköz volt ahhoz, hogy a test, mint egy jól olajozott gép, akadálytalanul szolgálhassa a világot megváltoztató elméjét.
