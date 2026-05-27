Étkezz úgy, mint egy zseni: ez volt Nikola Tesla napi menüje

Nikola Tesla kétszer étkezett egy nap, hogy ideje nagy részében a munkára összpontosíthasson.

A feltaláló a tisztaságra és a mértékletességre törekedett a táplálkozásában.

A friss zöldségeket, gyümölcsöket, és a vizet részesítette előnyben az elméje kiváló működése érdekében.

Nikola Tesla a történelem egyik legzseniálisabb feltalálója volt. A neve hallatán az elektromos autók, a váltakozó áram, vagy a vezeték nélküli kommunikáció jut az eszünkbe. A briliáns elme mögött egy különleges, rendkívül tudatos ember állt, aki a táplálkozásra is a hatékonyság szempontjából tekintett.

Nikola Tesla minimalista étrendje a szellemi frissességét szolgálta.

Nikola Tesla és a minimalizmus filozófiája

A feltaláló elképesztő munkabírással napi tizennyolc-húsz órát dolgozott, alig aludt, miközben a jegyzetfüzetei olyan víziókkal teltek meg, amelyek a mai napig hátborzongató pontossággal írják le a jövőt. E különleges elme mögött egy olyan férfi állt, akinek táplálkozáshoz fűződő viszonya éppolyan rendhagyó volt, mint a munkássága. Tesla meggyőződése szerint az elfogyasztott ételek közvetlenül meghatározták az elméje élességét, ezért egy rendkívül szigorú, minimalista és tudatosan felépített diétát követett, hogy a szelleme szárnyalhasson. Kerülte a túlzott adagokat, a nehéz húsok és a savasító ételek fogyasztását. Egyfajta aszketikus életmódot folytatott, amely kísértetiesen emlékeztet a mai időszakos böjtölés és a tiszta táplálkozás elveire. Két étkezésre korlátozta a napi bevitelét: reggelire és egy pontosan este 18 órakor elfogyasztott vacsorára. Ezzel több mint 12 órás pihenőt biztosított az emésztőrendszerének.

Mit esznek a zsenik?

Nikola Tesla reggelije a lehető legegyszerűbb volt, hogy elkerülje az emésztőrendszer terhelését. Gyakran csak főtt vagy enyhén felvert tojásfehérjét és egy pohár tejet fogyasztott. A tojássárgáját túl nehéznek találta, a tejben viszont látta a kellő tápanyagot az erőnlét fenntartásához. Kerülte a cukrot, a koffeint, a zsírt, és tisztában volt a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásának fontosságával. A vacsorája könnyű, de tápláló volt. Gyakran evett zöldségeket, zöldségleveseket, különösen kedvelte a zelleralapú készítményeket, amelyek mellé burgonyát vagy egyéb gyökérzöldségeket evett. Húst és halat csak ritkán, igen kis adagokban vett magához, mivel tartott azok anyagcserére gyakorolt negatív hatásaitól. A vacsorája hűen tükrözte a filozófiáját: az alázatot, a hatékonyságot és a magasabb célok iránti elkötelezettséget. Számára a gyümölcs a cukor legtisztább, természetes formája volt, amely frissített, nem pedig elnehezített. A sütemények hidegen hagyták. Az alma tökéletesen jellemezte az étrendjét: egyszerű és tiszta ételnek tartotta.