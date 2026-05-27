Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nikola Tesla a laboratóriumában

Étkezz úgy, mint egy zseni: ez volt Nikola Tesla napi menüje

Nikola Tesla
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 09:05
egészséges életmódmentális egészségdiétaétrendtáplálkozás
A zseniális feltaláló étkezési szokásai éppolyan izgalmasak, mint a találmányai. Nikola Tesla számára az étel csupán az elme üzemanyagát jelentette, ezért a lehető legegyszerűbb, legtisztább menüvel tartotta fenn szellemi frissességét. Tudd meg, hogyan élt ez a különleges ember!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Nikola Tesla kétszer étkezett egy nap, hogy ideje nagy részében a munkára összpontosíthasson.
  • A feltaláló a tisztaságra és a mértékletességre törekedett a táplálkozásában.
  • A friss zöldségeket, gyümölcsöket, és a vizet részesítette előnyben az elméje kiváló működése érdekében.

Nikola Tesla a történelem egyik legzseniálisabb feltalálója volt. A neve hallatán az elektromos autók, a váltakozó áram, vagy a vezeték nélküli kommunikáció jut az eszünkbe. A briliáns elme mögött egy különleges, rendkívül tudatos ember állt, aki a táplálkozásra is a hatékonyság szempontjából tekintett. 

Nikola Tesla portréja
Nikola Tesla minimalista étrendje a szellemi frissességét szolgálta.
Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Nikola Tesla és a minimalizmus filozófiája

A feltaláló elképesztő munkabírással napi tizennyolc-húsz órát dolgozott, alig aludt, miközben a jegyzetfüzetei olyan víziókkal teltek meg, amelyek a mai napig hátborzongató pontossággal írják le a jövőt. E különleges elme mögött egy olyan férfi állt, akinek táplálkozáshoz fűződő viszonya éppolyan rendhagyó volt, mint a munkássága. Tesla meggyőződése szerint az elfogyasztott ételek közvetlenül meghatározták az elméje élességét, ezért egy rendkívül szigorú, minimalista és tudatosan felépített diétát követett, hogy a szelleme szárnyalhasson. Kerülte a túlzott adagokat, a nehéz húsok és a savasító ételek fogyasztását. Egyfajta aszketikus életmódot folytatott, amely kísértetiesen emlékeztet a mai időszakos böjtölés és a tiszta táplálkozás elveire. Két étkezésre korlátozta a napi bevitelét: reggelire és egy pontosan este 18 órakor elfogyasztott vacsorára. Ezzel több mint 12 órás pihenőt biztosított az emésztőrendszerének.

Mit esznek a zsenik?

Nikola Tesla reggelije a lehető legegyszerűbb volt, hogy elkerülje az emésztőrendszer terhelését. Gyakran csak főtt vagy enyhén felvert tojásfehérjét és egy pohár tejet fogyasztott. A tojássárgáját túl nehéznek találta, a tejben viszont látta a kellő tápanyagot az erőnlét fenntartásához. Kerülte a cukrot, a koffeint, a zsírt, és tisztában volt a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásának fontosságával. A vacsorája könnyű, de tápláló volt. Gyakran evett zöldségeket, zöldségleveseket, különösen kedvelte a zelleralapú készítményeket, amelyek mellé burgonyát vagy egyéb gyökérzöldségeket evett. Húst és halat csak ritkán, igen kis adagokban vett magához, mivel tartott azok anyagcserére gyakorolt negatív hatásaitól. A vacsorája hűen tükrözte a filozófiáját: az alázatot, a hatékonyságot és a magasabb célok iránti elkötelezettséget. Számára a gyümölcs a cukor legtisztább, természetes formája volt, amely frissített, nem pedig elnehezített. A sütemények hidegen hagyták. Az alma tökéletesen jellemezte az étrendjét: egyszerű és tiszta ételnek tartotta. 

Több mint diéta: egy életforma

Habár az étrendje sokak számára egyhangúnak tűnhet, Tesla nem a gasztronómiai élvezetekre, hanem a hosszú életre és a maximális mentális teljesítményre optimalizálta az étkezési szokásait. Életmódjának szerves része volt a rendszeres, napi 16-19 kilométeres séta és a stresszkezelés különböző formái. Tesla ismerte a test sav-bázis egyensúlyának jelentőségét, és tudatosan választotta a lúgosító hatású növényi ételeket. Szigorú fegyelme, amellyel a tányérjához viszonyult, ugyanazzal a precizitással párosult, mint amivel a laboratóriumában végzett kísérleteket. Nikola Tesla számára az étel csak eszköz volt ahhoz, hogy a test, mint egy jól olajozott gép, akadálytalanul szolgálhassa a világot megváltoztató elméjét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu